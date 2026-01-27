Keskuskauppakamari: Kaikkien sopimusten äidin myötä tullien poistuminen erinomaista Suomen viennille
27.1.2026 13:29:26 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Kaikkien sopimusten äidiksi kutsutun EU:n ja Intian välisen kauppasopimuksen solmiminen on Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan merkittävää: tullien asteittainen poistuminen avaa suomalaisyrityksille mittavat uudet vientimahdollisuudet nopeasti kasvavilla markkinoilla, erityisesti teollisuuden eri aloilla. Lisäksi sopimus muodostaa tarvitun vaihtoehdon protektionismille sekä uuden strategisen kumppanuuden.
”On upeaa, että lähes 20 vuotta kestäneiden neuvotteluiden jälkeen sopimus on saatu aikaiseksi. Vientivetoisena maana tullien poistuminen tarjoaa Suomelle valtavasti uusia mahdollisuuksia erityisesti teollisuudelle ja muille kansainvälisille markkinoille suuntaaville yrityksille. Tällaisia uutisia tarvitaan lisää”, Romakkaniemi sanoo.
EU:n ja Intian välinen kauppasopimus on yksi maailman suurimmista. Se kattaa noin kahden miljardin ihmisen markkinat ja yhdistää kaksi merkittävää talousaluetta aikana, jolloin globaalin kaupan toimintaympäristö on entistä epävarmempi.
“Intia on noussut nopeasti merkittäväksi taloudeksi, teknologiakehityksen kärkimaihin sekä geopoliittiseksi toimijaksi, mikä tekee siitä EU:lle strategisesti tärkeän kumppanin. Sopimus Narendra Modin sanoin on kaikkien sopimusten äiti”, sanoo Romakkaniemi.
Romakkaniemen mukaan sopimus osoittaa, että EU pystyy toimimaan ennakoivasti ja määrätietoisesti muuttuvassa maailmantaloudessa.
”Sopimus on vahva osoitus siitä, että EU kykenee tekemään strategisia valintoja eikä ainoastaan reagoimaan maailmantalouden muutoksiin. EU tarvitsee kumppanuuksia, jotka tarjoavat selkeitä ja avoimeen kauppaan perustuvia vaihtoehtoja protektionismille”, Romakkaniemi toteaa.
