Keskuskauppakamari: Kaikkien sopimusten äidin myötä tullien poistuminen erinomaista Suomen viennille

Kauppakamarikysely: Yritykset näkevät nuorten palkkaamisen osana yhteiskuntavastuuta – silti rekrytointiaikeita edellisvuotta vähemmän 26.1.2026

Kauppakamarien kyselyn mukaan yritysten aikeissa palkata nuoria esimerkiksi kesätöihin, harjoitteluun tai tuettuihin töihin ei ole tiedossa suuria muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Vain noin kuusi prosenttia yrityksistä kertoi aikovansa palkata nuoria edellisvuotta enemmän, kun taas kymmenen prosenttia aiempaa vähemmän. Yritykset mieltävät nuorten palkkaamisen osaksi yhteiskuntavastuutaan, mutta monessa yrityksessä aikaa nuorten ohjaamiseen ei ole riittävästi. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan kyselyn tulokset kertovat ristiriidasta yritysten asenteiden ja arjen realiteettien välillä.