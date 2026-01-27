Pia Lohikoski: Yhteisessä katsomusaineessa on nähtävä myös uskonnottomien näkökulmat
28.1.2026 08:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen katsomusaineiden kehittämisestä. Opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi ennen joulua aloittavansa selvitystyön kaikille yhteiseen katsomusaineeseen siirtymisestä. Lohikosken mukaan kehitystyössä on turvattava myös uskonnottomien katsomukselliset oikeudet.
– Olen samaa mieltä siitä, että siirtyminen kaikille yhteiseen katsomusaineeseen olisi saatava maaliin mahdollisimman pian. Dialogi ja ymmärrys erilaisten katsomusten välillä on keskeinen osa yleissivistystä. Juuri koulussahan eri taustoista tulevat lapset kohtaavat. Ihmettelen kuitenkin, miksi opetusministeri ajattelee, että uusi oppiaine rakennetaan evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen pohjalle. Miten tällaisessa mallissa huomioidaan uskonnottomien katsomukset? Lohikoski kysyy.
Katsomusaineiden monimuotoisuudessa on Suomessa suuria alueellisia eroja, eikä niiden opetukseen liittyvät ongelmat ole näin samanlaisia joka paikassa. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon opiskelijoiden osuus vaihtelee suuresti paikkakuntien välillä.
- Esimerkiksi meillä Uudellamaalla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus on laskenut jo alle puoleen. Oppilaista yhä useampi opiskelee elämänkatsomustietoa tai islamia. Koulujen arkea helpotettaisiin kertaheitolla, jos lainsäädäntö päivitetään vastaamaan tämän päivän todellisuutta.
Lohikosken mukaan nyt on tärkeä käydä keskustelua myös siitä, mitä katsomusaineiden opettamisella halutaan saavuttaa. Kaikille yhteistä katsomusainetta on perusteltu esimerkiksi yhteisellä yleissivistyksellä, kriittiseen ajatteluun kasvattamisella, yhteiskunnallisella koheesiolla ja yhteisen kulttuuriperinnön tuntemisella ja ymmärtämisellä.
– On selvää, että uuden, yhteisen katsomusaineen tavoitteista ja sisällöistä tulee muodostaa laajasti jaettu ja hyväksytty käsitys, vaikkakin pedagogiset ratkaisut sekä uuden oppiaineen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt kuuluvatkin kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoiden työpöydälle, ei meille poliitikoille.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:
Kirjallinen kysymys
YHTEISESTÄ KATSOMUSAINEESTA
Eduskunnan puhemiehelle
Elämme maailmassa, missä eri uskonnoilla ja muilla katsomuksilla on edelleen suuri merkitys. Lapset eivät voi kuitenkaan valita, millaiseen katsomukselliseen ympäristöön he syntyvät. Tämän vuoksi kouluilla on merkittävä tehtävä toimia eri taustoista tulevien lasten yhteisenä paikkana, jossa on mahdollista oppia ymmärtämään sekä omaa että muiden katsomuksia ja oppia tunnistamaan katsomuksia yhdistäviä arvoja.
Dialogi ja ymmärrys erilaisten katsomusten välillä onkin keskeinen osa yleissivistystä. Tämä on vastakkainasetteluja korostavassa maailmassa hyvin tärkeää. Siirtyminen kaikille yhteiseen katsomusaineeseen edistäisi yhteistä ja yhdenvertaista yleissivistystä.
Keskustelu siirtymisestä yhteiseen katsomusaineeseen nousee esiin aika ajoin. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi selvityksen katsomusaineiden opetuksen nykytilasta ja uudistamistarpeista vuonna 2022. Opetushallitus julkaisi Katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämisryhmän loppuraportin vuonna 2025.
Opetusministeri Anders Adlercreutz nosti esiin kaikille yhteisen katsomusaineen loppuvuodesta 2025. Hänen mukaansa uudella, yhteisellä katsomusaineella voidaan esimerkiksi purkaa eri uskontokuntiin kuuluvien opiskelijoiden eriytymistä. Hänen mukaansa eriytynyt katsomusaineiden opetus on peruskoulun idealle vierasta. Hän aloittaa opetus- ja kulttuuriministeriössä asiasta uuden selvitystyön. Opetusministerin mukaan evankelis-luterilainen uskonnonopetus voisi olla hyvä pohja uudelle katsomusaineelle, ja eri uskontojen esittely olisi uuden oppiaineen perusta.
Kaikille yhteistä katsomusainetta voidaan perustella lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden vahvistamisella. Oppijat ja heidän huoltajansa eivät olisi eriarvoisessa valintatilanteessa katsomusaineiden opetuksen suhteen. Kaikille yhteinen katsomusaine helpottaisi myös koulutuksen järjestäjien tilannetta. Pienten ryhmien opetus ja pirstaloitunut katsomusaineiden opetus on kallista ja hankalaa. Käytännön haasteita tuovat esimerkiksi lukujärjestyksen suunnittelu sekä opettajien rekrytointi.
Katsomusaineiden monimuotoisuudessa on Suomessa suuria alueellisia eroja, eikä niiden opetukseen liittyvät ongelmat ole näin samanlaisia joka paikassa. Esimerkiksi väestönkehitykseen ja opettajien kelpoisuuteen liittyvät ongelmat vaihtelevat eri alueiden välillä.
Elämänkatsomustiedon oppilaiden osuus perusopetuksessa on Helsingissä 30,9 prosenttia, kun se pienimmillään on osassa kuntia muutamassa prosentissa. Helsingissä elämänkatsomustieto on suurin katsomusaine jo 13 peruskoulussa. Tilastot osoittavat, että suuressa kuvassa evankelis-luterilaisen uskonnon osuus on laskussa, ja elämänkatsomustiedon ja islamin osuudet ovat kasvussa. Myös tämän kehityksen vuoksi lainsäädäntöä on hyvä päivittää katsomusaineiden osalta.
OKM:n selvityksen mukaan kaikille yhteinen katsomusaine oli selvityksen sidosryhmäkuulemisten perusteella varsin suosittu vaihtoehto. Selvityksen mukaan uutta oppiainetta kehittäessä on ratkaistava esimerkiksi opettajien kelpoisuuteen ja koulutukseen liittyvät kysymykset. Kyseessä on rakenteellisesti iso muutos, joka vaatii myös lainsäädännön uudistamista.
Keskeinen kysymys uutta oppiainetta kehitettäessä on, mitä katsomusaineiden opetuksella halutaan saavuttaa. Asiasta käydyissä keskusteluissa nousee erilaisia tavoitteita, joita ovat esimerkiksi yhteinen yleissivistys, lasten ja nuorten toimijuus, kriittiseen ajatteluun kasvattaminen, yhteiskunnallinen koheesio, yhteisen kulttuuriperinnön tunteminen ja ymmärtäminen sekä yksilön katsomukselliset oikeudet.
On selvää, että uuden, yhteisen katsomusaineen tavoitteista ja sisällöistä tulee muodostaa laajasti jaettu ja hyväksytty käsitys, vaikkakin pedagogiset ratkaisut sekä uuden oppiaineen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt kuuluvatkin kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoiden työpöydälle. Tarvitsemme lisää tutkimustietoa myös esimerkiksi jo käynnissä olleista eri katsomusaineiden yhteistyön kokeiluista sekä niihin liittyvästä yhteisopettajuudesta.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi kaikille yhteisen katsomusaineen tulisi opetusministeri Adlercreutzin mukaan perustua juuri evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen? Ohjaako tämä ajatus opetusministerin aloittamaa selvitystyötä yhteisestä katsomusaineesta? Jos uuden oppiaineen perusta on eri uskontojen esittely, miten uskonnottomien katsomukset huomioidaan? Miten tällaisessa mallissa turvataan muiden oppiaineiden, kuten elämänkatsomustiedon näkökulmat?
Helsingissä 27.1.2026
Pia Lohikoski [vasemmistoliitto]
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Aino-Kaisa Pekonen: Ministeri Juuso on tekemässä käsienpesun Suomen ennätyksen27.1.2026 10:30:08 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen muistuttaa, että ministeri Juuso on toistuvasti leikannut vanhuspalveluiden resursseja ja hoitajamitoitusta.
Minja Koskela: Työttömyystilanne vain huononee, hallitus katsoo vierestä kädet taskussa27.1.2026 09:51:52 EET | Tiedote
Tilastokeskuksen uudet luvut kertovat, että työttömyysaste on noussut 10,7 prosenttiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitukselta välittömiä toimia kriisiin vastaamiseksi.
Pia Lohikoski: Vuokralainen jää edelleen jalkoihin, vaikka markkina kääntyy26.1.2026 14:30:42 EET | Tiedote
Vuokralla asuvien asemaa on vahvistettava, vaatii vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski. Nykyinen järjestelmä jättää vuokralaiset kohtuuttoman heikkoon asemaan tilanteissa, joissa markkinavuokrat laskevat, mutta olemassa olevien vuokrasopimusten hinnat jatkavat nousuaan.
Minja Koskela: “Pohjoismainen työnhaun malli” oli virhe – hakemustehtailusta on aika luopua24.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii niin sanotun pohjoismaisen työnhaun mallin purkamista. Vuonna 2022 voimaan tulleen lain mukaan työttömien pitää hakea lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa ja raportoida tästä työllisyyspalveluille.
Veronika Honkasalo: Sokea luottamus Yhdysvaltoihin on vaarallinen ulkopolitiikan linja24.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomen ulkopolittiselta johdolta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalta puuttuu kokonaan analyysi siitä, kuinka pitkälle nöyristely Yhdysvaltojen edessä voi Suomea kantaa, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme