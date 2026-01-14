Lääketeollisuuden pitkän aikavälin näkymät ovat vahvat, vaikka kasvu hidastuu

Suomen näkökulmasta raportti tarjoaa rohkaisevan kuvan: lääketeollisuus kuuluu edelleen toimialoihin, joilla luottoriski on maltillinen, rahoituksen saatavuus hyvä ja kysyntä rakenteellisesti vahvaa. Tämä tukee sekä suomalaisten lääketeollisuusyritysten että alan alihankkijoiden ja vientiyritysten toimintaympäristöä.

Kasvu tasaantuu, mutta perustekijät säilyvät vahvoina

Vuonna 2025 lääketeollisuuden globaali tuotanto kasvoi 9,1 prosenttia, mikä johtui pitkälti Yhdysvaltojen tulliuhkiin varautumisesta ja tuotannon aikaistamisesta. Vuonna 2026 kasvun ennustetaan hidastuvan 1,6 prosenttiin, kun markkinat normalisoituvat ja tuotanto supistuu erityisesti alkuvuonna.

Suomalaisyritysten kannalta tämä tarkoittaa vakaampaa, mutta edelleen ennustettavaa toimintaympäristöä, jossa äkillisten kysyntäpiikkien sijaan korostuvat pitkät asiakassuhteet ja toimitusvarmuus.

Aasia vetää kasvua – vaikutuksia myös suomalaisille vientiyrityksille

Raportin mukaan Aasia toimii lääketeollisuuden kasvun veturina, vaikka näkymät säilyvät terveinä kaikilla keskeisillä alueilla. Tämä luo mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille, jotka toimivat lääketeollisuuden arvoketjussa esimerkiksi raaka-aineiden, teknologioiden, laitteiden tai asiantuntijapalveluiden toimittajina.

Yhdysvalloissa alan näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta tullipolitiikan vuoksi, vaikka suurin osa lääketeollisuudesta on toistaiseksi saanut tullipoikkeuksia. Atradiuksen mukaan tulliriskit ovat hallittavissa, mutta ne voivat heijastua toimitusketjuihin myös Euroopassa.

Vahva rahoitusasema ja innovaatiot tukevat luottokelpoisuutta

Atradiuksen raportti korostaa lääketeollisuuden vahvaa tasetta, hyvää maksuvalmiutta ja suotuisia rahoitusmahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Korkeat katteet erityisesti brändilääkkeissä tukevat yritysten kassavirtaa ja luottoprofiileja.

Alan painopiste siirtyy yhä enemmän korkean lisäarvon tuotteisiin, kuten biologisiin lääkkeisiin sekä solu- ja geeniterapioihin. Lisäksi tekoälyn odotetaan parantavan tuottavuutta erityisesti tutkimus- ja kehitysvaiheessa, mikä voi pitkällä aikavälillä nopeuttaa uusien lääkkeiden tuloa markkinoille.

Vakaa toimiala tukee suomalaista yritystoimintaa

Vaikka globaalit epävarmuustekijät, kuten kauppapolitiikka ja terveydenhuollon kustannuspaineet, vaikuttavat toimintaympäristöön, Atradiuksen mukaan lääketeollisuus säilyy yhtenä taloudellisesti suhdannekestävimmistä toimialoista. Tämä luo vakautta myös Suomen markkinoille ja tukee yritysten riskienhallintaa vuonna 2026.

Lisätietoja:

Atradius Suomi

https://www.atradius.fi

Raportti kokonaisuudessaan:

Industry Trends – Pharmaceuticals, January 2026

https://group.atradius.com/knowledge-and-research/reports/industry-trends-pharmaceuticals-january-2026