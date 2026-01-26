Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Meri-Lapissa
28.1.2026 08:52:07 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Meri-Lapin-osuudesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 27.3.2026 asti. Hanke on maantieteellisen laajuutensa vuoksi jaettu viiteen erilliseen YVA-menettelyyn. Nyt alkava Meri-Lapin YVA-menettelyn osuus sijoittuu Tornion ja Kemin kaupunkeihin sekä Keminmaan ja Simon kuntiin. Alue rajautuu Tornionjoessa Ruotsin valtakunnan rajaan ja eteläosassa Iin kunnan rajaan.
Vedyn siirtoverkko koostuu maahan sijoitettavista korkeapaineisista hiiliteräsputkista sekä venttiili- ja paineenvähennysasemista, joiden yhteyteen rakennetaan kaavin- ja mittausasemia. Siirtoverkon varrelle rakennetaan anodikenttiä putken korroosiosuojausta varten. Vetyputki asennetaan metsämaalla vähintään yhden metrin ja pelloilla 1,2 metrin peitesyvyyteen. Vetyputkelle lunastetaan pysyvä 10 metrin levyinen käyttöoikeusalue, joka pidetään puustosta vapaana. Vedyn siirtoverkon pituus Meri-Lapin alueella on 68–93 kilometriä.
YVA-menettelyssä arvioidaan neljää vaihtoehtoista linjausta
Vaihtoehdot on muodostettu kaasuputken Tornionjoen ja Kemijoen alituskohtien sijoitusvaihtoehdoista. Tornionjoen alituskohta sijoittuu eteläisemmässä vaihtoehdossa Tornion keskustaajaman ja Tanskinsaaren pohjoispuolelle ja pohjoisemmassa vaihtoehdossa Yli-Vojakkalan kylän kohdalle. Kemijoen alituskohta sijoittuu eteläisemmässä vaihtoehdossa Keminsuun kylän ja pohjoisemmassa vaihtoehdossa Törmän ja Maulan kylien kohdalle.
- VE0: Hanketta ei toteuteta.
- VE1: Kaasuputkilinjauksen pituus on noin 68 km. Kaasuputki alittaa sekä Tornionjoen että Kemijoen eteläisemmässä alituskohdassa.
- VE 2: Kaasuputkilinjauksen pituus on noin 78 km. Kaasuputki alittaa Tornionjoen pohjoisemmassa alituskohdassa ja Kemijoen eteläisemmässä alituskohdassa.
- VE 3: Kaasuputkilinjauksen pituus on 85–86 km. Kaasuputki alittaa Tornionjoen eteläisemmässä alituskohdassa ja Kemijoen pohjoisemmassa alituskohdassa. Kemijoen pohjoisella alituskohdalla on kaksi vaihtoehtoa, jotka arvioidaan alavaihtoehtoina a1 (noin 85 km) ja a2 (noin 86 km).
- VE 4: Kaasuputkilinjauksen pituus on 92–93 km. Kaasuputki alittaa sekä Tornionjoen että Kemijoen pohjoisemmassa alituskohdassa. Kemijoen pohjoisella alituskohdalla on kaksi vaihtoehtoa, jotka arvioidaan alavaihtoehtoina a1 (noin 92 km) ja a2 (noin 93 km).
Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä
Kuulutus on nähtävillä 28.1.2026–27.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/kansallinen-vedyn-siirtoverkko-meri-lappi-YVA.
YVA-ohjelmaan voi tutustua 27.3.2026 asti toimipaikkojen aukioloaikoina myös:
- Lupa- ja valvontaviraston Rovaniemen toimipisteessä (Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi)
- Tornion kaupungintalolla (Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio)
- Keminmaan kunnanvirastolla (Kunnantie 3, 94400 Keminmaa)
- Kemin kaupungintalolla (Valtakatu 26, 94100 Kemi)
- Simon kunnanvirastolla (Ratatie 6, 95200 Simo)
- Iin kunnanvirastolla (Piisilta 1, 91100 Ii)
- Tornion pääkirjastossa (Torikatu 2, 95400 Tornio)
- Keminmaan kirjastossa (Väylätie 6, 94400 Keminmaa)
- Kemin kirjastossa (Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi)
- Simon kunnankirjastossa (Jenssintie 2, 95200 Simo)
- Iin kunnankirjastossa (Puistotie 1, 91100 Ii).
Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 17.2.2026 kello 17.00–19.00 Kemin kulttuurikeskuksessa (Marina Takalon katu 3). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen.
Lisäksi järjestetään suomen- ja ruotsinkielinen esittelytilaisuus, jossa käsitellään myös Espoon sopimuksen mukainen kuuleminen keskiviikkona 18.2.2026 kello 18.00–20.00 Tornion Park Arenalla (Itäranta 4). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 17.00 alkaen. Tilaisuuteen on järjestetty tulkkaus.
Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkit julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulla ymparisto.fi/kansallinen-vedyn-siirtoverkko-meri-lappi-YVA.
Lausunnot ja mielipiteet
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 27.3.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi diaarinumero LVV-U/27801/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla ymparisto.fi/kansallinen-vedyn-siirtoverkko-meri-lappi-YVA.
Kansainvälinen kuuleminen
Hankkeen suunnitteluun sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia. Suomessa kuulemisesta vastaa Suomen ympäristökeskus ja Ruotsissa Naturvårdsverket.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen: Marja Anttonen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 053, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava: Merja Autiola, Gasgrid Vetyverkot Oy, p. 040 576 4798, etunimi.sukunimi@gasgrid.fi
YVA-konsultti: Heikki Surakka, Ramboll Finland Oy, p. 050 341 7319, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
