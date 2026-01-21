Naantaliin laaditaan elinvoimaohjelmaa – saaristolaiset kutsutaan työpajaan 5.2.

Naantalin kaupungin kehittämispalvelut järjestää elinvoimaohjelman työpajan, jossa yhdessä saariston asukkaiden ja yrittäjien kanssa ideoidaan tapoja viedä uutta kaupunkistrategiaa käytäntöön saaristossa. Työpaja järjestetään torstaina 5.2. klo 18–20 Naantalin kylpylässä.