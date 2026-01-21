Naantaliin laaditaan elinvoimaohjelmaa – saaristolaiset kutsutaan työpajaan 5.2.
28.1.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupungin kehittämispalvelut järjestää elinvoimaohjelman työpajan, jossa yhdessä saariston asukkaiden ja yrittäjien kanssa ideoidaan tapoja viedä uutta kaupunkistrategiaa käytäntöön saaristossa. Työpaja järjestetään torstaina 5.2. klo 18–20 Naantalin kylpylässä.
Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 uuden kaupunkistrategian 2030, jonka keskeiset tavoitteet liittyvät elinvoimaan, toimiviin arjen palveluihin, perheystävällisyyteen ja vastuulliseen toimintaan.
Kaupunkistrategian toteuttamista edistetään erilaisilla ohjelmilla, joista yksi on elinvoimaohjelma. Elinvoimaohjelma on käytännönläheinen suunnitelma, jossa viedään käytäntöön kaupunkistrategian tavoitteita elinkeinojen ja saariston näkökulmista. Ohjelman toimenpiteet otetaan huomioon tulevien vuosien talousarvioissa.
Elinvoimaohjelmassa otetaan huomioon myös valtakunnallisen saariston kehittämisohjelman tavoitteet.
– Valtakunnallinen saaristo-ohjelma kannustaa kuntia paikallisten saaristo-ohjelmien laadintaan. Naantalissa tämä toteutuu osana elinvoimaohjelmaa. Jotta saamme strategian käytäntöön, tarvitsemme myös paikallisten asukkaiden osallistumista tulevaisuuden rakentamiseen, toteaa Naantalin kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää.
Saariston tavoitteisiin ja toimenpiteisiin keskittyvä työpaja pidetään torstaina 5.2. klo 18–20 Naantalin kylpylän kokoustiloissa, Matkailijantie 2. Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki saariston asukkaat, yrittäjät ja muut saariston kehittämisestä kiinnostuneet.
– Monipuoliset ja uudet näkökulmat saariston elinvoiman kehittämiseksi ovat tärkeitä, ja siksi toivomme, että mahdollisimman moni innostuu osallistumaan ja tulemaan mukaan ideoimaan saariston tulevaisuutta, Rinne-Kylänpää sanoo.
Elinvoimaohjelman saariston työpajaan voi ilmoittautua maanantaihin 2.2.2026 mennessä lomakkeen kautta: Elinvoimaohjelman työpaja (eventilla).
Saariston asukkaiden ja yrittäjien lisäksi elinvoimaohjelman laatimiseen osallistetaan myös muita sidosryhmiä.
Tiina Rinne-KylänpääKehittämispäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 9000 866tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
