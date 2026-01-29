Tutkijat peräänkuuluttavat kestävää suhtautumista olemassa olevaan rakennuskantaan – tutustu uuteen politiikkasuositukseen
2.2.2026 07:59:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Rakennusten purkamisella on vaikutuksia paikallisten muutosten lisäksi myös ilmastoon, luontoon, kulttuuriin ja hyvinvointiin. Tutkijoiden mukaan yhteiskunnan kestävyysmurros edellyttää muutosta siinä, miten rakennettua ympäristöä arvotetaan ja kehitetään. Kunnilla ja kaupungeilla on ratkaiseva rooli tässä.
Jyväskylän yliopiston JYU.Wisdom-julkaisusarjan tuorein vertaisarvioitu julkaisu tarkastelee rakennusten purkamista ja säilyttämistä ilmasto-, luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointinäkökulmista. Säilyttämisestä sääntö, purkamisesta poikkeus – Kestävyysnäkökulmia olemassa olevaan rakennuskantaan -julkaisun ovat kirjoittaneet FT Reetta Nousiainen ja YTT Aleksi Lohtaja.
Nykyinen purkava uudisrakentaminen kuluttaa merkittävästi luonnonvaroja, kiihdyttää luontokatoa ja katkaisee rakennettuun ympäristöön kiinnittyviä sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Julkaisu tarkastelee rakennettua ympäristöä planetaarisen kestävyyden viitekehyksen kautta ja esittää, että olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisen tulisi olla lähtökohta yhteiskunnan planetaariselle kestävyydelle.
"Rakennetun ympäristön vaikutukset ilmastoon, luontoon ja ihmisten hyvinvointiin ovat niin merkittäviä, ettei niitä voida sivuuttaa, jos tavoitteena on planetaarisesti kestävä yhteiskunta", muistuttavat kirjoittajat.
Yhteiskunnan kokonaisvaltainen kestävyysmurros edellyttää kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta siinä, miten rakennettua ympäristöä arvotetaan ja kehitetään. Kunnilla ja kaupungeilla on tässä ratkaiseva rooli, mutta niiden tueksi tarvitaan kansallisia toimintamalleja, tutkimustietoa ja lainsäädäntöön velvoittavampaa purkamisen kokonaisvaltaisten vaikutusten arviointia.
Kolme suositusta kohti kestävää rakennuskantaa
Nousiainen ja Lohtaja esittävät kolme keskeistä politiikkasuositusta:
-
Tehdään planetaarisen kestävyyden turvaamisesta lähtökohta rakennuskantaa koskeville päätöksille.
-
- Kehitetään kansallinen kokonaisvaltainen kestävyysarvioinnin malli, joka sisällytetään maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden vaikutusten arviointiin.
- Tehdään mallista velvoittava kaikissa merkittävissä päätöksissä, jotka koskevat olemassa olevaa rakennuskantaa.
-
Dynaaminen säilyttäminen rakennusten ylläpidon, korjaamisen ja muuntelun ohjenuoraksi.
- Purkaminen ei saa olla ensisijainen ratkaisu. Rakennuksen korjaamisen ja käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuudet tulee kattavasti selvittää ennen kuin pyydetään purkamislupaa.
-
Paikallistason toimijoille paremmat edellytykset kantaa vastuuta rakennuskannasta.
- Kehitetään kansallisella tasolla toimintamallit ja ohjauskeinot, jotka tukevat olemassa olevan rakennuskannan kunnossapitoa, säilyttäviä korjausmenetelmiä ja uusiokäyttöä.
- Varmistetaan, että kunnilla on riittävät resurssit ja asiantuntijatuki.
-
- Edistetään osallistavia käytäntöjä ja vahvistetaan paikallista demokratiaa.
"On tärkeää nostaa aihe yhteiskunnallisen keskustelun agendalle. Tutkimustietoa olemassa olevan rakennuskannan korjaamisesta ja uusiokäytöstä on jo runsaasti – nyt tarvitaan strategista otetta ja poliittisia valintoja”, Nousiainen ja Lohtaja kommentoivat.
Mikä on Wisdom Letters?
Wisdom Letters on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä poikkitieteellinen, vertaisarvioitu ja avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvia artikkeleita erilaisissa kestävään kehitykseen, kestävyysmurrokseen ja planetaariseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Julkaisuissa esitetään toimintasuosituksia, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja sivistystyössä.
Nousiainen, Reetta & Lohtaja, Aleksi (2025). Säilyttämisestä sääntö, purkamisesta poikkeus – Kestävyysnäkökulmia olemassa olevaan rakennuskantaan. Wisdom Letters 2025(2). https://doi.org/10.17011/wl/13
Kirjoittajat
Reetta Nousiainen, FT, rakennusperinnön ja kestävä kehityksen asiantuntija ja projektitutkija, Museovirasto
Aleksi Lohtaja, YTT, Yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Pohjoismaista NordForsk-rahoitusta Jyväkylän yliopistolle tekoälytutkimukseen29.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä on saanut merkittävän kansainvälisen tutkimusrahoituksen tekoälytutkimukseen. NordForsk-tutkimusrahoittaja myönsi (Re)Capturing AI: Governing generative search engines in the Nordic countries -hankkeelle 250 000 euron rahoituksen vuosille 2026–2029.
Tutkinnot 2025: Onnea 3 500:lle tutkinnon suorittaneelle!29.1.2026 08:40:58 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopistosta valmistui vuonna 2025 yhteensä 3 497 tutkintoa: 1 865 maisteria, 1 465 kandidaattia ja 167 tohtoria.
QS World University Rankings Europe 2026: Jyväskylän yliopisto paransi sijoitustaan Euroopan parhaiden yliopistojen listalla28.1.2026 12:09:44 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston sijoitus Euroopan parhaiden yliopistojen listauksessa nousi brittiläisessä yliopistovertailussa (QS World University Rankings Europe). JYU sijoittui vertailussa sijalle 192, kun viime vuoden sijoitus oli 205:s.
Läpimurto lintututkimuksessa: 300 000 suomalaisen älypuhelinhavainnot mahdollistivat maailman tarkimman lintujen esiintymisen ennustemallin27.1.2026 12:01:56 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Otso Ovaskaisen uusi huippututkimus yhdistää kansalaisten keräämiä lintuhavaintoja tekoälyyn ja Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) supertietokoneiden laskentatehoon. Monitieteinen tutkimusryhmä on kehittänyt maailman tarkimman ennustemallin, joka pystyy ennustamaan lintujen esiintymisen pienetkin muutokset lähes reaaliajassa.
Neste tukee Jyväskylän yliopiston katalyysitutkimusta27.1.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Neste tekee kolmelle suomalaiselle yliopistolle lahjoitukset, joilla edistetään uraauurtavaa katalyysitutkimusta ja tuetaan akateemisen asiantuntijuuden vahvistamista pitkällä aikavälillä katalyysitekniikassa (Åbo Akademi), katalyysikemiassa (Itä-Suomen yliopisto) ja katalyysimallinnuksessa (Jyväskylän yliopisto). Tuen saajien valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota edistyksellisen työhön katalyysitutkimuksen toisiaan täydentävillä osa-alueilla mallinnuksesta valmistukseen ja suunnitteluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme