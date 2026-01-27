Rakennusalan työturvallisuuskilpailut edistävät turvallisuutta - valtakunnallisessa talonrakentamisen kisassa voittajakolmikko äärimmäisen tasainen

”Nyt on innostuttu todella kilpailemaan turvallisuudesta”, iloitsee tarkastaja Kari Härkönen Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastosta. Hän toimi talonrakennusteollisuuden valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun päätuomarina. Härkönen kertoo yllättyneensä positiivisesti myös siitä, että suuret ja monia toimijoita edellyttävät toimitila- ja korjausrakentamisen työmaat kiilasivat kärkeen huipputuloksin. Erot mitattiin TR-indeksin sadasosissa.

SRV:n sairaalarakennuksen työmaa kiilasi kärkeen

Valtakunnallisen talonrakentamisen työturvallisuuskilpailun 2025 voitti Ohkolan uudisrakennuksen työmaa TR-mittauksen indeksiluvulla 99,49. Kyseessä on Laakson yhteissairaalan allianssin oikeuspsykiatrinen sairaalarakennus. SRV on allianssin päätoteuttaja.

Ohkolan työmaa on hyvä esimerkki työsuojeluvaltuutetun toimintaan panostamisesta. Ohkolassa valtuutetulle on annettu paljon toimintavapautta ja päivittäisen turvallisuustyön kuormaa on myös jaettu.

”Valtuutettu ohjaa, opastaa ja tekee turvallisuushavaintoja koko työpäivän työmaalla. Havaintoihin puututaan matalalla kynnyksellä, ja vaikka akuuttia vaaraa ei olisi, halutaan läheltä piti -tilanteet ennaltaehkäistä hyvissä ajoin”, Ohkolan työmaapäällikkö Juha Pohjoisvirta kertoo.

Työsuojeluvaltuutettu Karo Rautamies voi vain myhäillä vieressä tyytyväisenä. ”Tärkeintä minulle on ihmisten kohtaaminen. Kaikista mahdollisista asioista puhutaan, eikä kaiken tarvitse liittyä työn suoritukseen. Mitä sulle kuuluu, se on aina hyvä aloitus”, hän valottaa strategiaansa. ”LYS-hankkeella on lain ylittäviä turvallisuusohjeita, joista joudutaan välillä työmaalla muistuttamaan. Ketjusahojen käytölle pitää aina hakea erikseen lupa, putoamissuojaus on meillä asetettu puoleentoista metriin, ja saksinostimissakin pitää olla putoamissuojaus kytkettynä”, työsuojelupäällikkö Juha Aaltonen luettelee.

”Työmaa on saanut koko ajalta kiitosta siisteydestä, turvallinen työmaa on aina myös siisti”, projektinjohtaja Mika Sairanen muistuttaa. Ohkolan työmaalla työskentelee kaksi päätoimista siivoojaa.

Entä mikä motivoi voittajatyömaata päivästä toiseen ylläpitämään hyvää turvallisuustasoa?

”Jokainen sellainen työpäivä, kun työmaalla ei tule minkäänlaisia poikkeamia, kannustaa jatkamaan eteenpäin. Kun tuotanto menee suunnitellusti, kertoo se siitä, että iso porukka on onnistunut omassa työssään. Tuottavuus ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä”, kiteyttää Juha Aaltonen tärkeän asian.

NCC:n historiallisen rakennuksen peruskorjaukselle hopeaa

Toiseksi kilpailussa sijoittui Kansallismuseon peruskorjauksen työmaa kilpailutuloksella 99,45. Se jäi neljä sadasosaa voittajasta. TR-mittausten keskiarvo koko puolitoistavuotisen työmaan ajalta on 99,3. Se on kova luku korjausrakentamisen työmaalle, jossa on tehty hankalia purkutöitä ja jonka jyrkät kattolappeet ovat edellyttäneet suuria monimutkaisia telineratkaisuja. Kilpailun päätuomarin Kari Härkösen mukaan suurimmat turvallisuushaasteet tällä hetkellä rakennustyömailla löytyvät juuri telineistä, etenkin tasojen sitomisista.

”Meille aivan keskeistä on, että vaaralliset työvaiheet tunnistetaan ennakkoon, jolloin työt voidaan suunnitella turvallisiksi”, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen kertoo. ”On todella hieno fiilis, kun saadaan hyvä henki päälle ja oikeanlainen turvallisuuskulttuuri syntymään työmaalle. Ennakkosuunnitteluun ja riskien tunnistamiseen otetaan mukaan mahdollisimman kattava porukka. Kun porukka innostuu, niin homma alkaa ikään kuin kannatella itseään, minkä jälkeen kaikkeen ei tarvitse enää puuttua”, hän kuvaa turvallisuuden positiivista kierrettä.

”Tilaajana toimiva Senaatti-kiinteistöt koordinoi turvallisuutta todella kunnianhimoisesti ja on koko ajan mukana rakentamassa meille yhteistä turvallista työmaata. Senaatin rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskisellä on ollut iso rooli myös siinä, että pärjäsimme kilpailussa näin hienosti”, Tuomas Nousiainen antaa kiitosta hyvästä yhteistyöstä.

Jatkeen suuri toimitilakohde kolmantena

Kun viisi sadasosaa erottaa voitosta ja yksi sadasosa kakkossijasta, voi kolmossija harmittaa.

”Ei harmita yhtään. On vaan hienoa, että meillä on paljon turvallisia työmaita”, vastaa rehdisti turvallisuuskilpailussa kolmanneksi sijoittuneen Jatkeen työmaapäällikkö Pekka Ruokonen.

Jatkeen kilpailukohde Keilaniemen Portin toimitilarakennus on iso ja vaativa työmaa. ”Heti työmaan alussa huomattiin, että se sijoittuu liikenteen haastavaan solmukohtaan Kehä ykkösen viereen ahtaaseen tilaan. Kun rakennuksen räystäskorkeus nousee yli 50 metriin, on yhdistelmä melko haastava”, Ruokonen kertoo.

Se, että vaativa toimitilarakentamisen kohde jää vain sadasosia voitosta, nostaa sijoituksen arvoa entisestään.

”Toimitilarakentamisessa urakoitsijoiden määrä on suurempi ja kokonaisuuden hallinta haastavampaa kuin asuntorakentamisessa. Turvallisuuden periaatteet pitää aina saada perille tuotantoketjun päätyyn saakka”, hän korostaa. Kun turvallisuuteen halutaan työmaalla satsata, kannattaa Ruokosen mukaan ensin miettiä, onnistuuko se jo käytössä olevilla käytännöillä ja välineillä - tekemällä kaikki vain entistä paremmin ja huolellisemmin. Työn riskien arviointi on työmailla peruskauraa, mutta senkin voi tehdä hyvin tai huonosti.

Myöskään Keilaniemen Portin työmaalla työsuojeluvaltuutetun toimintaa ei ole haluttu liikaa rajoittaa, vaan aikaa pitää jäädä myös ihmisten kohtaamiselle.

”Ajatuksena on, että vaikka tehdään teknisiä asioita, on ne aina ihmisten tekemiä”, Ruokonen sanoo.

Hyvästä lopputuloksesta hän haluaa nostaa esiin onnistuneen työmaalogistiikan lisäksi työmaan mahtavan siivoustiimin.

”Jälleen kerran nähtiin kovatasoinen kilpailu. Se osoittaa, että yrityksissä on nyt kova halu satsata työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Toivottavasti kilpailuperinne tulee jatkumaan ja kehittymään myös lähivuosina”, toteaa RT:n turvallisuusasioista vastaava asiantuntija Henri Litmanen.

Valtakunnallisen kilpailun 10 parasta työmaata vuonna 2025:



SRV Rakennus Oy, Ohkolan uudisrakennus

NCC Suomi Oy, Kansallismuseon peruskorjaus

Jatke Toimitilat Oy, Keilaniemen Portti

YIT Rakennus Oy, Raision Kertunlinna

Hartela Etelä-Suomi Oy, As Oy Vesitorninrinne

JM Suomi Oy, As Oy Päivänpaiste

YIT Housing Oy, Tampereen Kesätuuli

Hausia Oy, Finnoon Kuunari

Rakennusliike Lapti Oy, Himos Hanke

Skanska Talonrakennus Oy, Wäinö Aaltosen museo

Valtakunnallisessa rakennusalan työturvallisuuskilpailussa haetaan ja palkitaan vuosittain rakennustyömaa, jolla työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Kilpailua on järjestetty vuorovuosin talon- ja infrarakentamisen kesken vuodesta 2010 alkaen. Valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa vuonna 2025 vuorossa oli talonrakentaminen.

Kilpailun järjestävät Talonrakennusteollisuus sekä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli. Järjestäjien yhteistyökumppaneina ovat mukana INFRA, Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro, Työsuojeluhallinto ja Työturvallisuuskeskus.