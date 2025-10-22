WSOY:lla myyntiennätys vuonna 2025
28.1.2026 09:00:00 EET | Werner Söderström Osakeyhtiö | Tiedote
Upea kirjavuosi Werner Söderström Osakeyhtiölle vuonna 2025 johti kustantamon uuteen myyntiennätykseen. Kaikki kirjallisuuden lajit sekä formaatit kasvoivat ja kirjojen lukeminen on selkeästi nousemassa trendinä suomalaisen kirjayleisön parissa.
Kustantamon myynti ylsi lopulta ensimmäisen kerran historiassa yli 60 miljoonan euron vuosimyyntiin.
“Tämä uudelle tasolle nousu on osoitus kustantamon pitkäjänteisen työn onnistumisesta. Ja erityisen iloinen olen siitä, että jälleen voimme nostaa kirjailijoidemme tulotasoa kasvaneen myynnin ansiosta yhä korkeammalle tasolle. Kymmenessä vuodessa kustantamon liikevaihto onkin kaksinkertaistunut ja tästä kasvusta on pystytty kaksinkertaistamaan myös kirjailijoidemme tekijänpalkkiot. Pidän sitä merkittävänä saavutuksena ja osaamisen osoituksena WSOY:n ammattitaitoisen henkilöstön osalta”, iloitsee toimitusjohtaja Timo Julkunen.
Painetun kirjan myynnin kasvu kaikissa kirjallisuuden eri genreissä oli erinomainen uutinen vuoden 2025 aikana. “Painetun kirjan myynnin kasvu todistaa, että suomalaiset ovat edelleen ahkeria lukijoita ja myös uudet sukupolvet tarttuvat kirjoihin mielellään. Tämä luo positiivista uskoa kirjojen tulevaisuuteen”, toteaa Julkunen.
“Eri kirjallisuuden lajit kasvoivat kautta linjan kustantamossa. Erityisesti tietokirjallisuuden kasvu vuonna 2025 lämmittää mieltä tässä epävakaassa maailman ajassa”, Julkunen jatkaa.
Eri formaattien kasvu tukee koko kirjallisuuden kasvua. Näin sekä painettu kirja että digitaaliset formaatit jatkoivat kasvuaan.
Vuoden 2025 menestykset tulivat laajasti koko kustantamon valikoimasta. Isoin myynnillinen vetonaula oli selkeästi Satu Rämö. Hänen Hildur -sarjansa uutuutta Tinnaa myytiin lopulta yli 130 000 kappaletta. Yhteensä Hildur -sarja ylitti jo peräti miljoonan kappaleen myynnin.
Lastenkirjallisuuden osalta Venny Helénin Rambon talli -sarja jatkoi menestystään, Muumit juhlivat menestyksekkäästi 80-vuotisjuhliaan ja Paula Norosen, Sinikka ja Tiina Nopolan sekä Timo Parvelan kirjat olivat edelleen lukijoiden suosikkeja.
Tietokirjallisuuden vuosi oli erityisen positiivinen vuonna 2025. Tietokirjallisuuden myynti kasvoi reilusti ja vaikutti täten koko tietokirjallisuuden markkinan kehitykseen menneenä vuonna. Kärkeä tietokirjallisuudessa edustivat presidentti Sauli Niinistön Kaikki tiet turvaan, Kati Pukin Erikoisjoukoissa ja Oskari Saaren JHT – Missio vai mielenrauha. Tietokirjojen menestys kaikissa formaateissa oli hieno käänne muutaman rauhallisemman tietokirjavuoden jälkeen.
Kotimaisen kaunokirjallisuuden osalta Satu Rämön ohella lukijoiden suosikkikirjailijoiksi nousivat Max Seeck, Ilkka Remes, Leena Lehtolainen, Christian Rönnbacka, Helena Immonen, Minna Rytisalo, Maija Kajanto sekä Juha Vuorinen.
”Lisäksi käännetty kaunokirjallisuus oli kustantamomme osalta laajasti hyvässä vauhdissa viime vuonna. Veturina oli selkeästi kahdeksan vuoden jälkeen paluun tehnyt ikisuosikki Dan Brown. Brownin suosio oli edelleen suurta suomalaisten keskuudessa, lähes 60 000 myytyä Salaisuuksien salaisuutta todistaa tämän”, Julkunen lisää.
Vuosi 2025 oli yleisen maailmantilanteen osalta haastava kirjallisuuden luomiselle ja tekemiselle. Maailman mullistuksilla on vaikutuksensa myös kustantamon suunnitelmiin läpi vuoden. Etenkin vaikutus kirjan ystävien talouteen ja mahdollisuuteen hankkia laadukasta kirjallisuutta tulevaisuudessa on merkittävästi vaikeutunut. Suomen takelteleva taloustilanne vaikuttaa täten myös kirja-alaan.
"Vuosi 2025 ja uusi liikevaihdon ennätys kustantamomme osalta on osoitus edelleen kirjallisuuden voimasta keskellä ankeaa maailman tilannetta. Vapautamme ja sivistämme suomalaisten mieliä, vaikka maailma ympärillämme myllertää ja haastaa. Kirjat tuovat edelleen huvia ja sivistystä suomalaisille”, Julkunen toteaa.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Julkunen, timo.julkunen@wsoy.fi, p. 040 5490434
