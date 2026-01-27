​​Osuuskauppa Arinan edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkaa 29.1.2026​

– Osuuskaupan tehtävänä on palvelujen ja etujen tuottaminen jäsenilleen liiketoimintaa harjoittamalla ja näin jäsenten taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen. Osuuskaupan toiminnan ytimessä on ensisijaisesti toimeenpanna ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakaskokemusta, asiakasomistajan hyötyä ja tekevät asiakkaan arjesta entistä sujuvampaa. Me Osuuskauppa Arinalla tunnemme hyvin paikallisen arjen ja haluamme missiomme mukaisesti tehdä Pohjois-Suomesta paremman paikan elää. Tätä varten haluamme kuulla asiakasomistajiamme, joiden äänitorvena valittava edustajisto tulee toimimaan. Arjen sujuvuutta kehitetään yhdessä, asiakasomistajien tarpeita kuunnellen, Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola kertoo.

Osuustoiminta tarjoaa asiakasomistajille konkreettisia taloudellisia hyötyjä, mutta samalla rakentaa alueellista hyvinvointia, työllisyyttä ja kestävää tulevaisuutta. Edustajisto tukee asiakkaiden omistamaa osuuskauppaa sen tehtävässä tuomalla asiakasomistajien arjen äänen mukaan päätöksentekoon.

– Jokaisella asiakasomistajalla on mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan toimintaan vaaleissa ja hallintoelimissä joko lähtemällä ehdokkaaksi tai äänestämällä omaa ehdokastaan. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa oman osuuskaupan toiminnasta kiinnostunut osuuskaupan jäsen. Kannustamme eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia jäseniämme lähtemään ehdolle matalalla kynnyksellä, aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Tärkeintä on intohimo oman osuuskaupan kehittämiseen, Osuuskauppa Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen sanoo.

Osuuskauppa Arinan vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi ja on maksanut täyden osuusmaksun 31.12.2025 mennessä, on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan jäsenalueella.

Jäsenet arjen äänenä

S-ryhmän alueosuuskaupat omistavat tavalliset suomalaiset kotitaloudet, ei sijoittajat. Toiminnan hyödyt palautuvat asiakasomistajille edullisina hintoina, etuina ja parempina palveluina. Konkreettisia esimerkkejä ovat uudistuneet toimipaikat, palvelut ja osuvat valikoimat. Tämä lisäksi Arina tekee pitkävaikutteista työtä ilmaston, uusiutuvan energian ja kestävän ruokaketjun eteen. Päätöksentekoon osuuskaupan jäsenet voivat ottaa osaa hallintoelimissä, joita ovat jäsenistöä edustava edustajisto sekä edustajiston valitsema hallintoneuvosto. Edustajisto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.

Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä, sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat.

– Edustajistossa on keskusteltu muun muassa lähiruoasta ja paikallisista tuottajista, vastuullisuuden teemoista kuten muovipussien ja pakkausmateriaalien vähentämisestä, työllistämisestä, palveluiden laadusta ja kattavuudesta, sekä alueiden elinvoimaisuuden edistämisestä, Loukkola kertoo.

Näin vaalit etenevät

Vaalien ehdokasasettelu alkaa torstaina 29.1. ja jatkuu 16.2.2026 klo 16 saakka. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut täyden osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella. Osuuskaupan vaalisivuille arina.fi/vaalit on koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Osuuskauppa Arinan vaalien äänestysaika on 30.3.-14.4.2026. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 65 jäsentä. Vaalien tulos julkistetaan tiistai-iltana 28.4.2026.



Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.