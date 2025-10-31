Kuvanveistäjä Arvo Siikamäen (1943–2026) teoksia seitsemältä vuosikymmeneltä esittelevä näyttely avautuu Didrichsenin taidemuseossa
Kuvanveistäjä Arvo Siikamäki (1943–2026) tuli 1960-luvun lopulla tunnetuksi pronssi- ja alumiiniveistoksistaan, jotka usein käsittelivät ulkopuolisuuden kokemuksia ja yksilön ja ympäristön tuhoutumista kaoottisessa ajassa. Rajuilla ja apokalyptisillä aiheillaan hän pyrki herättämään voimakkaita tuntemuksia – silläkin uhalla, että ne eivät miellyttäisi. Helmikuun 7. päivä avautuvassa näyttelyssä yleisöllä on mahdollisuus tutustua monipuolisen taiteilijan kiehtovaan muotokieleen ja eri tyylisuuntiin.
Arvo Siikamäki tunnetaan paitsi monista yksityiskokoelmissa olevista, mutta myös julkisista veistoksistaan, joista mainittakoon Eduskuntatalon lisärakennuksen Keskustelu tulevaisuudesta (1981), Toivo Pekkasen muistomerkki Tahdon voima (1985) Kotkassa sekä Portti ikuisuuteen (2001) Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalla.
Didrichsenin taidemuseon ja Arvo Siikamäen tiet kohtasivat jo 1970-luvun puolivälissä, jonka jälkeen taidemuseon kokoelmaan on hankittu useita taiteilijan teoksia, joista esimerkkinä Tyhjä hauta -veistos (1985), joka sijaitsee taidemuseon perustajien Marie-Louise (1913–1988) ja Gunnar Didrichsenin (1903–1992) haudalla taidemuseon veistospuistossa. Hyvän yhteistyön ansiosta nyt avautuvan näyttelyn aloite tuli taiteilijalta itseltään. Hän osallistui näyttelyn ja sen yhteydessä julkaistavan kirjan suunnitteluun voimiensa mukaan. Arvo Siikamäki menehtyi vaikeaan sairauteen 20.1.2026.
Didrichsenin taidemuseon kokoelmaan kuuluvien teosten lisäksi näyttelyyn on lainattu teoksia Ateneumin taidemuseon, EMMA – Espoon modernin taiteen museon, Heinon taidesäätiön, Helsingin seurakuntayhtymän, Kajaanin taidemuseon, Lahden kaupungin ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan, Porin taidemuseon, Saarijärven museon, Sara Hildénin taidemuseon, Taidekeskus Salmelan ja Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön kokoelmista, sekä useista yksityiskokoelmista ja taiteilijan kokoelmasta.
7.2.–17.5.2026: Arvo Siikamäki – Vapauden kaipuu
Pressitilaisuus järjestetään Didrichsenin taidemuseossa perjantaina 6.2.2026 klo 11. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
museonjohtaja Anna-Maria Wiljanen
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, p. 050 433 2810
Mediapankki: didrichsenmediabank.com
Salasana: didrichsen2026
Exhibition of sculptor Arvo Siikamäki (1943–2026) featuring works from seven decades opens at the Didrichsen Art Museum
Sculptor Arvo Siikamäki (1943–2026) rose to prominence in the late 1960s with his bronze and aluminium sculptures, which often addressed experiences of outsiderness and the destruction of both the individual and the environment in chaotic times. With his intense and apocalyptic motifs, he aimed to evoke powerful emotions – even at the risk of unsettling the viewer. In the exhibition opening on February 7th, audiences will have the opportunity to explore the fascinating formal language and diverse stylistic approaches of this multifaceted artist.
In addition to numerous works held in private collections, Arvo Siikamäki is also known for his public sculptures, including Discussion about the Future (1981) at the annex of the Finnish Parliament House, Power of Will (1985), the memorial to Toivo Pekkanen in Kotka, and Gate to Eternity (2001) at the Cemetery of Helsinki Parish Village in Vantaa.
The paths of the Didrichsen Art Museum and Siikamäki first crossed in the mid-1970s. Since then, several of the artist’s works have been acquired for the museum’s collection, including the sculpture Empty Grave (1985), which is located on the grave of the museum’s founders, Marie-Louise (1913–1988) and Gunnar Didrichsen (1903–1992), in the museum’s sculpture park. Thanks to this long-standing collaboration, the initiative for the exhibition now opening came from the artist himself. He participated in the planning of the exhibition and the accompanying publication to the extent that his strength allowed. Arvo Siikamäki passed away after a long illness on January 20th, 2026.
In addition to works from the Didrichsen Art Museum’s own collection, the exhibition includes loans from the Ateneum Art Museum, EMMA – Espoo Museum of Modern Art, The Heino Art Foundation, the Helsinki Parish Union, Kajaani Art Museum, the City of Lahti and the Lahti Museum of Visual Arts Malva, Pori Art Museum, Saarijärvi Museum, Sara Hildén Art Museum, Art Center Salmela, and the Signe and Ane Gyllenberg Foundation, as well as from several private collections and the artist’s own collection.
February 7th – May 17th, 2026: Arvo Siikamäki – Longing for Freedom
Press preview will be held at the Didrichsen Art Museum on Friday, February 6th, 2026, at 11 a.m. Warmly welcome!
Further information and registrations:
Anna-Maria Wiljanen, Museum Director
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, Tel. +358 50 433 2810
Media bank: didrichsenmediabank.com
Password: didrichsen2026
