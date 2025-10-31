Kuvanveistäjä Arvo Siikamäen (1943–2026) teoksia seitsemältä vuosikymmeneltä esittelevä näyttely avautuu Didrichsenin taidemuseossa

Arvo Siikamäki, William Morris ja Elin Danielson-Gambogi Didrichsenillä 2026 31.10.2025 16:23:06 EET | Tiedote

IN ENGLISH BELOW DIDRICHSENIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYT 2026 ARVO SIIKAMÄKI 7.2.–17.5.2026 Kuvanveistäjä Arvo Siikamäki (s. 1943) tunnetaan teoksistaan, jotka tarkastelevat ihmisenä olemista ja ulkopuolisuutta. Siikamäen kädenjälki on tunnistettava: herkkä, voimakas, mutta samalla syvästi inhimillinen. Didrichsenin taidemuseon näyttelytyöryhmän ja taiteilijan yhteistyönä koostama näyttely esittelee taiteilijan keskei­siä teoksia seitsemän vuosikymmentä kestäneen kuvanveistäjänuran ajalta. WILLIAM MORRIS 29.5.–30.8.2026 Tervetuloa William Morrisin inspiraation lähteille: unen­omaiseen puutarhaan, historiaan ja legendojen maailmaan! Didrichsenin taidemuseo järjestää ensimmäisen William Morrisin (1834–1896) tuotantoa esittelevän näyttelyn Suo­messa. Morris oli muotoilun uudistaja ja Arts and Crafts -liikkeen kantava voima, jonka runsaat ja sadunomaiset tapetit ja kankaat ovat edelleen ajankohtaisia. Näyttelyn esineet ja alkuperäiset luonnokset tulevat William Morris Galleryn ja William Morris