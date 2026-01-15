Hoivakoti Tervaniitty Kuopiossa siirtyy Attendolle

Pohjois-Savon hyvinvointialue on toiminut Attendon omistamassa kiinteistössä vuokralaisena ja Attendo on irtisanonut Tervaniityn vuokrasopimuksen päättymään 31.10.2026. Attendo jatkaa Tervaniityn asumispalveluiden tuottamista marraskuun alusta alkaen. Kodissa asuu 60 ikäihmistä ja henkilöstöä on noin 40.



"Teemme yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että alueen hoivapalvelut tuotetaan jokaisen asukkaan tarpeet huomioiden. Olemme iloisia, että voimme jatkaa toimintaa Tervaniityssä”, kertoo Attendon aluejohtaja Minna Hirvaskoski.

Ei vaikutuksia asukkaisiin tai henkilöstöön

Muutoksen myötä Tervaniityn henkilöstö ja asukkaat siirtyvät Attendon palvelukseen liikkeenluovutuksella. Käytännön asioita selvitetään ja valmistellaan alkuvuoden aikana yhdessä kaikkien osapuolten kanssa.

Kodin päivittäinen toiminta jatkuu normaalisti. Tavoitteena on toteuttaa muutos hallitusti ja varmistaa palveluiden jatkuvuus. Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Attendo tekevät tiivistä yhteistyötä muutoksen käytännön toteutuksessa.

"Haluamme Tervaniityssä rakentaa yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa lämmintä arkea, jossa jokainen päivä on tärkeä. Meille jokainen Attendo-koti on ennen kaikkea koti, jossa elämme yhdessä", lisää Hirvaskoski.

Lisätietoja:

Minna Hirvaskoski, aluejohtaja, Attendo, minna.hirvaskoski@attendo.fi

Reetta Kettunen, Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustaja, asumispalveluiden palveluyksikköjohtaja, reetta.kettunen@pshyvinvointialue.fi