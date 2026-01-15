Hoivakoti Tervaniitty Kuopiossa siirtyy Attendolle
28.1.2026 09:15:00 EET | Attendo | Tiedote
Kuopiossa sijaitsevan hoivakoti Tervaniityn toiminta siirtyy Attendolle syksyn 2026 aikana. Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Attendo tekevät tiivistä yhteistyötä muutoksen käytännön toteutuksessa. Hoivakodin päivittäinen toiminta jatkuu normaalisti.
Pohjois-Savon hyvinvointialue on toiminut Attendon omistamassa kiinteistössä vuokralaisena ja Attendo on irtisanonut Tervaniityn vuokrasopimuksen päättymään 31.10.2026. Attendo jatkaa Tervaniityn asumispalveluiden tuottamista marraskuun alusta alkaen. Kodissa asuu 60 ikäihmistä ja henkilöstöä on noin 40.
"Teemme yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että alueen hoivapalvelut tuotetaan jokaisen asukkaan tarpeet huomioiden. Olemme iloisia, että voimme jatkaa toimintaa Tervaniityssä”, kertoo Attendon aluejohtaja Minna Hirvaskoski.
Ei vaikutuksia asukkaisiin tai henkilöstöön
Muutoksen myötä Tervaniityn henkilöstö ja asukkaat siirtyvät Attendon palvelukseen liikkeenluovutuksella. Käytännön asioita selvitetään ja valmistellaan alkuvuoden aikana yhdessä kaikkien osapuolten kanssa.
Kodin päivittäinen toiminta jatkuu normaalisti. Tavoitteena on toteuttaa muutos hallitusti ja varmistaa palveluiden jatkuvuus. Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Attendo tekevät tiivistä yhteistyötä muutoksen käytännön toteutuksessa.
"Haluamme Tervaniityssä rakentaa yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa lämmintä arkea, jossa jokainen päivä on tärkeä. Meille jokainen Attendo-koti on ennen kaikkea koti, jossa elämme yhdessä", lisää Hirvaskoski.
Minna Hirvaskoski, aluejohtaja, Attendo, minna.hirvaskoski@attendo.fi
Reetta Kettunen, Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustaja, asumispalveluiden palveluyksikköjohtaja, reetta.kettunen@pshyvinvointialue.fi
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.
