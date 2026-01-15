Keski-Suomen suurin suurteholatausasema avautuu ABC Hirvaskankaalle

Osuuskauppa Keskimaan suurin suurteholatausasema on valmistunut ABC Hirvaskankaalle kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistui heinäkuussa 2025, jolloin käyttöön otettiin 12 suurteholatauspistettä. Nyt valmistunut toinen vaihe kaksinkertaistaa latauspaikkojen määrän ja nostaa aseman kapasiteetin uudelle tasolle.



– ABC Hirvaskangas on valtakunnallisesti merkittävä taukopaikka Nelostien varrella. Latausasema palvelee erityisesti pohjoiseen suuntautuvaa liikennettä, ja koska toimimme 24/7, voimme tarjota autoilijoille monipuolista palvelua kaikkina vuorokaudenaikoina. Kokonaisuudessaan valmistuneen latausaseman myötä pystymme palvelemaan entistä sujuvammin kasvavaa sähköautoilijoiden määrää ja tarjoamaan nopeaa latausta useille asiakkaille samanaikaisesti, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

Uusi suurteholatausasema on toteutettu läpiajettavilla latauspaikoilla, mikä helpottaa asiointia myös isommilla ajoneuvoilla ja yhdistelmillä. Lisäksi Hirvaskankaalla on myös kaksi erityisen tilavaa, neljä metriä leveää perävaunupaikkaa, joissa lataukseen saa helposti suuremmankin ajoneuvon tai yhdistelmän perävaunua irrottamatta. Suurteholataus mahdollistaa lyhyemmät pysähdykset ja sujuvamman matkanteon erityisesti pitkän matkan liikenteessä.

– Hirvaskankaan latausasema on suunniteltu vastaamaan sähköautoilun kasvavaan kysyntään tehokkaasti ja luotettavasti. Aseman älykkään tehonjaon ansiosta pistokekohtainen huipputeho voi nousta jopa 400 kilowattiin saakka. Tämän lisäksi latauspisteiden määrä on tärkeä osa hyvän asiakaskokemuksen varmistamista nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Osuuskauppa Keskimaan liikenne-energiakaupan palvelupäällikkö Lauri Salo.

Valtakunnallisesti merkittävä taukopaikka kehittyy kokonaisuutena

ABC Hirvaskangas on uudistettu kokonaisvaltaisesti vuonna 2024, jolloin liikennemyymälän ilme ja palvelukokonaisuus päivitettiin vastaamaan entistä paremmin liikkuvien asiakkaiden tarpeita. Uudistuksessa panostettiin ravintola- ja marketpalveluihin, asioinnin sujuvuuteen sekä kiinteistön energiatehokkuuteen. ABC Hirvaskangas palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden ja on valtakunnallisesti tunnettu taukopaikka Nelostien varrella. Laajamittainen uudistus ja uusi suurteholatausasema tekevät Hirvaskankaasta entistä houkuttelevamman pysähdyspaikan niin henkilöautoilijoille kuin raskaan liikenteen tarpeisiin.

ABC Hirvaskankaan latausaseman valmistuminen on osa Osuuskauppa Keskimaan pitkäjänteistä investointiohjelmaa sähköautoilun latausverkoston kehittämiseksi Keski-Suomessa, ja investoinnit jatkuvat myös tulevaisuudessa.



Keskimaalla on tällä hetkellä yli 70 suurteholatauspistettä ja yli 7 megawattia lataustehoa Nelostien varrella. Keskimaan pohjoisin ABC-latausasema sijaitsee Viitasaarella.

− Viimeisen vuoden aikana suurteholatauspisteitä on lisätty Hirvaskankaan lisäksi ABC Joutsan ja ABC Palokan yhteyteen. Olemme jopa kolminkertaistaneet Nelostien liikennettä palvelevan suurteholatauspisteiden määrän viimeisen vuoden aikana, joita on nyt yhteensä 72, Lauri Salo täsmentää.



Osuuskauppa Keskimaan ABC-latausasemat: