Like Kustannus

Miten muinaiset riimut voivat auttaa meitä voimaan paremmin?

29.1.2026 08:22:00 EET | Like Kustannus | Tiedote

Jaa

Modernin, Turussa asuvan noidan kokoama riimujen käsikirja sopii sekä riimuperinteestä kiinnostuneelle harrastajalle että self helpin ystävälle, joka haluaa soveltaa riimuviisautta omassa elämässään.

Muinaiset riimumerkit kantavat mukanaan ikuista, maagista voimaa. Kirsti Runavikin kattava tietokirja Pohjoiset riimut – Myytit, käytännöt ja historia opastaa esimerkein ja käytännön harjoituksin riimujen maailmaan. Miten riimuilla voi selkiyttää arkea? Miten kodin saa harmoniseksi ja miten riimuja voi käyttää apuna itsetutkiskelussa?  

Kirjassa tutustutaan skandinaavisten riimujen historiaan, erilaisiin riimuaakkosiin ja niiden maagisiin merkityksiin sekä kiellettyihin riimuihin. Riimujen avulla lähestytään kaikille ihmisille tärkeitä teemoja, kuten vaurautta, kuolemaa, aikuiseksi kypsymistä, elämän potentiaalia ja kollektiivista vastuuta ympäröivästä maailmasta. Kunkin merkin yhteydessä Runavik tarjoaa selkeitä pohdintatehtäviä ja harjoitteita, joilla lukija pääsee käsiksi riimun teemojen ilmenemiseen omassa elämässään.  

Kirsti Runavik (s. 1981) on esoteriaan ja pohjoiseen shamanismiin, luonnonuskontoihin ja riimuperinteisiin perehtynyt kirjailija, perinnetatuoija, kuvataiteilija ja moderni noita. Hän on kotoisin Lapista mutta asuu nykyisin Turussa ja kiertää ympäri Suomea tehden perinnetatuointeja. Runavikin aiempi teos Pohjoinen shamanismi oli yleisön rakastama menestys.  

Pohjoiset riimut – Myytit, käytännöt ja historia ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Terhi Kallion lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 13.2.  

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@like.fi  

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus

Auschwitzin naisorkesterin tarina avaa uuden näkökulman keskitysleiritodellisuuteen22.1.2026 15:14:04 EET | Tiedote

Auschwitzin naisorkesteri perustettiin vuonna 1943 ja se toimi reilun vuoden verran. Orkesterin tehtävänä oli soittaa marssimusiikkia keskitysleirin portilla, kun vangit lähtivät aamulla töihin ja saapuivat sieltä illalla. Naiset soittivat myös yksityisesti korkea-arvoisille natseille. Orkesterissa soittaneet 50 naista olivat nuoria, suuri osa juuri ja juuri teinityttöjä. Orkesteri pelasti heidän henkensä, sillä he eivät joutuneet pakkotyöhön vaan olivat leirin parempiosaisia. Tästä syntyi konflikteja sekä orkesterin jäsenten välillä että muiden leirivankien kanssa. Osa tytöistä tuhosi soittimensa leiriltä vapauduttuaan eikä soittanut säveltäkään enää koskaan. Kirjassa on suuri määrä henkilöitä, mutta keskiöön nousee mm. orkesterin johtaja Alma Rosé. Hänet passitettiin aluksi "ihmiskoeosastolle" muka-lääketieteellisiin hedelmällisyyskokeisiin, mutta kun selvisi, että Rosé oli ”musiikkimaailman kuninkaallinen” eli ammattiviulisti, jonka eno oli itse säveltäjä Gustav Mahler, Rosésta teht

Sara Al Husainin romaani Kenelle maa kuuluu voitti Toisinkoinen-palkinnon8.12.2025 14:07:21 EET | Tiedote

Toisinkoinen-palkinto on myönnetty tänä vuonna Sara Al Husainin romaanille Kenelle maa kuuluu. Se on kertomus sodasta, ikuisesta pakenemisesta, kodittomuudesta ja toivon hauraista säikeistä. Al Husainin esikoisromaani Huono tyttö julkaistiin vuonna 2023, ja se voitti BookBeatin Vuoden tulokas -palkinnon ja oli ehdolla myös Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon ja Savonia-kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye