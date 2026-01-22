Miten muinaiset riimut voivat auttaa meitä voimaan paremmin?
29.1.2026 08:22:00 EET | Like Kustannus | Tiedote
Modernin, Turussa asuvan noidan kokoama riimujen käsikirja sopii sekä riimuperinteestä kiinnostuneelle harrastajalle että self helpin ystävälle, joka haluaa soveltaa riimuviisautta omassa elämässään.
Muinaiset riimumerkit kantavat mukanaan ikuista, maagista voimaa. Kirsti Runavikin kattava tietokirja Pohjoiset riimut – Myytit, käytännöt ja historia opastaa esimerkein ja käytännön harjoituksin riimujen maailmaan. Miten riimuilla voi selkiyttää arkea? Miten kodin saa harmoniseksi ja miten riimuja voi käyttää apuna itsetutkiskelussa?
Kirjassa tutustutaan skandinaavisten riimujen historiaan, erilaisiin riimuaakkosiin ja niiden maagisiin merkityksiin sekä kiellettyihin riimuihin. Riimujen avulla lähestytään kaikille ihmisille tärkeitä teemoja, kuten vaurautta, kuolemaa, aikuiseksi kypsymistä, elämän potentiaalia ja kollektiivista vastuuta ympäröivästä maailmasta. Kunkin merkin yhteydessä Runavik tarjoaa selkeitä pohdintatehtäviä ja harjoitteita, joilla lukija pääsee käsiksi riimun teemojen ilmenemiseen omassa elämässään.
Kirsti Runavik (s. 1981) on esoteriaan ja pohjoiseen shamanismiin, luonnonuskontoihin ja riimuperinteisiin perehtynyt kirjailija, perinnetatuoija, kuvataiteilija ja moderni noita. Hän on kotoisin Lapista mutta asuu nykyisin Turussa ja kiertää ympäri Suomea tehden perinnetatuointeja. Runavikin aiempi teos Pohjoinen shamanismi oli yleisön rakastama menestys.
Pohjoiset riimut – Myytit, käytännöt ja historia ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Terhi Kallion lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 13.2.
