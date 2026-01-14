Digital Workforce toimittaa transformatiivisen agenttiautomaatioratkaisun johtavalle pohjoismaiselle suuryritykselle



Lehdistötiedote – 28.1.2026 klo 08:00

Digital Workforce Services Oyj on allekirjoittanut sopimuksen johtavan pohjoismaisen suuryrityksen kanssa talous- ja palkkahallinnon toimintojen modernisoimiseksi laajan yritysfuusion jälkeen. UiPathin orkestrointialustalle rakennettu agenttiratkaisu modernisoi kuukausitilinpäätöksiä ja palkka-aineistojen käsittelyä useissa liiketoimintayksiköissä.

Hankkeessa yhdistetään useita keskeisiä järjestelmiä, kuten asiakashallinta, taloushallinnon ohjelmistot, tikettijärjestelmät ja palkkahallinnon alustat yhdeksi orkestroiduksi kokonaisuudeksi. Digital Workforce toimittaa kokonaisvaltaisen työnkulkuratkaisun, joka yhdistää tekoälyagentit, orkestroinnin, automaation ja ihmisen arvioinnin. Näin varmistetaan, että kriittiset prosessivaiheet pysyvät hallittuina ja auditoitavina ja rakentuvat saumattomaksi kokonaisuudeksi hyödyntäen asiakkaalla jo käytössä olevaa prosessiautomaatiota.

Digital Workforcen yritystason toimitusmalli oli ratkaiseva tekijä sopimuksen syntymiselle. Malliin sisältyy kartoitustyöpajat, arkkitehtuuriarvioinnit sekä tietoturvallinen käyttöönotto asiakkaan Microsoft Azure -ympäristössä. Ratkaisu on suunniteltu vastaamaan yrityksen IT-vaatimuksia ja suojaamaan arkaluonteiset talous- ja HR-tiedot säilyttäen samalla täydellinen jäljitettävyys kaikissa toiminnoissa ja päätöksissä.

"Tämä hanke osoittaa, mitä agenttiautomaatiolla voidaan saavuttaa monimutkaisissa ja säännellyissä ympäristöissä. Kun yhdistämme tekoälyn ja automaation nopeuden ihmisen arviointikykyyn ja valvontaan, asiakkaamme voivat toimia nopeammin ja tarkemmin ilman, että hallinta tai vaatimustenmukaisuus kärsii,” sanoo Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama.



Vasama jatkaa: "Digital Workforcelle tämä on merkittävä virstanpylväs. Sopimus osoittaa kykymme toimittaa orkestroituja agenttiratkaisuja suurille organisaatioille ja lujittaa asemaamme luotettavana transformaatiokumppanina Pohjoismaissa. Samalla se vie eteenpäin strategiaamme: tavoitteenamme on saavuttaa mitattavia liiketoimintahyötyjä yritysasiakkaillemme hallitun automaation avulla."



Lisätietoja



Jussi Vasama, toimitusjohtaja, Digital Workforce Services Oyj, jussi.vasama@digitalworkforce.com