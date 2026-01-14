Digital Workforce toimittaa transformatiivisen agenttiautomaatioratkaisun johtavalle pohjoismaiselle suuryritykselle
28.1.2026 08:00:00 EET | Digital Workforce Services Oyj | Tiedote
Digital Workforce toimittaa transformatiivisen agenttiautomaatioratkaisun johtavalle pohjoismaiselle suuryritykselle
Lehdistötiedote – 28.1.2026 klo 08:00
Digital Workforce Services Oyj on allekirjoittanut sopimuksen johtavan pohjoismaisen suuryrityksen kanssa talous- ja palkkahallinnon toimintojen modernisoimiseksi laajan yritysfuusion jälkeen. UiPathin orkestrointialustalle rakennettu agenttiratkaisu modernisoi kuukausitilinpäätöksiä ja palkka-aineistojen käsittelyä useissa liiketoimintayksiköissä.
Hankkeessa yhdistetään useita keskeisiä järjestelmiä, kuten asiakashallinta, taloushallinnon ohjelmistot, tikettijärjestelmät ja palkkahallinnon alustat yhdeksi orkestroiduksi kokonaisuudeksi. Digital Workforce toimittaa kokonaisvaltaisen työnkulkuratkaisun, joka yhdistää tekoälyagentit, orkestroinnin, automaation ja ihmisen arvioinnin. Näin varmistetaan, että kriittiset prosessivaiheet pysyvät hallittuina ja auditoitavina ja rakentuvat saumattomaksi kokonaisuudeksi hyödyntäen asiakkaalla jo käytössä olevaa prosessiautomaatiota.
Digital Workforcen yritystason toimitusmalli oli ratkaiseva tekijä sopimuksen syntymiselle. Malliin sisältyy kartoitustyöpajat, arkkitehtuuriarvioinnit sekä tietoturvallinen käyttöönotto asiakkaan Microsoft Azure -ympäristössä. Ratkaisu on suunniteltu vastaamaan yrityksen IT-vaatimuksia ja suojaamaan arkaluonteiset talous- ja HR-tiedot säilyttäen samalla täydellinen jäljitettävyys kaikissa toiminnoissa ja päätöksissä.
"Tämä hanke osoittaa, mitä agenttiautomaatiolla voidaan saavuttaa monimutkaisissa ja säännellyissä ympäristöissä. Kun yhdistämme tekoälyn ja automaation nopeuden ihmisen arviointikykyyn ja valvontaan, asiakkaamme voivat toimia nopeammin ja tarkemmin ilman, että hallinta tai vaatimustenmukaisuus kärsii,” sanoo Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama.
Vasama jatkaa: "Digital Workforcelle tämä on merkittävä virstanpylväs. Sopimus osoittaa kykymme toimittaa orkestroituja agenttiratkaisuja suurille organisaatioille ja lujittaa asemaamme luotettavana transformaatiokumppanina Pohjoismaissa. Samalla se vie eteenpäin strategiaamme: tavoitteenamme on saavuttaa mitattavia liiketoimintahyötyjä yritysasiakkaillemme hallitun automaation avulla."
Lisätietoja
Jussi Vasama, toimitusjohtaja, Digital Workforce Services Oyj, jussi.vasama@digitalworkforce.com
Tietoja Digital Workforce Services Oyj:stä
Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity. https://digitalworkforce.com
Muut kielet
