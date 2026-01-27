Koronapandemia heikensi syöpäpotilaiden selviytymistä Pohjoismaissa
28.1.2026 08:25:16 EET | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Koronapandemia vaikutti haitallisesti syöpään sairastuneiden lyhytaikaiseen ennusteeseen. Tämä käy ilmi laajasta väestöpohjaisesta tutkimuksesta.
Koronapandemian ensimmäisen vuoden aikana syöpään sairastuneiden yhden vuoden elossaolon ennuste laski miltei kaikissa Pohjoismaissa. Tämä käy ilmi kansainvälisen tutkijaryhmän toteuttamasta tutkimuksesta, jonka toteutti Suomen Syöpärekisteri.
Tutkimuksessa verrattiin vuosina 2011–2019 diagnosoitujen potilaiden odotettua elossaoloa vuoden 2020 maaliskuun ja joulukuun välillä diagnosoituihin potilaisiin. Aineisto kattoi yli 27 miljoonaa ihmistä ja perustui viiden Pohjoismaan syöpärekistereihin.
"Tulokset osoittavat, että pandemia heikensi syöpäpotilaiden lyhytaikaista ennustetta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mutta ei Islannissa. Vaikutukset olivat suurimmat iäkkäillä potilailla ja nopeasti etenevissä syöpätyypeissä", kertoo tutkimuksen vastaava kirjoittaja, tutkija Fernando Gonzalez Yli-Mäyry Suomen Syöpärekisteristä.
Suurimmat vaikutukset iäkkäillä ja maksasyöpää sairastavilla
Koronan alussa vuonna 2020 todetuilla potilailla havaittiin poikkeuksellisesti elossaolon heikkeneminen lähes kaikissa Pohjoismaissa. Suomalaisilla naisilla yhden vuoden elossaololuku laski lähes 3 prosenttiyksikköä. Suurimmat laskut havaittiin yli 75-vuotiailla syöpään sairastuneilla potilailla Ruotsissa ja Suomessa.
Syövittäin tarkasteltuna suurimmat elossaololuvun laskut havaittiin maksasyöpää sairastavilla. Suomalaisilla maksasyöpään sairastuneilla miehillä elossaololuku laski yli 10 prosenttiyksikköä ja ruotsalaisilla yli 7 prosenttiyksikköä.
“Maksasyöpä, haimasyöpä ja hematologiset syövät ovat esimerkkejä syövistä, joissa viivästynyt diagnoosi tai hoito voi nopeasti heikentää ennustetta”, Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi sanoo.
Ainoa Pohjoismaa, jossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää laskua syöpäpotilaiden elossaololuvuissa, oli Islanti. Tutkijoiden mukaan tämä saattaa liittyä pienempään väestöön, eristäytyneisyyteen, tiiviimpään terveydenhuoltojärjestelmään ja pandemian maltillisempaan vaikutukseen Islannissa.
Selviytymisen heikkeneminen monen tekijän summa
Tutkijat korostavat, että syöpäpotilaiden selviytymisen heikkeneminen ei kuitenkaan johdu yksittäisestä tekijästä, vaan useiden samanaikaisten vaikutusten summasta. Pandemian aikana potilaat saattoivat hakeutua hoitoon harvemmin, seulontoja keskeytettiin ja osa hoidoista viivästyi tai muuttui.
“Pohjoismaiden yhteistyö ja laadukkaat väestöpohjaiset rekisteriaineistot ovat mahdollistaneet kattavat arviot pandemian vaikutuksesta syöpään ja syövästä selviytymiseen. Tulokset korostavat, kuinka tärkeää on varmistaa syöpähoitojen jatkuvuus myös kriisitilanteissa. Terveydenhuoltojärjestelmien on oltava valmiita ylläpitämään keskeisiä palveluja myös pandemioiden aikana”, tiivistää hankkeen vastuullinen johtaja, professori Giske Ursin.
Tutkimus on osa Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) rahoittamaa laajempaa koronapandemian vaikutuksia selvittävää tutkimushanketta. Tutkimus on julkaistu International Journal of Cancer -lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne PitkäniemiJohtajaSuomen SyöpärekisteriPuh:050 372 3335janne.pitkaniemi@cancer.fi
Fernando Gonzalez Yli-MäyryTutkijaSuomen SyöpärekisteriPuh:044 575 4568fernando.gonzalez@cancer.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
Linkit
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Syöpäjärjestöt
Keuhkosyövän seulontapilotin osallistujamäärä täyttyi ennätysvauhdissa27.1.2026 13:49:14 EET | Tiedote
Keuhkosyövän seulontapilotti keräsi ennätysmäärän hakijoita heti käynnistymisensä jälkeen. Poikkeuksellisen suuri kiinnostus osoittaa, että seulonnalle on Suomessa selkeä tarve. Ilmoittautuminen tutkimukseen on Pohjanmaata lukuun ottamatta nyt suljettu.
Keuhkosyövän seulontapilotti käynnistyy – mukaan etsitään pitkään tupakoineita 50–74-vuotiaita21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Tänään alkava keuhkosyövän seulontapilotti toteutetaan viiden alueellisen sairaalan kanssa. Pilottiin voivat hakea mukaan 50–74-vuotiaat, pitkään tupakoineet henkilöt Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilta.
Syöpäjärjestöt: Soteuudistuksen yhdenvertaisuustavoite karkaamassa10.12.2025 14:40:07 EET | Tiedote
Suomen suurin kansanterveys- ja potilasjärjestö, Syöpäjärjestöt, seuraa huolestuneena kaksi vuotta sitten toteutetun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tilaa. Monin tavoin tarpeellisen uudistuksen tavoitteena oli luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. Sama kannatettava tavoite on tänä syksynä julkaistulla kansallisella syöpästrategialla. Nyt tämä yhdenvertaisuustavoite on vaarassa murtua hyvinvointialueilla pala palalta tehtyjen säästöpäätösten myötä, vaikka tarkoitus oli parantaa erityisesti peruspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
Syöpäjärjestöt, Suomen ASH ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT: Miksi Suomi haluaa tukea nuuskan ja nikotiinipussien verotonta maahantuontia?9.12.2025 10:44:43 EET | Tiedote
Nikotiinipussien käyttö on räjähtänyt kasvuun nuorten keskuudessa. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 1. ja 2. vuoden pojista jopa neljäsosa (24 %) käyttää nikotiinipusseja päivittäin. Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine, joka aiheuttaa vakavia haittoja erityisesti nuorille.
Osallistuminen syöpäseulontoihin pysyi vakaana – erot väestöryhmien välillä suuria21.11.2025 13:06:57 EET | Tiedote
Vuoden 2024 ennakkotulosten perusteella seulonnat tavoittavat suuren osan kutsutuista, mutta osallistuminen vaihtelee huomattavasti eri väestöryhmien ja alueiden välillä. Seulontatilastot vuodelta 2024 julkaistaan koko laajuudessaan keväällä 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme