Sanna Auressalmi: Turvallinen asuminen rakentuu myös tietosuojasta
28.1.2026 08:42:11 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Blogi
Arki kotona on yksityistä. Silti osa siitä kulkee väistämättä myös vuokranantajalle erilaisten henkilötietojen muodossa. Kansainvälinen tietosuojapäivä muistuttaa, miksi näiden tietojen suojaaminen on osa hyvää asumista.
Meille Hekalla on tärkeää, että asuminen koetaan turvalliseksi. Turvallisuus tarkoittaa meille asumisturvallisuuden ja asunnon pysyvyyden lisäksi asukkaan yksityisyyden kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa. Turvallinen asuminen pitää sisällään myös kotirauhan.
Koti ja perhe-elämä ovat yksityiselämän ydintä. Asuminen tuo mukanaan tilanteita, joissa osa asukkaan arkeen liittyvistä tiedoista kulkee myös vuokranantajalle. Näitä ovat esimerkiksi yhteystiedot, vuokranmaksuun liittyvät tiedot sekä palvelutilanteissa syntyvät yhteydenotot ja vikailmoitukset. Siksi henkilötietojen käsittely on olennainen osa asumisen palvelua ja siihen liittyvää vastuuta.
Asukkaan tietojen suojaaminen on tärkeä osa hyvää asumista. Haluamme olla luotettava rekisterinpitäjä eli taata sen, että jokaisen asukkaan henkilötiedot ovat turvassa.
Luottamus syntyy arjen teoista
Henkilötietojen suojaamisessa moni asia tapahtuu pinnan alla. Käsittelemme asukkaan tietoja huolellisesti koko asumisen ajan ja myös sen jälkeen, niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää ja sallii. Pidämme huolta myös siitä, että sähköisen asioinnin kanavamme ja järjestelmämme ovat tietoturvallisia. Kun toteutamme palveluita yhteistyökumppaneiden kanssa, varmistamme aina, että henkilötietojen käsittely tapahtuu vastuullisesti, läpinäkyvästi ja sovitulla tavalla. Lisäksi koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöämme säännöllisesti tietosuoja-asioissa.
Tärkeää on myös se, miten kohtaamme asukkaamme arjessa. Tietosuoja ei ole meille vain lakisääteinen velvoite. Se on osa ammattitaitoa, vastuullisuutta ja palvelun laatua. Jokainen yhteydenotto, palvelutilanne ja päätös rakentaa osaltaan luottamusta siihen, että asukkaan asiat ovat hyvissä käsissä.
Vastuu, joka kulkee mukana joka päivä
Yksityisyyden merkitys korostuu maailmassa, jossa digitaaliset palvelut ovat yhä tiiviimmin osa arkea. Asiointi tapahtuu usein verkossa, tieto liikkuu nopeasti ja odotukset palvelun sujuvuudesta kasvavat. Siksi tietosuoja on meille tärkeä osa palvelun laatua ja turvallisuuden kokemusta. Kun asukas käyttää sähköisiä palveluitamme, hänen pitää voida luottaa siihen, että tiedot ovat suojassa jokaisessa vaiheessa.
Tietosuoja on myös jatkuvaa kehittymistä. Se tarkoittaa hereillä oloa muuttuvassa sääntelyssä, uusien teknologioiden vastuullista käyttöönottoa ja riskien ennakointia. Vahvistamme tietoturvaa ja tietosuojaa systemaattisesti, jotta pystymme vastaamaan sekä nykyisiin että tuleviin odotuksiin.
Me Hekalla pidämme huolta siitä, että asukkaan asiat ovat yksityisiä ja pysyvät kodin seinien sisäpuolella. Luottamus syntyy ajan kanssa, mutta se voi särkyä hetkessä. Siksi suhtaudumme henkilötietoihin aina vakavasti ja kunnioittavasti.
Hyvää kansainvälistä tietosuojapäivää meille jokaiselle!
Sanna Auressalmi
lakiasiainjohtaja
Heka
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 53 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen.
