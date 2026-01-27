Korjaustiedote: Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraatiin haetaan uusia jäseniä

Asiakasraadin jäsenet pääsevät tuomaan esille hyvinvointialueen asiakkaan näkökulmaa ja osallistumaan muun muassa alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työstämiseen. Lisäksi asiakasraati pääsee erilaisten kyselyiden kautta ottamaan kantaa hyvinvointialueen strategiakokonaisuuden tuleviin ajankohtaisiin teemoihin. Raadin kannanotot ja muu työskentely viedään tiedoksi hyvinvointialueen johtoryhmille, aluevaltuustolle ja -hallitukselle sekä kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvointityöstä vastaaville toimijoille.

Asiakasraati kokoontuu vuosittain yhteensä neljä kertaa. Raati kokoontuu kevään aikana torstaina 19.3. ja 23.4. kello 17.00–19.00 etäyhteydellä Teamsissa. Kevään kokoontumisten aiheina on yhdenvertaisuus sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Syksyn kokoontumisajat ovat elo- ja marraskuussa.

Raatiin valitaan mukaan enimmillään 20 jäsentä hakijoiden iän, asuinpaikan ja sote-palveluiden käyttäjäkokemusten perusteella. Raatiin pyritään valitsemaan monipuolinen joukko eri ikäisiä ja eri puolelta Keski-Suomea tulevia jäseniä. Vaikuttamistoimielinten jäseniä tai hyvinvointialueen henkilöstöä ei voida valita raatiin mukaan. Asiakasraadin kokoontumisista ei makseta palkkioita.

Lisätietoja: Asukas- ja asiakasosallisuus | Keski-Suomen hyvinvointialue

Mitä sinulle tarkoittaa yhdenvertaisuus Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluissa?

Kerro meille oma, asiakkaan näkökulmasi hyvinvointialueen palveluiden yhdenvertaisuudesta ja ole siten mukana vaikuttamassa Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden järjestämiseen. Voit vastata kyselyyn nimettömästi ja kertoa ajatuksesi vapaasti.

Kyselyn vastauksia käytetään asiakasraadin ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustelun pohjana ja vastaukset huomioidaan hyvinvointialueen toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadinnassa. Vastaamisen yhteydessä voit halutessasi samalla hakea mukaan hyvinvointialueen asiakasraatiin.

Kysely ja haku asiakasraatiin on avoinna 8.2.2026 asti

Voit vastata kyselyyn ja hakea asiakasraatiin mukaan tästä: Kysely yhdenvertaisuudesta palveluissa ja haku hyvinvointialueen asiakasraatiin

Asiakaraatiin valittuihin ollaan yhteydessä helmikuun 2026 aikana.