Korjaustiedote: Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraatiin haetaan uusia jäseniä
28.1.2026 09:15:26 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
27.1.2026 julkaistuun tiedotteeseen korjattu linkki kyselyn ja asiakasraadin hakulomakkeeseen. Aikaisempi linkki ei toiminut. Pahoittelemme virhettä.
--
Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluita arvioivaan asiakasraatiin haetaan nyt uusia, eri ikäisiä ja eri kunnista tulevia jäseniä. Hakijoilta toivotaan kokemusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista omasta tai läheisen näkökulmasta sekä sitoutumista raatiin kahden vuoden toimintakauden ajaksi.
Asiakasraadin jäsenet pääsevät tuomaan esille hyvinvointialueen asiakkaan näkökulmaa ja osallistumaan muun muassa alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työstämiseen. Lisäksi asiakasraati pääsee erilaisten kyselyiden kautta ottamaan kantaa hyvinvointialueen strategiakokonaisuuden tuleviin ajankohtaisiin teemoihin. Raadin kannanotot ja muu työskentely viedään tiedoksi hyvinvointialueen johtoryhmille, aluevaltuustolle ja -hallitukselle sekä kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvointityöstä vastaaville toimijoille.
Asiakasraati kokoontuu vuosittain yhteensä neljä kertaa. Raati kokoontuu kevään aikana torstaina 19.3. ja 23.4. kello 17.00–19.00 etäyhteydellä Teamsissa. Kevään kokoontumisten aiheina on yhdenvertaisuus sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Syksyn kokoontumisajat ovat elo- ja marraskuussa.
Raatiin valitaan mukaan enimmillään 20 jäsentä hakijoiden iän, asuinpaikan ja sote-palveluiden käyttäjäkokemusten perusteella. Raatiin pyritään valitsemaan monipuolinen joukko eri ikäisiä ja eri puolelta Keski-Suomea tulevia jäseniä. Vaikuttamistoimielinten jäseniä tai hyvinvointialueen henkilöstöä ei voida valita raatiin mukaan. Asiakasraadin kokoontumisista ei makseta palkkioita.
Lisätietoja: Asukas- ja asiakasosallisuus | Keski-Suomen hyvinvointialue
Mitä sinulle tarkoittaa yhdenvertaisuus Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluissa?
Kerro meille oma, asiakkaan näkökulmasi hyvinvointialueen palveluiden yhdenvertaisuudesta ja ole siten mukana vaikuttamassa Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden järjestämiseen. Voit vastata kyselyyn nimettömästi ja kertoa ajatuksesi vapaasti.
Kyselyn vastauksia käytetään asiakasraadin ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustelun pohjana ja vastaukset huomioidaan hyvinvointialueen toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadinnassa. Vastaamisen yhteydessä voit halutessasi samalla hakea mukaan hyvinvointialueen asiakasraatiin.
Kysely ja haku asiakasraatiin on avoinna 8.2.2026 asti
Voit vastata kyselyyn ja hakea asiakasraatiin mukaan tästä: Kysely yhdenvertaisuudesta palveluissa ja haku hyvinvointialueen asiakasraatiin
Asiakaraatiin valittuihin ollaan yhteydessä helmikuun 2026 aikana.
Sonja Essel, osallisuuskoordinaattori, Keski-Suomen hyvinvointialue, sonja.essel(a)hyvaks.fi, p. 050 478 5108
Raija Harju-Kivinen, asiakaspalvelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, raija.harju-kivinen(a)hyvaks.fi, p. 040 064 7666
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
