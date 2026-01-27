SDP:n Paula Werning: VPK-toiminta tarjoaa nuorille merkityksellisen harrastuksen – resursseista on huolehdittava
28.1.2026 09:11:06 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Vapaaehtoinen palokuntatoiminta tarjoaa tuhansille nuorille merkityksellisen, maksuttoman harrastuksen ja toimii samalla koko Suomen pelastusjärjestelmän tulevaisuuden kivijalkana. VPK-nuorisotyön edellytykset on turvattava, sillä ilman sitä sopimuspalokunnat eivät pysty vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin.
– Vapaaehtoinen palokuntatoiminta (VPK) on olennainen osa Suomen pelastusjärjestelmää, erityisesti alueilla, joilla viranomaisresurssit ovat rajalliset. Valtakunnallisesti palokunnissa toimii noin 7 000 palokuntanuorta, joille harrastus tarjoaa maksuttoman, ohjatun ja turvallisen ympäristön oppia ensiapua, turvallisuustaitoja, yhteistyötä ja vastuunkantoa, sanoo SDP:n kansanedustaja ja Suomen sopimuspalokuntien liiton (SSPL) hallituksen puheenjohtaja Paula Werning.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tutkimuksen mukaan palokuntaharrastus lisää nuorten yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Tutkimus osoittaa myös, että VPK-harrastus kehittää työelämätaitoja ja parantaa nuorten mahdollisuuksia työllistyä.
– VPK-nuorisotyö on konkreettista ennaltaehkäisevää työtä. Se tukee nuorten hyvinvointia, vahvistaa yhteisöjä ja samalla varmistaa, että pelastustoimella on osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa, korostaa Werning.
Toiminnan vaikuttavuus näkyy konkreettisesti yksittäisten nuorten poluissa. Selänpään VPK:n Akseli Järvinen, Kaakkois-Suomen vuoden 2025 palokuntanuori, on ollut mukana palokunnassa vuodesta 2015. Hän toimii nuorten kouluttajana, hälytysosastossa ja osallistuu aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nuorisovaltuustossa.
– Akselin tarina osoittaa, mitä pitkäjänteinen ja hyvin resursoitu VPK-nuorisotyö parhaimmillaan tuottaa: osaamista, vastuuta ja sitoutumista yhteiseen turvallisuuteen, Werning toteaa.
VPK-toiminta on erityisen tärkeää pienillä paikkakunnilla, joissa harrastusmahdollisuuksia on vähän ja etäisyydet pitkiä. Monille nuorille palokunta on ainoa maksuton harrastus, johon voi osallistua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
– Jos VPK-nuorisotyön resursseja heikennetään, vaikutukset näkyvät nopeasti: nuorten harrastusmahdollisuudet kapenevat, palokuntien jäsenpohja heikkenee ja lopulta koko alueellinen turvallisuus kärsii. Näistä resursseista ei voi tinkiä, Werning painottaa.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
