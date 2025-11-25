Waldorf Astorian spa-menu uudistuu – luksusbrändin Signature-hoidot edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia
28.1.2026 10:27:05 EET | Waldorf Astoria Helsinki | Tiedote
Waldorf Astoria Spa lanseeraa uudistetun spa-menun, joka yhdistää kansainvälisen luksusbrändin Signature-hoidot ja edistyksellisen hyvinvointiteknologian. Uusi spa-menu noudattaa Waldorf Astorian maailmanlaajuista konseptia, jossa hoidot on jaettu kolmeen eri kategoriaan: Vitality, The Skincare Atelier ja Being Well.
Viime syksynä ovensa avannut Waldorf Astoria Helsinki kutsuu nauttimaan luksushotellin ylellisestä spasta ja sen palveluista. 500 neliömetrin kylpyläalue sijaitsee hotellin sisäpihalla historiallisen ja rauhallisen rakennuksen suojissa, ja se on avoin niin hotellivieraille kuin paikallisillekin.
Spa-elämys alkaa valikoiduilla lämpö- ja vesikokemuksilla, kuten suomalaisella saunalla, höyrysaunalla, +6 °C-asteenkylmäaltaalla, kylmäsankosuihkuilla ja vedenalaisella musiikilla varustetulla elämysaltaalla. Luonnonvalossa kylpevässä atrium-rentoutumistilassa vieraat voivat rentoutua ja nauttia elämykseen sisältyviä makuvesiä, yrttiteetä ja kauden hedelmiä. Lisäksi span baari hemmottelee vieraita muun muassa samppanjalla, mocktaileilla ja kookosvedellä.
Waldorf Astoria Spassa on lisäksi neljä hoitohuonetta, joissa ihonhoidon- ja hyvinvoinnin asiantuntijat toteuttavat kokonaisvaltaisia ja personoituja hoitoja, jotka on suunniteltu palauttamaan elinvoimaa ja tasapainoa. Kaikki hoidot sisältävät myös sisäänpääsyn kylpylään, sillä ajatuksella, että saunoista, altaista ja atrium-rentoutumistilasta voi nauttia joko ennen hoitoa tai sen jälkeen.
Vitality – Waldorf Astoria Signature-hoidot
Vitality-kategorian hoidot ovat Waldorf Astoria -hotellien elvyttäviä Signature-hoitoja, jotka edustavat kunkin hotellin paikallisia traditioita yhdistettynä ensiluokkaiseen hoitokokemukseen.
Tunnin mittainen Vitality-hoitokokonaisuus on suunniteltu aktivoimaan kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hoidossa käytetään eteerisiä öljyjä ja erilaisia hierontatekniikoita, joilla aktivoidaan kehon puolustusjärjestelmää, aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Hoidon jälkeen olo on levollinen, palautunut ja virkistynyt.
Vitality Ritual -hoito on suunniteltu elvyttämään kasvojen, käsien ja jalkojen ihon luontaista elinvoimaisuutta. Viilentävä, meren mineraaleja sisältävä kasvohoito rauhoittaa, kosteuttaa ja palauttaa ihon luonnollisen hehkun. Käsihoito sisältää hienostuneen kuorinnan ja jalat kääritään lämpimiin mineraalipitoisiin kääreisiin. 90 minuuttia kestävän Vitality Ritual -hoidon jälkeen olo on kauttaaltaan virkistynyt ja levollinen.
The Skincare Atelier – innovatiiviset kasvohoidot
The Skincare Atelier -kasvohoidoissa yhdistyvät korkealaatuiset ihonhoitotuotteet ja edistynyt ihonhoitoteknologia harkitulla tavalla.
Waldorf Astoria Spa käyttää kasvohoidoissaan ainoana Suomessa Biologique Recherchen maailmanlaajuisesti arvostettuja ihonhoitotuotteita. Optimaalisen tuloksen ja ylellisen kokemuksen luomiseksi kasvohoidossa käytetyt tuotteet ja ihonhoitotekniikat personoidaan yksilöllisten tarpeiden ja toivottujen tulosten mukaan.
Biologique Recherche Personalized Facial Rituals -kasvohoidossa käytettävä ainutlaatuinen Skin Instant© Lab -teknologia mahdollistaa ihotyypin tarkan analyysin ja hoidon yksilöllisen määrittelemisen. Hoitokokonaisuudessa yhdistyvät laadukkaat ihonhoitotuotteet ja tekniikkapohjaiset menetelmät, jotka palauttavat ihon tasapainon, edistävät hapen saantia ja muokkaavat ihoa näkyvästi. Hoidon voi valita 60, 90 tai 120 minuutin pituisena toivotun lopputuloksen mukaan.
Being Well – kansainväliset suosikit
Being Well -kategoria sisältää monipuolisen valikoiman hierontoja ja vartalohoitoja, joissa hyödynnetään kansainvälisiä menetelmiä ottaen huomioon paikalliset vaikutteet.
Being Well Massage on kokonaisvaltaisesti rentouttava, lihasjännityksiä poistava hieronta, joka personoidaan kunkin vieraan toiveet ja tarpeet huomioiden. Hieronta sopii kaikille, jotka etsivät ylellistä rauhoittumista ja fyysistä helpotusta kehon kireyteen. Hieronnan voi varata joko 30, 60 tai 90 minuutin pituisena.
Detoxifying Back Ritual on virkistävä ja elvyttävä selän alueen hoito, joka sopii sekä naisille että miehille. Hoito tasoittaa, pehmentää ja uudistaa ihoa sekä raikastaa oloa kokonaisvaltaisesti. Hoidon aikana selän iho käsitellään mineraalipitoisella Kuolleenmeren suolakuorinnalla, joka sisältää myös merileväuutteita, minttua ja aloe veraa. Kuorinta virkistää ihoa jättäen iholle miellyttävän viileän tunteen. 45 minuutin pituisessa hoidossa käsitellään ylävartalo kokonaisuudessaan, mukaan lukien selkä, hartiat ja pää. Aromaattisilla eteerisillä öljyillä tehtävä päähieronta auttaa lievittämään jännitystä ja rauhoittamaan mieltä, jättäen kehon virkistyneeseen ja rentoutuneeseen tilaan.
Spa-varaukset:
Sähköposti: helwc.spa@waldorfastoria.com
Puh. +358 9 8860 0177
Spa-vierailun ja hoitojen varaus myös netistä: https://www.hilton.com/en/hotels/helwcwa-waldorf-astoria-helsinki/spa/
Yhteyshenkilöt
Press Waldorf Astoria Helsinkipress.waldorfastoriahelsinki@manifesto.fi
Kuvat
Waldorf Astoria Hotels & Resorts on Hiltonin luksusbrändi, jonka hotellit sijaitsevat maailman halutuimmissa kohteissa viidellä eri mantereella. Waldorf Astoria Helsinki yhdistyy brändin globaaliin 36 hotellin ketjuun sisältäen hiljattain avatun Waldorf Astoria Osakan, Waldorf Astoria Costa Rica Punta Caciquen sekä uudelleen avatun Waldorf Astoria New Yorkin. Tulevaisuudessa brändi tekee odotetun ja ensimmäisen markkinoille tulonsa maailman metropoleissa kuten Lontoossa, Sydneyssä, Hanoissa, Jakartassa, Tangerissa, Kuala Lumpurissa ja Jaipurissa.
Waldorf Astoria Helsinki on osa Hilton Honorsia, joka on Hiltonin 25 maailmanluokan brändin palkittu kanta-asiakasohjelma. Hiltonin omien kanavien kautta varaavat Hilton Honors -jäsenet voivat hyödyntää esimerkiksi joustavaa maksuliukusäädintä, jonka avulla jäsenet voivat valita lähes minkä tahansa pisteiden ja rahan yhdistelmän majoituksen varaamiseen, eksklusiivisia jäsenetuja sekä maksutonta Wi-Fi-yhteyttä. Jäsenet pääsevät myös käyttämään kontaktitonta teknologiaa alan johtavan Hilton Honors -mobiilisovelluksen kautta, jossa Hilton Honors -jäsenet voivat kirjautua sisään, valita huoneensa ja käyttää puhelinta avaimena Digital Key -ominaisuuden avulla.
Varaa majoituksesi ja koe uusi luksuksen standardi Pohjoismaissa osoitteessa https://www.hilton.com/en/hotels/helwcwa-waldorf-astoria-helsinki/.
