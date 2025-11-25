Waldorf Astorian spa-menu uudistuu – luksusbrändin Signature-hoidot edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia

Viime syksynä ovensa avannut Waldorf Astoria Helsinki kutsuu nauttimaan luksushotellin ylellisestä spasta ja sen palveluista. 500 neliömetrin kylpyläalue sijaitsee hotellin sisäpihalla historiallisen ja rauhallisen rakennuksen suojissa, ja se on avoin niin hotellivieraille kuin paikallisillekin.

Spa-elämys alkaa valikoiduilla lämpö- ja vesikokemuksilla, kuten suomalaisella saunalla, höyrysaunalla, +6 °C-asteenkylmäaltaalla, kylmäsankosuihkuilla ja vedenalaisella musiikilla varustetulla elämysaltaalla. Luonnonvalossa kylpevässä atrium-rentoutumistilassa vieraat voivat rentoutua ja nauttia elämykseen sisältyviä makuvesiä, yrttiteetä ja kauden hedelmiä. Lisäksi span baari hemmottelee vieraita muun muassa samppanjalla, mocktaileilla ja kookosvedellä.

Waldorf Astoria Spassa on lisäksi neljä hoitohuonetta, joissa ihonhoidon- ja hyvinvoinnin asiantuntijat toteuttavat kokonaisvaltaisia ja personoituja hoitoja, jotka on suunniteltu palauttamaan elinvoimaa ja tasapainoa. Kaikki hoidot sisältävät myös sisäänpääsyn kylpylään, sillä ajatuksella, että saunoista, altaista ja atrium-rentoutumistilasta voi nauttia joko ennen hoitoa tai sen jälkeen.

Vitality – Waldorf Astoria Signature-hoidot

Vitality-kategorian hoidot ovat Waldorf Astoria -hotellien elvyttäviä Signature-hoitoja, jotka edustavat kunkin hotellin paikallisia traditioita yhdistettynä ensiluokkaiseen hoitokokemukseen.

Tunnin mittainen Vitality-hoitokokonaisuus on suunniteltu aktivoimaan kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hoidossa käytetään eteerisiä öljyjä ja erilaisia hierontatekniikoita, joilla aktivoidaan kehon puolustusjärjestelmää, aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Hoidon jälkeen olo on levollinen, palautunut ja virkistynyt.

Vitality Ritual -hoito on suunniteltu elvyttämään kasvojen, käsien ja jalkojen ihon luontaista elinvoimaisuutta. Viilentävä, meren mineraaleja sisältävä kasvohoito rauhoittaa, kosteuttaa ja palauttaa ihon luonnollisen hehkun. Käsihoito sisältää hienostuneen kuorinnan ja jalat kääritään lämpimiin mineraalipitoisiin kääreisiin. 90 minuuttia kestävän Vitality Ritual -hoidon jälkeen olo on kauttaaltaan virkistynyt ja levollinen.

The Skincare Atelier – innovatiiviset kasvohoidot

The Skincare Atelier -kasvohoidoissa yhdistyvät korkealaatuiset ihonhoitotuotteet ja edistynyt ihonhoitoteknologia harkitulla tavalla.

Waldorf Astoria Spa käyttää kasvohoidoissaan ainoana Suomessa Biologique Recherchen maailmanlaajuisesti arvostettuja ihonhoitotuotteita. Optimaalisen tuloksen ja ylellisen kokemuksen luomiseksi kasvohoidossa käytetyt tuotteet ja ihonhoitotekniikat personoidaan yksilöllisten tarpeiden ja toivottujen tulosten mukaan.

Biologique Recherche Personalized Facial Rituals -kasvohoidossa käytettävä ainutlaatuinen Skin Instant© Lab -teknologia mahdollistaa ihotyypin tarkan analyysin ja hoidon yksilöllisen määrittelemisen. Hoitokokonaisuudessa yhdistyvät laadukkaat ihonhoitotuotteet ja tekniikkapohjaiset menetelmät, jotka palauttavat ihon tasapainon, edistävät hapen saantia ja muokkaavat ihoa näkyvästi. Hoidon voi valita 60, 90 tai 120 minuutin pituisena toivotun lopputuloksen mukaan.

Being Well – kansainväliset suosikit

Being Well -kategoria sisältää monipuolisen valikoiman hierontoja ja vartalohoitoja, joissa hyödynnetään kansainvälisiä menetelmiä ottaen huomioon paikalliset vaikutteet.

Being Well Massage on kokonaisvaltaisesti rentouttava, lihasjännityksiä poistava hieronta, joka personoidaan kunkin vieraan toiveet ja tarpeet huomioiden. Hieronta sopii kaikille, jotka etsivät ylellistä rauhoittumista ja fyysistä helpotusta kehon kireyteen. Hieronnan voi varata joko 30, 60 tai 90 minuutin pituisena.

Detoxifying Back Ritual on virkistävä ja elvyttävä selän alueen hoito, joka sopii sekä naisille että miehille. Hoito tasoittaa, pehmentää ja uudistaa ihoa sekä raikastaa oloa kokonaisvaltaisesti. Hoidon aikana selän iho käsitellään mineraalipitoisella Kuolleenmeren suolakuorinnalla, joka sisältää myös merileväuutteita, minttua ja aloe veraa. Kuorinta virkistää ihoa jättäen iholle miellyttävän viileän tunteen. 45 minuutin pituisessa hoidossa käsitellään ylävartalo kokonaisuudessaan, mukaan lukien selkä, hartiat ja pää. Aromaattisilla eteerisillä öljyillä tehtävä päähieronta auttaa lievittämään jännitystä ja rauhoittamaan mieltä, jättäen kehon virkistyneeseen ja rentoutuneeseen tilaan.

Spa-varaukset:

Sähköposti: helwc.spa@waldorfastoria.com

Puh. +358 9 8860 0177