Lupa- ja valvontavirastolta yli 2,6 miljoonaa euroa liikuntaneuvonnan kehittämiseen
29.1.2026 08:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt kunnille, kuntayhtymille ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille yhteensä 2 619 300 euroa liikuntaneuvonnan kehittämiseen vuodelle 2026. Kehittämisavustus kuuluu Suomi liikkeelle -ohjelmaan, jonka tavoitteena on saada kaikenikäiset liikkumaan enemmän.
Liikuntaneuvonnan kehittämisavustusta vuodelle 2026 ovat voineet hakea kunnat ja kuntayhtymät. Lisäksi yksityiset koulutuksen järjestäjät ovat voineet hakea avustusta liikuntaneuvontaan, joka kohdistuu lukioissa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleviin opiskelijoihin.
Avustuksen päätavoitteena on käynnistää ja kehittää eri ikäisille suunnattua liikuntaneuvontaa. Haku oli auki 1.10.2025-6.11.2025. Avustuksia myönnettiin yhteensä 2 619 300 euroa kaikkiaan 88 taholle.
Tietoa myönnetyistä avustuksista löydät Lupa- ja valvontaviraston lvvavustukset.fi-sivustolta.
Avustusta myönnettiin esimerkiksi liikuntaneuvontapalvelun käynnistämiseen tai laajentamiseen uusille kohderyhmille sekä olemassa olevan liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämiseen esimerkiksi yhdyspintatyöhön kunnan, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kesken. Avustusta oli mahdollista hakea ja saada myös terveysteknologian käyttöön ottamiseen liikuntaneuvonnan vahvistamiseksi.
Lisätietoa Suomi liikkeelle -ohjelmasta:
- suomiliikkeelle.fi (ohjelman verkkosivusto)
- Suomi liikkeelle -ohjelma (okm.fi)
Yhteyshenkilöt
Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi.
Kai-Matti Joona, liikuntatoimen ylitarkastaja
puh. 0295 255 142
Tiina Kaijanen, liikuntatoimen tarkastaja
puh. 0295 254 070
Anni Siitarinen, ylitarkastaja
puh. 0295 254 418
Tapio Niskanen, liikuntatoimen ylitarkastaja
puh. 0295 254 111
Ulla Silventoinen, liikuntatoimen ylitarkastaja
puh. 0295 255 273
Satu Sjöholm, liikuntatoimen ylitarkastaja
puh. 0295 256 015
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
