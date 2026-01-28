Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talous vahvistui vuonna 2025

Vaikka vuoden 2025 tulos on parempi kuin arvioitiin, Keusotella on velvoite kattaa aikaisempina vuosina syntyneet alijäämät. Hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 136 miljoonaa euroa. Tämän kattaminen edellyttää jatkossakin tiukkaa talouskuria ja tehokkaita toimenpiteitä.

Tuloskehitykseen vaikuttaa erityisesti erikoissairaanhoidon talousarvion alittuminen noin 6,0 miljoonalla eurolla. HUS kattaa vuoden 2024 alijäämänsä omin voimin, jolloin Keusote voi purkaa tätä varten tekemänsä varauksen. Myös pelastustoimi alittaa budjetin noin 0,8 miljoonalla eurolla. Omassa palvelutuotannossa tuotot ovat kasvaneet ja kulut jääneet arvioitua pienemmiksi.

Alijäämien kattaminen on vaatinut merkittäviä sopeutustoimia, kuten henkilöstön vähentämistä, palveluverkon tiivistämistä ja ostopalvelujen karsimista. Tämä näkyy mahdollisina hoitotakuun ylittymisinä erityisesti suun terveydenhuollossa ja avovastaanottopalveluissa.

-Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet näkyvät nyt parantuneena talouden tilanteena. Tämä tulos on tehty yhdessä henkilöstön kanssa, kiitos taloustuloksesta kuuluu henkilöstölle, kiittää hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.