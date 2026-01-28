Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talous vahvistui vuonna 2025
28.1.2026 10:27:32 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuoden 2025 talous näyttää toteutuvan odotettua parempana. Valtiokonttorille toimitetussa ennusteessa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 3,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on kuitenkin vielä kesken, ja luvut voivat tarkentua.
Vaikka vuoden 2025 tulos on parempi kuin arvioitiin, Keusotella on velvoite kattaa aikaisempina vuosina syntyneet alijäämät. Hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 136 miljoonaa euroa. Tämän kattaminen edellyttää jatkossakin tiukkaa talouskuria ja tehokkaita toimenpiteitä.
Mistä parannus johtuu?
Tuloskehitykseen vaikuttaa erityisesti erikoissairaanhoidon talousarvion alittuminen noin 6,0 miljoonalla eurolla. HUS kattaa vuoden 2024 alijäämänsä omin voimin, jolloin Keusote voi purkaa tätä varten tekemänsä varauksen. Myös pelastustoimi alittaa budjetin noin 0,8 miljoonalla eurolla. Omassa palvelutuotannossa tuotot ovat kasvaneet ja kulut jääneet arvioitua pienemmiksi.
Alijäämien kattaminen on vaatinut merkittäviä sopeutustoimia, kuten henkilöstön vähentämistä, palveluverkon tiivistämistä ja ostopalvelujen karsimista. Tämä näkyy mahdollisina hoitotakuun ylittymisinä erityisesti suun terveydenhuollossa ja avovastaanottopalveluissa.
-Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet näkyvät nyt parantuneena talouden tilanteena. Tämä tulos on tehty yhdessä henkilöstön kanssa, kiitos taloustuloksesta kuuluu henkilöstölle, kiittää hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Valtakunnallinen kehitys vahvistui
Kaikkien hyvinvointialueiden yhteenlaskettu tulos oli vuonna 2025 noin 0,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Tämä on 1,7 miljardin euron parannus vuoteen 2024 verrattuna, jolloin alijäämä oli 1,1 miljardia euroa.
Parannukseen vaikuttivat valtionrahoituksen jälkikäteistarkistus ja mittavat sopeutustoimet. Hyvinvointialueet onnistuivat hillitsemään kustannusten kasvua 1,6 prosenttiin, vaikka palkkaratkaisut, ostopalvelujen hinnat ja väestön palvelutarpeet kasvoivat.
Kehitys on kuitenkin eriytynyttä: osa alueista on edelleen alijäämäisiä. Vuosien 2023–2024 alijäämät rasittavat yhä taseita, ja vuoden 2025 lopussa kumulatiivinen alijäämä oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa.
Lopulliset tilinpäätökset valmistuvat maaliskuun 2026 loppuun mennessä.
