Eläkeikäisten yleislääkäripalvelujen käyttö lähes kaksinkertaistui valinnanvapauskokeilun alussa

Eläkeikäiset kävivät yksityisellä yleislääkärillä tai yleislääketieteen erikoislääkärillä 19 000 kertaa elokuussa 2025 ennen kuin 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu alkoi. Valinnanvapauskokeilun alkamisen jälkeen lokakuussa 2025 niihin verrattavia käyntejä oli jo 33 000.

Valinnanvapauskokeiluun kuuluvia lääkärikäyntejä oli syyskuussa 2025 vajaa 17 000 ja lokakuussa noin 16 000. Perinteisiä Kela-korvattuja yleislääkärikäyntejä 65 vuotta täyttäneillä oli ennen kokeilua elokuussa reilu 12 000 ja yleislääketieteen erikoislääkärikäyntejä reilu 6 000. Lokakuussa perinteisiä yleislääkärikäyntejä oli vastaavasti reilu 11 000 ja yleislääketieteen erikoislääkärikäyntejä vajaa 6 000.

– Käytännössä eläkeikäisten yksityiset yleislääkärikäynnit lähes kaksinkertaistuivat kokeilun ensimmäisen kuukauden aikana, sanoo Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen.

65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa asiakas voi hakeutua yksityiselle yleislääkärivastaanotolle julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksua vastaavalla hinnalla. Kokeilu astui voimaan 1.9.2025.

Muut yksityiset palvelut vähenivät odotettua vähemmän

Ennakolta arvioitiin, että kokeilu vähentäisi muita yksityisiä yleislääkärikäyntejä selvästi. Ensimmäisten kuukausien aikana muutos oli kuitenkin pieni: muut kuin kokeilun piiriin kuuluvat Kela-korvatut yleislääkärikäynnit vähenivät elokuusta 2025 lokakuuhun vain noin 8 % ja käynnit yleislääketieteen erikoisalalla noin 7 %.

– Eläkeikäiset vähensivät muiden Kela-korvattujen yleislääkäripalveluiden käyttöä syksyllä yllättävän vähän. Se voi johtua esimerkiksi yksityisistä vakuutuksista, vakiintuneista omalääkärisuhteista tai siitä, että uutta palvelua ei ole ollut riittävästi saatavilla tai tieto siitä ei ole riittävästi levinnyt, sanoo Hiltunen.

Kuukausitason vaihteluun yksityislääkäripalveluiden käytössä liittyy epävarmuutta, ja perinteisten Kela-korvattujen yksityislääkärikäyntien vähentyminen saattaa olla pidemmällä aikavälillä suurempi. Arviot tarkentuvat, kun dataa kertyy enemmän.

Lääkärimäärissä ei suurta muutosta – valtaosa käynneistä yleislääkäreillä

Kokeilussa on mukana noin 800 lääkäriä, mutta yksityislääkärien kokonaismäärä ei ole kasvanut merkittävästi kokeilun myötä. Yleislääkäreiden määrä on noussut vajaa 8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, mikä vastaa aiempaa trendiä. Yleislääketieteen erikoislääkäreiden määrä on pysynyt lähes ennallaan.

– Näyttää siltä, että ainakin kokeilun alkuvaiheessa yksityissektorilla jo ennestään työskentelevät lääkärit ovat tarjonneet työpanostaan valinnanvapauskokeiluun, sanoo Hiltunen.

Valtaosa kokeilun käynneistä (68 %) oli yleislääkäreiden tuottamia. Yleislääketieteen erikoislääkäreiden osuus oli viidennes (20 %), ja loput jakautuivat 31 eri erikoisalalle.

Kokeilun arviointi jatkuu

Ensimmäiset 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta kertovat luvut antavat viitteitä kokeilun käytöstä, mutta syvällisemmät arviot edellyttävät pidemmän aikavälin seurantaa. Kela jatkaa analyysiä muun muassa hyvinvointialueittain ja tuloryhmittäin. Myöhemmin tutkitaan myös, miten kokeilu vaikuttaa muuhun terveydenhuollon palvelukäyttöön.

Lisätietoa

Kelan tutkijat ovat kirjoittaneet aiheesta tarkemmin Kelan tutkimusblogissa.

Tietopaketti: 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun seuranta