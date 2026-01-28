Eläkeikäisten yleislääkäripalvelujen käyttö lähes kaksinkertaistui valinnanvapauskokeilun alussa
29.1.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Yksityisten yleislääkäripalveluiden käyttö kasvoi 65 vuotta täyttäneillä huomattavasti valinnanvapauskokeilun ensimmäisten kuukausien aikana. Yleislääkäripalveluiden käyttö kokeilun ulkopuolella väheni odotettua maltillisemmin.
Eläkeikäiset kävivät yksityisellä yleislääkärillä tai yleislääketieteen erikoislääkärillä 19 000 kertaa elokuussa 2025 ennen kuin 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu alkoi. Valinnanvapauskokeilun alkamisen jälkeen lokakuussa 2025 niihin verrattavia käyntejä oli jo 33 000.
Valinnanvapauskokeiluun kuuluvia lääkärikäyntejä oli syyskuussa 2025 vajaa 17 000 ja lokakuussa noin 16 000. Perinteisiä Kela-korvattuja yleislääkärikäyntejä 65 vuotta täyttäneillä oli ennen kokeilua elokuussa reilu 12 000 ja yleislääketieteen erikoislääkärikäyntejä reilu 6 000. Lokakuussa perinteisiä yleislääkärikäyntejä oli vastaavasti reilu 11 000 ja yleislääketieteen erikoislääkärikäyntejä vajaa 6 000.
– Käytännössä eläkeikäisten yksityiset yleislääkärikäynnit lähes kaksinkertaistuivat kokeilun ensimmäisen kuukauden aikana, sanoo Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen.
65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa asiakas voi hakeutua yksityiselle yleislääkärivastaanotolle julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksua vastaavalla hinnalla. Kokeilu astui voimaan 1.9.2025.
Muut yksityiset palvelut vähenivät odotettua vähemmän
Ennakolta arvioitiin, että kokeilu vähentäisi muita yksityisiä yleislääkärikäyntejä selvästi. Ensimmäisten kuukausien aikana muutos oli kuitenkin pieni: muut kuin kokeilun piiriin kuuluvat Kela-korvatut yleislääkärikäynnit vähenivät elokuusta 2025 lokakuuhun vain noin 8 % ja käynnit yleislääketieteen erikoisalalla noin 7 %.
– Eläkeikäiset vähensivät muiden Kela-korvattujen yleislääkäripalveluiden käyttöä syksyllä yllättävän vähän. Se voi johtua esimerkiksi yksityisistä vakuutuksista, vakiintuneista omalääkärisuhteista tai siitä, että uutta palvelua ei ole ollut riittävästi saatavilla tai tieto siitä ei ole riittävästi levinnyt, sanoo Hiltunen.
Kuukausitason vaihteluun yksityislääkäripalveluiden käytössä liittyy epävarmuutta, ja perinteisten Kela-korvattujen yksityislääkärikäyntien vähentyminen saattaa olla pidemmällä aikavälillä suurempi. Arviot tarkentuvat, kun dataa kertyy enemmän.
Lääkärimäärissä ei suurta muutosta – valtaosa käynneistä yleislääkäreillä
Kokeilussa on mukana noin 800 lääkäriä, mutta yksityislääkärien kokonaismäärä ei ole kasvanut merkittävästi kokeilun myötä. Yleislääkäreiden määrä on noussut vajaa 8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, mikä vastaa aiempaa trendiä. Yleislääketieteen erikoislääkäreiden määrä on pysynyt lähes ennallaan.
– Näyttää siltä, että ainakin kokeilun alkuvaiheessa yksityissektorilla jo ennestään työskentelevät lääkärit ovat tarjonneet työpanostaan valinnanvapauskokeiluun, sanoo Hiltunen.
Valtaosa kokeilun käynneistä (68 %) oli yleislääkäreiden tuottamia. Yleislääketieteen erikoislääkäreiden osuus oli viidennes (20 %), ja loput jakautuivat 31 eri erikoisalalle.
Kokeilun arviointi jatkuu
Ensimmäiset 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta kertovat luvut antavat viitteitä kokeilun käytöstä, mutta syvällisemmät arviot edellyttävät pidemmän aikavälin seurantaa. Kela jatkaa analyysiä muun muassa hyvinvointialueittain ja tuloryhmittäin. Myöhemmin tutkitaan myös, miten kokeilu vaikuttaa muuhun terveydenhuollon palvelukäyttöön.
Lisätietoa
Kelan tutkijat ovat kirjoittaneet aiheesta tarkemmin Kelan tutkimusblogissa.
Tietopaketti: 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun seuranta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riina HiltunenerikoistutkijaKelaPuh:0206359627riina.hiltunen@kela.fitietotarjotin.fi/yhteystieto/1233706/riina-hiltunen
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA-ersättningarna för tandvård reformerades – förebyggande tandvård betonas28.1.2026 14:00:18 EET | Pressmeddelande
FPA-ersättningarna för tandvård reformerades våren 2025. Ändringsarbetet fortsatte i början av 2026 och dessutom gjordes justeringar av vårens ändringar. Ersättningarna riktar sig nu i synnerhet in på förebyggande vård och ett långsiktigt upprätthållande av munhälsan.
Hammashoidon Kela-korvaukset uudistuivat – ennaltaehkäisyä painotetaan28.1.2026 14:00:18 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Hammashoidon Kela-korvaukset uudistuivat keväällä 2025. Uudistukset jatkuivat vuoden 2026 alussa, ja lisäksi keväällä tehtyjä muutoksia täsmennettiin. Korvaukset kohdistuvat nyt erityisesti ennaltaehkäisevään hoitoon ja suun terveyden pitkäjänteiseen ylläpitoon.
Reformen av utkomststödet träder i kraft – förändringarna börjar synas för kunderna under de närmaste månaderna28.1.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
I och med en ändring av lagen om utkomststöd skärps villkoren för beviljande av stödet från 1.2.2026. Ändringen innebär framför allt att utkomststödets grunddel kan sänkas i allt fler situationer. Grunddelen kommer dessutom att skäras ned med 2–3 % för alla som fyllt 18 år. Samtidigt slopas utkomststödets förvärvsinkomstavdrag på 150 euro. Ändringen inverkar också bland annat på hur hyrans andel av utkomststödet betalas.
Toimeentulotuen uudistus voimaan – muutokset näkyvät asiakkaiden elämässä lähikuukausina28.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Korjattu asiantuntijan puhelinnumero. Toimeentulotukilain muutos tiukentaa tuen saamisen ehtoja 1.2.2026. Muutos tarkoittaa erityisesti sitä, että toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa entistä useammin. Tuen perusosaa myös leikataan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 2–3 %. Lisäksi tuesta poistetaan 150 euron ansiovähennys. Muutos vaikuttaa myös muun muassa siihen, miten vuokran osuus maksetaan.
Social assistance reform entering into force – customers will feel the impact in coming months28.1.2026 06:00:00 EET | Press release
The amendment of the Act on Social Assistance introduces stricter criteria for social assistance as of 1 February 2026. One of the specific changes will be that Kela can reduce the basic amount of social assistance in more situations than before. The basic amount of social assistance will also be cut by 2–3% for all recipients over the age of 18. In addition, the earned-income deduction (also known as the exempt amount) of EUR 150 will be abolished from social assistance. The change will also have an impact on other things, for example the way social assistance is paid toward rent.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme