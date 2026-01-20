Ylikylän koulun ja alueen urheiluseurojen käyttöön valmistui uusi liikunta- ja tapahtuma-areena Kempeleessä
29.1.2026 08:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote
Ylikylän koulu Kempeleessä laajeni nykyaikaisella liikuntaan ja tapahtumiin soveltuvalla Pekka Rinne -areenalla sekä erityisopetuksen ja iltapäiväkerhon tiloilla.
Isossa liikuntasalissa on huomioitu eri urheilulajien tarpeet. Salin saa jaettua kolmeen ääntä eristävään lohkoon. Tilasta löytyy muun muassa liikkuvat koripallotelineet, irrotettavat maalitolpat ja ylös nostettavat maalit. Lisäksi salissa on seinän sisälle pakkaantuva sähkökäyttöinen katsomo.
Liikuntasali toimii liikuntakäytön lisäksi myös koulun juhlasalina ja kunnan kulttuuri- ja tapahtumatilana. Sali on varustettu ammattimaisella audiovisuaalisella tekniikalla, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja monipuolisen äänen ja kuvan käytön.
Liikuntasalin yläkerrasta löytyy juoksusuora, kuntosali sekä tilat kamppailulajeille ja ryhmäliikunnalle. Rakennuksesta löytyy lisäksi neljä erityisopetuksen luokkaa sekä tilat aamu- ja iltapäiväkerhon toiminnalle.
Monipuolisen käytön mahdollistava lopputulos
Rakennustöitä edelsi yhteinen suunnitteluvaihe, johon osallistui aktiivisesti niin tilaajan, käyttäjän kuin KVR-urakoitsija Laptin edustajia.
– Uuden liikuntasalin suunnitteluun osallistettiin muun muassa koulu, vapaa-aikapalvelut, urheiluseurat ja järjestöt, liikuntafoorumi sekä nuoret. Uusi sali vastaa laajasti seuratoiminnaltaan aktiivisen Kempeleen urheilupaikkatarpeisiin ja mahdollistaa eri lajien harrastamista, kasvua ja kehittymistä. Liikuntasali kohentaa myös kouluympäristön viihtyisyyttä ja tarjoaa oppilaille modernit ja inspiroivat liikunta- ja oppimistilat. Oli hienoa yhdessä Laptin asiantuntijoiden kanssa toteuttaa Ylikylälle uusi ja monipuolinen liikuntasalikokonaisuus, kertoo Kempeleen kunnan tekninen johtaja Tuomo Perälä.
– Yhteistyö Laptin kanssa on ollut koko prosessin ajan erittäin toimivaa. Liikuntahalli on upea ja täyttää koulun ja kunnan tarpeet erinomaisesti. Koulun rehtorina olen hyvin onnellinen etenkin oppilaiden ja työntekijöidemme puolesta, että meillä on vihdoin tarkoituksenmukaiset, terveet ja turvalliset liikunta- ja erityisopetustilat. Liikuntatilat ovat saaneet myös urheiluseuroilta paljon kehuja, kuvailee Ylikylän koulun rehtori Jussi Näykki.
Liikuntatilojen suunnittelun keskiössä on ollut akustiikka ja turvallisuus. Tilojen äänimaailma on suunniteltu tarkoituksenmukaiseksi eri lajeihin ja myös tapahtumiin – sopivan vaimentavaksi mutta kuitenkin niin, että puhe kantaa. Harrastamisen ja liikkumisen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota muun muassa upottamalla tekniikkaa ja varusteita pintojen sisään törmäysvaaran minimoimiseksi.
Myös säilytysratkaisut tuovat arkeen helpotusta: liikuntasalissa on harvinainen mutta sitäkin kätevämpi seinältä lattialle laskettava trampoliini ja myös patjat ja air trackit nousevat hisseillä ylös seinille säilytykseen. Lisäksi varsinaiset varastotilat on sijoitettu luontevasti tukemaan erilaisten liikuntalajien toteutusta niin kouluarjessa kuin liikuntaseurojenkin käytössä.
A-energialuokan rakennus
Laajennuksen koko on noin 3 300 brm2. Uuden rakennuksen paikalta purettiin koulun vuonna 1968 valmistunut osa liikuntasaleineen.
Liikuntasalin jalustaosassa löytyy graafisella betonilla toteutettuja urheiluteemaisia hahmoja elävöittämään julkisivua.
A-energialuokan uudisrakennukseen on valittu ylläpidon kannalta kustannustehokkaimmat energiaratkaisut. Rakennuksesta löytyy esimerkiksi aika- ja tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus, tehokas poistoilman lämmöntalteenotto sekä aurinkovoimala.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomo Perälä, tekninen johtaja, Kempeleen kunta, puh. 050 416 9922, tuomo.perala@kempele.fi
Jussi Näykki, rehtori, Ylikylän koulu, puh. 050 3163 802, jussi.naykki@edu.kempele.fi
Mikko Lohi, aluejohtaja, Lapti, puh. 045 631 2946, mikko.lohi@lapti.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Lapti lyhyesti
Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi
Vaikuttavaa jälkeä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusliike Lapti Oy
Oulun Kynsilehtoon nousee palvelukeskus Kuurojen palvelusäätiölle20.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Oulun Kynsilehdossa on alkanut viittomakielistä palvelua tarjoavan palvelukeskuksen rakentaminen. Kuurojen palvelusäätiön uusi palvelukeskus valmistuu Sienikujalle loppuvuodesta 2026 ja tarjoaa asiakkailleen palveluasumista sekä päivätoimintaa.
KYS Uusi Sydän -rakennusprojektin viimeinen vaihe alkamassa Kuopiossa14.1.2026 14:09:08 EET | Tiedote
Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 1.12.2025 KYS Uusi Sydän -projektin neljännen, eli viimeisen vaiheen käynnistämisen vuoden 2026 alussa. Neljännen toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin KYSillä viime viikon lopulla.
Rakennusliike Lapti aloittanut uuden RS-kohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylään – yhtiön neljäs gryndialoitus 202510.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen asuntokohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylässä. Asunto Oy Helsingin Kruununvoutiin valmistuu 21 asuntoa loppuvuodesta 2026.
Rakennusliike Lapti toteuttaa Hoivatiloille ikäihmisten hoivakodit Seinäjoelle ja Kuopioon26.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Rakennusliike Lapti suunnittelee ja rakentaa Hoivatiloille kaksi uutta ikäihmisten hoivakotia Seinäjoelle ja Kuopioon. Hoivakotien palveluntuottajaksi tulee Attendo. Kohteiden rakentaminen on käynnistynyt marraskuussa, ja hoivakodit valmistuvat loppuvuodesta 2026.
Urban Partners ja Rakennusliike Lapti voittaneet kilpailutuksen viiden päiväkodin toteutuksesta Turkuun11.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Turun kaupunki investoi historiallisen paljon kouluihin ja päiväkoteihin. Osana Turun päiväkotien uudistushanketta Urban Partners ja Rakennusliike Lapti rakentavat suunnitelmien mukaan viisi uutta, kestävää ja laadukasta päiväkotikiinteistöä kaupungin omaan käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme