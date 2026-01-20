Ylikylän koulun ja alueen urheiluseurojen käyttöön valmistui uusi liikunta- ja tapahtuma-areena Kempeleessä

Isossa liikuntasalissa on huomioitu eri urheilulajien tarpeet. Salin saa jaettua kolmeen ääntä eristävään lohkoon. Tilasta löytyy muun muassa liikkuvat koripallotelineet, irrotettavat maalitolpat ja ylös nostettavat maalit. Lisäksi salissa on seinän sisälle pakkaantuva sähkökäyttöinen katsomo.

Liikuntasali toimii liikuntakäytön lisäksi myös koulun juhlasalina ja kunnan kulttuuri- ja tapahtumatilana. Sali on varustettu ammattimaisella audiovisuaalisella tekniikalla, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja monipuolisen äänen ja kuvan käytön.

Liikuntasalin yläkerrasta löytyy juoksusuora, kuntosali sekä tilat kamppailulajeille ja ryhmäliikunnalle. Rakennuksesta löytyy lisäksi neljä erityisopetuksen luokkaa sekä tilat aamu- ja iltapäiväkerhon toiminnalle.

Monipuolisen käytön mahdollistava lopputulos

Rakennustöitä edelsi yhteinen suunnitteluvaihe, johon osallistui aktiivisesti niin tilaajan, käyttäjän kuin KVR-urakoitsija Laptin edustajia.

– Uuden liikuntasalin suunnitteluun osallistettiin muun muassa koulu, vapaa-aikapalvelut, urheiluseurat ja järjestöt, liikuntafoorumi sekä nuoret. Uusi sali vastaa laajasti seuratoiminnaltaan aktiivisen Kempeleen urheilupaikkatarpeisiin ja mahdollistaa eri lajien harrastamista, kasvua ja kehittymistä. Liikuntasali kohentaa myös kouluympäristön viihtyisyyttä ja tarjoaa oppilaille modernit ja inspiroivat liikunta- ja oppimistilat. Oli hienoa yhdessä Laptin asiantuntijoiden kanssa toteuttaa Ylikylälle uusi ja monipuolinen liikuntasalikokonaisuus, kertoo Kempeleen kunnan tekninen johtaja Tuomo Perälä.

– Yhteistyö Laptin kanssa on ollut koko prosessin ajan erittäin toimivaa. Liikuntahalli on upea ja täyttää koulun ja kunnan tarpeet erinomaisesti. Koulun rehtorina olen hyvin onnellinen etenkin oppilaiden ja työntekijöidemme puolesta, että meillä on vihdoin tarkoituksenmukaiset, terveet ja turvalliset liikunta- ja erityisopetustilat. Liikuntatilat ovat saaneet myös urheiluseuroilta paljon kehuja, kuvailee Ylikylän koulun rehtori Jussi Näykki.

Liikuntatilojen suunnittelun keskiössä on ollut akustiikka ja turvallisuus. Tilojen äänimaailma on suunniteltu tarkoituksenmukaiseksi eri lajeihin ja myös tapahtumiin – sopivan vaimentavaksi mutta kuitenkin niin, että puhe kantaa. Harrastamisen ja liikkumisen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota muun muassa upottamalla tekniikkaa ja varusteita pintojen sisään törmäysvaaran minimoimiseksi.

Myös säilytysratkaisut tuovat arkeen helpotusta: liikuntasalissa on harvinainen mutta sitäkin kätevämpi seinältä lattialle laskettava trampoliini ja myös patjat ja air trackit nousevat hisseillä ylös seinille säilytykseen. Lisäksi varsinaiset varastotilat on sijoitettu luontevasti tukemaan erilaisten liikuntalajien toteutusta niin kouluarjessa kuin liikuntaseurojenkin käytössä.

A-energialuokan rakennus

Laajennuksen koko on noin 3 300 brm2. Uuden rakennuksen paikalta purettiin koulun vuonna 1968 valmistunut osa liikuntasaleineen.

Liikuntasalin jalustaosassa löytyy graafisella betonilla toteutettuja urheiluteemaisia hahmoja elävöittämään julkisivua.

A-energialuokan uudisrakennukseen on valittu ylläpidon kannalta kustannustehokkaimmat energiaratkaisut. Rakennuksesta löytyy esimerkiksi aika- ja tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus, tehokas poistoilman lämmöntalteenotto sekä aurinkovoimala.