Hammashoidon Kela-korvaukset uudistuivat – ennaltaehkäisyä painotetaan

Toukokuussa 2025 yksityisen hammashoidon Kela-korvauksiin tuli muutoksia, joilla pyritään madaltamaan asiakkaan kynnystä hakeutua ennaltaehkäisevään hammashoitoon. Samalla ennalta ehkäisevän hammashoidon korvauksia korotettiin. Vuoden 2026 alussa korvauskäytäntöjä tarkennettiin niin, että ne vastaavat entistä paremmin hoidontarvetta.

– Uudistukset selkeyttävät hoitopolkuja ja tukevat suun terveyden ylläpitoa. Asiakkaalle tämä tarkoittaa yksilöllisesti suunniteltua hoitoa ja selkeämpää tietoa korvattavuudesta, asiantuntijahammaslääkäri Sabiina Ylönen kiteyttää.

Ennaltaehkäisy painottui jo vuonna 2025

Keväällä 2025 voimaan tulleissa uudistuksissa hammashoidon Kela-korvausten painopiste siirtyi ennaltaehkäisyyn. Keskeisiä muutoksia olivat

mahdollisuus hakeutua suuhygienistin vastaanotolle ilman hammaslääkärin lähetettä (enintään kaksi kertaa vuodessa)

ennaltaehkäisevän hoidon korvausten korottaminen.

Muutokset ovat osa laajempaa linjausta, jossa on tavoitteena, että Kela-korvaukset tukevat suun terveyden ylläpitoa ja ohjaavat hoitoa oikea-aikaiseksi.

Mitä muutokset tarkoittavat asiakkaalle?

Vuoden 2025 ja 2026 uudistukset muodostavat kokonaisuuden, jossa

asiakkaan on helpompi hakeutua ennaltaehkäisevään hoitoon

korvaukset kohdentuvat aiempaa tarkemmin yksilöllisen hoidontarpeen mukaan

hoitopolut selkeytyvät ja suun terveyden seurantaa lisätään.

– Ehkäisevä hoito on muutakin kuin yksittäinen käynti vastaanotolla. Se on suun terveyden perusta ja edellyttää päivittäistä huomiointia arjessa, mihin monet asiakkaat tarvitsevat ohjausta. Säännöllinen seuranta ja ohjaus vastaanotolla auttavat myös välttämään tulevia ongelmia, Sabiina Ylönen sanoo.

Täsmennykset Kela-korvauksiin 1.1.2026 alkaen

Vuoden 2026 alussa hammashoidon Kela-korvauksia täsmennettiin seuraavasti:

Ehkäisevä hoito laajeni

Kela korvaa jatkossa laajaa ehkäisevää hoitoa, joka kestää vähintään 45 minuuttia ja sisältää kattavan ohjauksen ja hoidon silloin, kun suun terveyden tilanne sitä edellyttää. Korvauksen määrä on 20–30 euroa hoidon keston mukaan.

Teräskruunut tulivat korvattaviksi

Teräskruunut sisältyvät nyt korvausten piiriin. Tämä laajentaa erityisesti lasten hammashoidon palveluvalikoimaa yksityissektorilla.

Hammasproteesit rintamaveteraaneille

Kela korvaa rintamaveteraaneille osaproteeseja, kun erikoishammasteknikko valmistaa ne hammaslääkärin tutkimuksen ja määräyksen perusteella. Muutos selkeyttää erikoishammasteknikon ja hammaslääkärin työnjakoa ja sujuvoittaa asiakkaan hoitopolkua.

Ikenen ja hammasharjanteen leikkaukset

Ikenen ja hammasharjanteen leikkaukset poistuvat suorakorvauksesta. Korvausta voi hakea jatkossa erikseen Kelalta, ja se voidaan myöntää, jos toimenpide on lääketieteellisesti perusteltu eikä liity proteettiseen hoitoon.

Implanttihoitojen rajaukset säilyvät

Korvausta maksetaan vain erityistilanteissa, kuten silloin, jos kyse on synnynnäisistä hammaspuutoksista tai ravitsemuksen turvaamisesta kokoproteesihoidon yhteydessä.

Proteettinen hoito ja oikomishoito

Korvauksia voi saada tietyin erityisperustein. Esimerkiksi rintamaveteraanit saavat edelleen korvausta proteettisen hoidon kustannuksista.

Esteettinen hammashoito ei ole korvattavaa

Korvausta ei makseta esteettisestä hammashoidosta, kuten hampaiden valkaisusta, eikä hammaslääkärin tekemästä botuliinipistoshoidosta (Botox).

Ajantasaiset ja yksityiskohtaiset korvausperusteet voi lukea Kelan verkkosivuilta.