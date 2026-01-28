Hammashoidon Kela-korvaukset uudistuivat – ennaltaehkäisyä painotetaan
28.1.2026 14:00:18 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Hammashoidon Kela-korvaukset uudistuivat keväällä 2025. Uudistukset jatkuivat vuoden 2026 alussa, ja lisäksi keväällä tehtyjä muutoksia täsmennettiin. Korvaukset kohdistuvat nyt erityisesti ennaltaehkäisevään hoitoon ja suun terveyden pitkäjänteiseen ylläpitoon.
Toukokuussa 2025 yksityisen hammashoidon Kela-korvauksiin tuli muutoksia, joilla pyritään madaltamaan asiakkaan kynnystä hakeutua ennaltaehkäisevään hammashoitoon. Samalla ennalta ehkäisevän hammashoidon korvauksia korotettiin. Vuoden 2026 alussa korvauskäytäntöjä tarkennettiin niin, että ne vastaavat entistä paremmin hoidontarvetta.
– Uudistukset selkeyttävät hoitopolkuja ja tukevat suun terveyden ylläpitoa. Asiakkaalle tämä tarkoittaa yksilöllisesti suunniteltua hoitoa ja selkeämpää tietoa korvattavuudesta, asiantuntijahammaslääkäri Sabiina Ylönen kiteyttää.
Ennaltaehkäisy painottui jo vuonna 2025
Keväällä 2025 voimaan tulleissa uudistuksissa hammashoidon Kela-korvausten painopiste siirtyi ennaltaehkäisyyn. Keskeisiä muutoksia olivat
- mahdollisuus hakeutua suuhygienistin vastaanotolle ilman hammaslääkärin lähetettä (enintään kaksi kertaa vuodessa)
- ennaltaehkäisevän hoidon korvausten korottaminen.
Muutokset ovat osa laajempaa linjausta, jossa on tavoitteena, että Kela-korvaukset tukevat suun terveyden ylläpitoa ja ohjaavat hoitoa oikea-aikaiseksi.
Mitä muutokset tarkoittavat asiakkaalle?
Vuoden 2025 ja 2026 uudistukset muodostavat kokonaisuuden, jossa
- asiakkaan on helpompi hakeutua ennaltaehkäisevään hoitoon
- korvaukset kohdentuvat aiempaa tarkemmin yksilöllisen hoidontarpeen mukaan
- hoitopolut selkeytyvät ja suun terveyden seurantaa lisätään.
– Ehkäisevä hoito on muutakin kuin yksittäinen käynti vastaanotolla. Se on suun terveyden perusta ja edellyttää päivittäistä huomiointia arjessa, mihin monet asiakkaat tarvitsevat ohjausta. Säännöllinen seuranta ja ohjaus vastaanotolla auttavat myös välttämään tulevia ongelmia, Sabiina Ylönen sanoo.
Täsmennykset Kela-korvauksiin 1.1.2026 alkaen
Vuoden 2026 alussa hammashoidon Kela-korvauksia täsmennettiin seuraavasti:
Ehkäisevä hoito laajeni
Kela korvaa jatkossa laajaa ehkäisevää hoitoa, joka kestää vähintään 45 minuuttia ja sisältää kattavan ohjauksen ja hoidon silloin, kun suun terveyden tilanne sitä edellyttää. Korvauksen määrä on 20–30 euroa hoidon keston mukaan.
Teräskruunut tulivat korvattaviksi
Teräskruunut sisältyvät nyt korvausten piiriin. Tämä laajentaa erityisesti lasten hammashoidon palveluvalikoimaa yksityissektorilla.
Hammasproteesit rintamaveteraaneille
Kela korvaa rintamaveteraaneille osaproteeseja, kun erikoishammasteknikko valmistaa ne hammaslääkärin tutkimuksen ja määräyksen perusteella. Muutos selkeyttää erikoishammasteknikon ja hammaslääkärin työnjakoa ja sujuvoittaa asiakkaan hoitopolkua.
Ikenen ja hammasharjanteen leikkaukset
Ikenen ja hammasharjanteen leikkaukset poistuvat suorakorvauksesta. Korvausta voi hakea jatkossa erikseen Kelalta, ja se voidaan myöntää, jos toimenpide on lääketieteellisesti perusteltu eikä liity proteettiseen hoitoon.
Implanttihoitojen rajaukset säilyvät
Korvausta maksetaan vain erityistilanteissa, kuten silloin, jos kyse on synnynnäisistä hammaspuutoksista tai ravitsemuksen turvaamisesta kokoproteesihoidon yhteydessä.
Proteettinen hoito ja oikomishoito
Korvauksia voi saada tietyin erityisperustein. Esimerkiksi rintamaveteraanit saavat edelleen korvausta proteettisen hoidon kustannuksista.
Esteettinen hammashoito ei ole korvattavaa
Korvausta ei makseta esteettisestä hammashoidosta, kuten hampaiden valkaisusta, eikä hammaslääkärin tekemästä botuliinipistoshoidosta (Botox).
Ajantasaiset ja yksityiskohtaiset korvausperusteet voi lukea Kelan verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sabriina YlönenasiantuntijahammaslääkäriKelaPuh:050 432 6568
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Reformen av utkomststödet träder i kraft – förändringarna börjar synas för kunderna under de närmaste månaderna28.1.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
I och med en ändring av lagen om utkomststöd skärps villkoren för beviljande av stödet från 1.2.2026. Ändringen innebär framför allt att utkomststödets grunddel kan sänkas i allt fler situationer. Grunddelen kommer dessutom att skäras ned med 2–3 % för alla som fyllt 18 år. Samtidigt slopas utkomststödets förvärvsinkomstavdrag på 150 euro. Ändringen inverkar också bland annat på hur hyrans andel av utkomststödet betalas.
Toimeentulotuen uudistus voimaan – muutokset näkyvät asiakkaiden elämässä lähikuukausina28.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Korjattu asiantuntijan puhelinnumero. Toimeentulotukilain muutos tiukentaa tuen saamisen ehtoja 1.2.2026. Muutos tarkoittaa erityisesti sitä, että toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa entistä useammin. Tuen perusosaa myös leikataan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 2–3 %. Lisäksi tuesta poistetaan 150 euron ansiovähennys. Muutos vaikuttaa myös muun muassa siihen, miten vuokran osuus maksetaan.
Social assistance reform entering into force – customers will feel the impact in coming months28.1.2026 06:00:00 EET | Press release
The amendment of the Act on Social Assistance introduces stricter criteria for social assistance as of 1 February 2026. One of the specific changes will be that Kela can reduce the basic amount of social assistance in more situations than before. The basic amount of social assistance will also be cut by 2–3% for all recipients over the age of 18. In addition, the earned-income deduction (also known as the exempt amount) of EUR 150 will be abolished from social assistance. The change will also have an impact on other things, for example the way social assistance is paid toward rent.
Antalet personer som får allmänt bostadsbidrag minskade med mer än en tredjedel 202528.1.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
FPA betalade ut allmänt bostadsbidrag i december 2025 till cirka 240 000 hushåll, vilket var 142 000 hushåll färre än året innan.
Yleisen asumistuen saajamäärä laski yli kolmanneksella vuonna 202528.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Kela maksoi yleistä asumistukea joulukuussa 2025 noin 240 000 ruokakunnalle, mikä oli 142 000 saajaruokakuntaa vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme