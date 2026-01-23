JHL vaatii selkeyttä ja tasa-arvoa Helsingin varhaiskasvatuksen työkenkäohjeisiin
28.1.2026 13:32:59 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL:n saamien tietojen mukaan Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköihin on lähetetty ohjeistus turvallisten työkenkien käytöstä. Asia on herättänyt laajaa huolta ja hämmennystä työntekijöiden keskuudessa, sillä vaadittavien kenkien tarkka määritelmä on edelleen epäselvä ja tulkinnanvara on jätetty esihenkilöille.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi ihmettelee, miksi eri ammattialoilla työntekijöitä kohdellaan varusteiden hankinnan suhteen toisistaan poikkeavasti. Monilla aloilla työnantaja tarjoaa työn tekemiseen tarvittavat asusteet ja suojavarusteet, mutta joillakin aloilla työntekijöiden edellytetään hankkivan ne itse. Viimeisimpänä esimerkkinä Keturi nostaa esiin Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksen, jonka mukaan työntekijöiden tulee ostaa turvalliset työjalkineet omalla kustannuksellaan.
– Työntekijät ovat huolissaan siitä, seuraako ohjeistuksen noudattamatta jättämisestä sanktioita ja vaikuttaako se mahdollisiin vakuutuskorvauksiin tapaturmatilanteissa. Tällä hetkellä ei ole selvää, valvotaanko kenkien käyttöä järjestelmällisesti ja millä perusteilla.
Kaupungin tuoreessa ohjeistuksessa edellytetään, että työntekijät hankkivat omalla kustannuksellaan tietyntyyppiset sisä- ja ulkokengät työpäivän aikana käytettäviksi.
– Helsingin kaupunki ei ole ilmoittanut korvaavansa työntekijöille työkenkien hankintakustannuksia. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa työntekijöiden asema muuttuu epätasaiseksi, sillä varhaiskasvatus on matalapalkkainen ala ja työntekijöiden taloudellinen tilanne vaihtelee paljon. Erityisesti avustajille ja lastenhoitajille vaatimus hankkia turvalliset jalkineet omalla kustannuksella voi muodostua kohtuuttomaksi.
Työturvallisuuslain mukaan työntekijän on käytettävä työssään asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. Mikäli työnantaja edellyttää tietynlaisia työvarusteita, Keturi katsoo, että työnantajalla on vastuu niiden hankinnasta tai kustannuksiin osallistumisesta.
– JHL edellyttää Helsingin kaupungilta perusteellista selvitystä siitä, onko vastaavia ohjeistuksia annettu kaupungin miesvaltaisille aloille, kuten tekniselle puolelle. Mikäli näillä aloilla työnantaja hankkii turvalliset työjalkineet työntekijöille omalla kustannuksellaan, on perusteltua kysyä, miksi varhaiskasvatuksessa toimitaan toisin. Tasa-arvolaki edellyttää, että työnantaja kohtelee naisia ja miehiä tasapuolisesti samanlaisissa tilanteissa.
– On syytä pohtia kokonaiskustannuksia: ennaltaehkäisevät panostukset turvallisiin työvarusteisiin voivat vähentää liukastumisista johtuvia tapaturmia ja sairauspoissaoloja, jotka tulevat työnantajalle pitkällä aikavälillä huomattavasti kalliimmiksi.
Keturi vaatii, että Helsingin kaupunki selkeyttää ohjeistusta, varmistaa työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun ja ottaa vastuun työssä vaadittavista turvallisuusvarusteista.
Mari KeturiJHL:n toimialajohtajaPuh:+ 358 50 461 9315mari.keturi@jhl.fi
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
