Schneider Electricistä McLaren Racingin virallinen energiateknologiakumppani

Schneider ja McLaren Racing tekevät yhteistyötä kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön energiateknologiaa, jolla huipputasoinen suorituskyky tuodaan vaativiin ympäristöihin. Tehokkaita energiaratkaisuja tarvitaan moniin toimintaympäristöihin, niin eri puolilla maailmaa sijaitseville kilparadoille kuin McLaren Technology Centreen Isossa-Britanniassa. Kumppanuuden ytimessä on yhteinen kulttuuri, jonka perustana on datan älykäs käyttö, nopea innovaatio ja insinööriosaaminen.

Schneider Electricin ja McLaren Racingin kumppanuus pohjautuu yli 20 vuotta kestäneeseen teknologiatoimittajasuhteeseen. Yhteistyö auttaa ratkaisemaan suorituskykyyn ja keskeytymättömään toimintavarmuuteen liittyviä vaikeita energiaongelmia. McLarenin nykyistä kalustoa optimoidaan muun muassa tuulitunnelissa, tuotantolaitoksissa ja datakeskuksissa. Työssä käytetään energiankulutusta vähentäviä ja kestäviä järjestelmiä, sähköistämistä helpottavia edistyneitä energiateknologioita sekä digitaalisia kaksosia, joiden antama näkymä dataan parantaa toiminnan tehokkuutta ja vastuullisuutta.

– Olemme ylpeitä, että Schneider Electric on jatkossa virallinen energiateknologiakumppanimme. Kumppanuus rakentuu vahvalle pohjalle ja heijastaa yhteistä sitoutumistamme innovaatioon ja energiatehokkuuteen. Kun yhdistämme Schneiderin energiateknologisen asiantuntemuksen ja McLarenin suorituskyvyn tavoittelun, löydämme uusia tapoja toimia älykkäämmin ja tehokkaammin, sanoo McLaren Racingin toimitusjohtaja Zak Brown.

– Kilpa-ajaminen tapahtuu haastavassa toimintaympäristössä, jossa todistetaan edistyneen energia- ja digitaaliteknologian arvo. McLaren Racing vie jokaisen järjestelmän äärirajoilleen, jolloin meidän asiantuntemuksemme suorituskyvystä, luotettavuudesta ja tehokkuudesta on ratkaisevassa roolissa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme McLarenin virallinen Energy Tech -kumppani ja että voimme tarjota energiaälyä, johon McLaren luottaa radalla ja sen ulkopuolella, sanoo Schneider Electricin toimitusjohtaja Olivier Blum.

