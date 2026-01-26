Schneider Electricistä McLaren Racingin virallinen energiateknologiakumppani
28.1.2026 13:54:59 EET | Schneider Electric | Tiedote
Maailmanlaajuinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on valittu McLaren Racingin viralliseksi energiateknologiakumppaniksi. Kumppanuuteen sisältyvät McLaren Mastercard Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team, McLaren F1 Academy ja McLaren United Autosports WEC Hypercar Team.
Schneider ja McLaren Racing tekevät yhteistyötä kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön energiateknologiaa, jolla huipputasoinen suorituskyky tuodaan vaativiin ympäristöihin. Tehokkaita energiaratkaisuja tarvitaan moniin toimintaympäristöihin, niin eri puolilla maailmaa sijaitseville kilparadoille kuin McLaren Technology Centreen Isossa-Britanniassa. Kumppanuuden ytimessä on yhteinen kulttuuri, jonka perustana on datan älykäs käyttö, nopea innovaatio ja insinööriosaaminen.
Schneider Electricin ja McLaren Racingin kumppanuus pohjautuu yli 20 vuotta kestäneeseen teknologiatoimittajasuhteeseen. Yhteistyö auttaa ratkaisemaan suorituskykyyn ja keskeytymättömään toimintavarmuuteen liittyviä vaikeita energiaongelmia. McLarenin nykyistä kalustoa optimoidaan muun muassa tuulitunnelissa, tuotantolaitoksissa ja datakeskuksissa. Työssä käytetään energiankulutusta vähentäviä ja kestäviä järjestelmiä, sähköistämistä helpottavia edistyneitä energiateknologioita sekä digitaalisia kaksosia, joiden antama näkymä dataan parantaa toiminnan tehokkuutta ja vastuullisuutta.
– Olemme ylpeitä, että Schneider Electric on jatkossa virallinen energiateknologiakumppanimme. Kumppanuus rakentuu vahvalle pohjalle ja heijastaa yhteistä sitoutumistamme innovaatioon ja energiatehokkuuteen. Kun yhdistämme Schneiderin energiateknologisen asiantuntemuksen ja McLarenin suorituskyvyn tavoittelun, löydämme uusia tapoja toimia älykkäämmin ja tehokkaammin, sanoo McLaren Racingin toimitusjohtaja Zak Brown.
– Kilpa-ajaminen tapahtuu haastavassa toimintaympäristössä, jossa todistetaan edistyneen energia- ja digitaaliteknologian arvo. McLaren Racing vie jokaisen järjestelmän äärirajoilleen, jolloin meidän asiantuntemuksemme suorituskyvystä, luotettavuudesta ja tehokkuudesta on ratkaisevassa roolissa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme McLarenin virallinen Energy Tech -kumppani ja että voimme tarjota energiaälyä, johon McLaren luottaa radalla ja sen ulkopuolella, sanoo Schneider Electricin toimitusjohtaja Olivier Blum.
Lisätietoja:
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland
050 3545 666, susanna.niemela@se.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Motivair by Schneider Electricin uusi jäähdytysnesteen jakeluyksikkö skaalautuu tekoälytehtaiden tarpeisiin26.1.2026 13:03:52 EET | Tiedote
MCDU-70 jäähdyttää jopa 2,5 megawatin kuormia ilman, että suorituskyvystä tarvitsee tinkiä muualla: ratkaisu säilyttää virtaustehon ja paineen gigawattitason datakeskuksissa. Keskitetyn ohjauksen ansiosta Motivairin CDU-valikoima skaalautuu yli 10 megawattiin, jotta se voi vastata seuraavan sukupolven AI-datakeskusten jäähdytysvaatimuksiin. Yksittäisten CDU:iden kapasiteetti ulottuu 105 kilowatista 2,5 megawattiin, mikä varmistaa skaalautuvat ja joustavat ratkaisut datakeskusten ylläpitäjien tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Digitaalisen infrastruktuurin nestejäähdytysteknologian asiantuntija Motivair by Schneider Electric on lanseerannut alan kehittyneimmän 2,5 megawatin jäähdytysnesteen jakeluyksikön (CDU), joka on suunniteltu jäähdyttämään tehotiheydeltään korkeita datakeskuksia luotettavasti ja skaalautuvasti. Motivairin MCDU-70 on yhtiön kapasiteetiltaan suurin edistyksellinen CDU. Se on joustava ja skaalautuva ratkaisu, joka vastaa seuraavan sukupolven grafiikkaprosessoreiden (GP
Schneider Electricin uuden sukupolven pikalatausasemat nopeuttavat siirtymää sähköautoiluun21.1.2026 12:21:43 EET | Tiedote
Schneider StarCharge Fast -malliston innovaatiot parantavat käyttäjäystävällisyyttä, latausnopeutta, luotettavuutta ja turvallisuutta. Vankka rakenne takaa täyden toimintavarmuuden myös vaativissa olosuhteissa. Huoltoa helpottaa ja nopeuttaa valmistajan etäyhteys latausasemaan. Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on lanseerannut uuden sukupolven pikalatausasemat sähköajoneuvoille. Uusi Schneider StarCharge Fast -mallisto on saatavilla 60 kW:n, 180 kW:n ja 320 kW:n malleina. Se on suunniteltu vastaamaan sähköautojen lataajien sekä kalusto- ja latausoperaattoreiden muuttuviin tarpeisiin. Euroopan sähköautomarkkinat ovat muutoksessa, sillä EU suunnittelee bensiini- ja dieselautoja koskevia rajoituksia vuodesta 2035 alkaen. Schneider Electric vastaa innovaatioilla, jotka parantavat suorituskykyä, yksinkertaistavat huoltoa ja parantavat käyttökokemusta. Schneider StarCharge -pikalatausasemien suunnittelussa on huomioitu käyttöajan maksimointi. Pikalatausasemat voi int
Juho Huusko nimetty Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön myyntijohtajaksi15.1.2026 09:32:39 EET | Tiedote
Juho Huusko on nimitetty 1.1.2026 alkaen Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön uudeksi Suomen ja Baltian myyntijohtajaksi ja Schneider Electric Finlandin johtoryhmän jäseneksi. Huusko siirtyy tehtäväänsä Schneider Electricin Service-liiketoimintayksiköstä, jossa hän on toiminut myyntijohtajana vuodesta 2023 alkaen. Huusko on työurallaan vastannut useista tehtävistä Schneider Electricillä Suomessa ja Tanskassa. Hän on toiminut muun muassa Service-yksikön Suomen myyntijohtajana, Service-yksikön Nordic & Baltic Marketing Leader -roolissa sekä eri liiketoiminta-alueiden Business Controller -tehtävissä. – Innolla hyppään vetämään nopeasti kasvavaa liiketoiminta-aluetta. Yhtiönä meillä on laaja tarjoama ja innovatiivisia jäähdytys- ja sähkönjakeluratkaisuja datakeskusten tarpeisiin. Esimerkiksi nestejäähdytyksen ratkaisut ovat yksi konkreettinen ratkaisualue, jolla yhtiönä olemme parhaiden joukossa, ja markkinatarve näille ratkaisuille kasvaa Pohjoismaissa ja Suomessa nopea
Schneider Electricin teknologiasuunnitelma tasoittaa tietä e-metanolipolttoaineen laajemmalle käyttöönotolle8.1.2026 10:11:00 EET | Tiedote
European Energyn ensimmäinen laatuaan oleva Kassø Power-to-X -laitos asettaa uuden standardin teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle Yhteistyö nopeuttaa e-metanolin siirtymistä pilottivaiheesta maailmanlaajuiseksi, kaupallisesti kannattavaksi puhtaaksi polttoaineratkaisuksi Vahva teknologiakokonaisuus yhdistää Schneider Electricin ja AVEVA:n ratkaisut Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on toimittanut teknologiakokonaisuuden European Energyn Kassø Power-to-X (PtX) -laitokselle, joka on maailman ensimmäinen kaupallisesti kannattava e-metanolitehdas. Schneider Electricin tulevaisuuden vaatimukset täyttävä suunnittelu tukee parannettua tuottavuutta ja kustannustehokkuutta varmistaen samalla luotettavuuden, turvallisuuden ja kestävyyden – luoden skaalautuvan mallin, joka on välttämätön vihreän energian tuotannon nopeuttamiseksi. Laitos käyttää uusiutuvaa sähköä viereisestä 304 MW Kassø Solar Parkista, joka on Pohjoismaiden suurin aurinkovoimapuisto. Laito
Vastuullisempaa kaivosteollisuutta – Schneider Electric edistää muutoksia sähköistämisellä ja digitalisoinnilla5.1.2026 08:11:00 EET | Tiedote
Kaivosteollisuus on suuren muutoksen edessä: metallien kysyntä on nousussa, mutta päästöt eivät saisi kasvaa samaan tahtiin. Sähköistämisen ja digitaalisten työkalujen avulla yritykset voivat vähentää ilmastovaikutuksiaan ja parantaa kilpailukykyään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme