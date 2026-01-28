Varhan ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja omaishoidon tuen odotusajat
29.1.2026 10:15:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säätävän lain mukaan hyvinvointialueen on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Odotusajat esitetään keskiarvona, jossa odotusajan laskenta aloitetaan asian vireilletulosta (suullinen tai kirjallinen hakemus tai tullut tiedoksi sosiaalihuollon työntekijälle).
Laskennassa esitetään odotusajan keskimääräinen kokonaiskesto.
Varhan ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat 1.7. - 31.12.2025 (suluissa ajanjakso 1.1. - 30.6.2025):
- Omaishoidon tuki: 51 vuorokautta (50 vuorokautta)
- Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 70 vuorokautta (66 vuorokautta)
Ikääntyvien palveluiden odotusajat käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi ikääntyneiden palvelulautakunnan kokouksessa 28.1.2026.
