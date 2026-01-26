Sopu lautasella: Suomalainen menestysresepti -finalisti Sopu-pyörykkä saapuu kauppoihin – mukana Apetitin BlackGrain-rapsijauhe
28.1.2026 14:01:32 EET | Apetit Oyj | Tiedote
Suomalainen menestysresepti -ohjelma päättyi 27.1. finaaliin tasaisessa kisassa. Finaalissa mukana ollut Kaisa Somerpalon kasviproteiinia ja lihaa yhdistävä Sopu-pyörykkä sijoittui jaetulle toiselle sijalle. Somerpalon kehittämiä hybridipyöryköitä, jotka sisältävät lihan lisäksi Apetitin BlackGrain from Yellow Fields®-rapsijauhetta, on keskiviikosta 28.1. alkaen myynnissä S-ryhmän kaupoissa.
Somerpalon pyörykässä puolet lihasta on saatu vähennettyä Apetitin BlackGrain -rapsijauheen sekä herneproteiinin avulla. Tuotteen nimi korostaakin sitä, ettei ole tarvetta vastakkainasettelulle.
Hybridipyörykkä, jossa tärkeintä on sopu
”Halusin kehittää tuotteen, jonka avulla voi syödä paremmin ja kestävämmin ilman luopumisen tunnetta. Jyrkkien valintojen sijaan Sopu tarjoaa lisää sävyjä maailmaan herkullisella, mehevällä ja tutulla tavalla”, Somerpalo kuvaa.
28.1. alkaen S-ryhmän kaupoista löytyy kolme erilaista Sopu-pyörykkää:
- Sopu liha-kasviproteiinipyörykkä original
- Sopu liha-kasviproteiinipyörykkä italia ja
- Sopu liha-kasviproteiinipyrykkä texmex.
Kaikki Sopu-pyörykät sisältävät Apetitin BlackGrain-rapsijauhetta.
”BlackGrain sopii erinomaisesti Sopu-pyörykkään: se tuo tuotteeseen rakennetta - mutta myös täysin uudenlaisen ainesosan, joka sopii Sopu-pyörykän ajatukseen paremmasta valinnasta”, Somerpalo sanoo.
”On ollut ilo seurata Kaisan työtä. Hän innostui meidän raaka-aineemme tuomista ominaisuuksista, kuten hyvästä purutuntumasta. Ammattitaitoisena tuotekehittäjänä hän loi maistuvat tutut tuotteet, mutta aivan uudella reseptiikalla”, sanoo Apetit Kasviöljyn liiketoiminnan kehitysjohtaja Jenny Tallberg.
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
