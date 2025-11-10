Pienet askeleet kulttuuriin – tuore selvitys vauvojen kulttuuripalveluista
29.1.2026 07:45:00 EET | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Tiedote
Suomen lastenkulttuuriliitto on julkaissut Pienet askeleet kulttuuriin -selvityksen, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen valtakunnallisen kokonaiskuvan vauvoille, taaperoille ja heidän perheilleen suunnatuista taide- ja kulttuuripalveluista Suomessa. Julkaisu on suunnattu erityisesti kunnille, hyvinvointialueille, taide- ja kulttuuritoimijoille sekä päättäjille, ja se tarjoaa konkreettisia näkökulmia ja työkaluja varhaislapsuuden kulttuuripalveluiden kehittämiseen.
Pienet askeleet kulttuuriin -selvitys perustuu valtakunnalliseen kyselyyn, ajankohtaiseen tutkimustietoon sekä asiantuntijapuheenvuoroihin. Se tarkastelee, millaisia palveluita eri puolilla Suomea on tarjolla, miten kohderyhmiä tavoitetaan ja millaisia tavoitteita toiminnalle asetetaan. Lisäksi julkaisu tuo esiin palveluiden nykytilan, keskeiset kehittämistarpeet sekä mahdollisuudet varhaislapsuuden kulttuurikasvatuksen vahvistamiseen.
Kyseessä on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on luoda pohjaa mahdollisille tuleville tutkimuksille ja kehittämishankkeille.
Selvityksessä ei esimerkiksi kartoitettu perheiden omia toiveita tai tarpeita, vaan keskityttiin olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintamalleihin, kertoo koordinaattori Tetti Tuhkio Suomen lastenkulttuuriliitosta.
Hyvät käytännöt osoittavat, että pienillä teoilla on suuri merkitys
Pienet askeleet kulttuuriin -julkaisu kokoaa yhteen runsaasti hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja eri puolilta Suomea, vaikka kokonaisuus ei olekaan kaikenkattava. Selvityksen perusteella hyvin toimivat taide- ja kulttuuripalvelut vauvoille ja heidän perheilleen ovat ikätasolle sopivia, laadukkaita ja turvallisia.
Niissä yhdistyvät matalan kynnyksen osallistuminen, monipuolinen sisältö, ammattitaitoiset ohjaajat ja toiminnan säännöllisyys. Myös yhteistyö neuvoloiden, kirjastojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa nousee keskeiseksi osaksi toimivia malleja.
Kaiken kaikkiaan vauvakulttuuri hyötyy pienistä teoista. Matalan kynnyksen arkilähtöiset kulttuurikokemukset tukevat sekä lapsen kehitystä että koko perheen hyvinvointia, Tuhkio tiivistää.
Selvitys hahmottelee askelia kohti yhtenäisempää toimintamallia
Selvityksessä tunnistetut kehittämistarpeet liittyvät erityisesti resurssien vahvistamiseen, saavutettavuuden parantamiseen, lapsi- ja perhelähtöisyyden lisäämiseen sekä yhteistyön ja verkostomaisten toimintamallien kehittämiseen.
Keskeinen havainto on, että varhaislapsuuden taide- ja kulttuuripalveluille ei Suomessa ole yhtenäistä valtakunnallista toimintamallia, vaikka edellytykset sellaiselle ovat olemassa. Selvityksen mukaan Suomessa on jo vahva perusta, jonka varaan vauvoille ja taaperoille suunnattuja kulttuuripalveluja voidaan kehittää entistä yhdenvertaisemmiksi.
Tällä hetkellä meillä on olemassa paljon hyviä toimintamalleja, jotka ovat varsin alueellisesti käytössä. Yhteinen toimintamalli vahvistaisi yhdenvertaisuutta, helpottaisi perheiden tiedonsaantia ja tukisi kuntia ja hyvinvointialueita, Tuhkio perustelee.
Pienet askeleet kulttuuriin -hankkeen rahoittajana toimi Brita Maria Renlundin muistosäätiö. Selvitys on luettavissa osoitteessa lastenkulttuuri.fi
Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
