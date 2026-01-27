Lasten anafylaksiat lisääntyneet – ensiapu on jokaisen velvollisuus

Tutkimuksen mukaan alle neljävuotiaiden suomalaisten lasten anafylaksiat eli vakavat, hengenvaaralliset yliherkkyysreaktiot kaksinkertaistuivat vuosina 2012–2020. Erityisesti pähkinäallergiasta johtuvat anafylaksiat ovat lisääntyneet lapsilla. Syitä tähän ei tiedetä, mutta parhaillaan aiheesta tehdään tutkimusta.

Ensiapu anafylaksiassa on adrenaliini, joka on annettava heti oireiden ilmaantuessa. Allergia-, iho- ja astmaliittoon saapuneiden yhteydenottojen mukaan joissakin lasten harrastustoiminnoissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä on ollut epäselvyyttä siitä, kuka voi antaa lapselle injektorilla adrenaliinia.

– Hengenvaarallisessa sairauskohtauksessa jokaisen kansalaisvelvollisuus on auttaa. Jos anafylaktisessa kohtauksessa ei anneta välittömästi adrenaliinia, seuraukset voivat olla kohtalokkaat, varoittaa Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs.

Adrenaliinin antamiseen liittyy pelkoja ja väärinkäsityksiä. Ijäs korostaa, että sen antamatta jättäminen vaarantaa anafylaksian saaneen hengen. Ei se, että pistäisi adrenaliinia vahingossa liian nopeasti.

– Adrenaliinin määrä pistoksessa on pieni. Terveen ihmisen keho tuottaa enemmän adrenaliinia esimerkiksi juoksemalla parinsadan metrin pyrähdyksen. Se voi aiheuttaa lapselle hetkeksi hieman sydämen tykytystä ja päänsärkyä, mutta ei mitään vakavampaa. Tämä on pienempi haitta kuin se, että ensiapu viivästyy, Ijäs kertoo.

Anafylaksian oireet ja ensiapu

Anafylaksiassa oireet alkavat nopeasti, ja se vaatii välitöntä hoitoa. Tyypillisiä oireita ovat iho-oireet, kuten nokkosihottuma, ihon kutina tai turvotus; hengityselinten oireet, kuten hengitysvaikeus, yskä ja limaisuus; verenkiertoelimistön oireet, kuten sydämen tykytys tai verenpaineen lasku; sekä suoliston ja vatsan alueen oireet.

Ilman ensiapua oireet etenevät ja pahenevat, ja ne aiheuttavat henkilölle kuolemanvaaran. Ensihoitona annetaan adrenaliinia. Anafylaksiariskisellä on mukanaan lääkärin määräämät omat helppokäyttöiset adrenaliini-injektorit.

Adrenaliinin voi annostella vaatteen läpi. Sitä pistetään injektorilla reiden ulkosivuun reisilihakseen. Adrenaliini-injektoria pidetään tukevasti painettuna 90 asteen kulmassa reittä vasten ja lasketaan kymmeneen. Kun adrenaliini on annosteltu, hierotaan pistokohtaa noin 10 sekuntia. Tämän jälkeen tulee soittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Koulutusta anafylaksiasta

Allergia-, iho- ja astmaliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät 11.2. Anafylaksiapäivän ympärillä maksuttomia tapahtumia, joissa saa tietoa anafylaksian ensiavusta ja pähkinäallergiasta. Anafylaksiapäivää vietetään samana päivänä kuin 112-päivää.

Liitto ja Pirkanmaan Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys järjestävät 12.2. kaikille avoimen verkkoillan ”Turvallinen arki pähkinäallergian kanssa”, jossa saa vinkkejä pähkinäallergian ja anafylaksiariskin kanssa elämiseen. Maaliskuussa liitto kouluttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia anafylaksiasta järjestämällä maksuttoman webinaarin ”Anafylaksialapsi varhaiskasvatuksessa”.