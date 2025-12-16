Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4.2.2026 kello 10.00
29.1.2026 08:00:00 EET | Teknologiateollisuus ry | Kutsu
Alkaako vienti vetää puolustus- ja meriteollisuuden tilausten perässä? Teknologiateollisuuden talousnäkymät julkaistaan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 4.2.2026 kello 10.00.
Julkisuudessa on kerrottu puolustus- ja meriteollisuuden suurista tilauksista. Alkaako vienti nyt vihdoin vetää ja työllisyys nousta? Vastaus löytyy Teknologiateollisuuden uunituoreesta tilauskanta- ja henkilöstötiedustelusta, joka julkaistaan mediatilaisuudessa keskiviikkona 4.2.2026 kello 10.00. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena.
Tervetuloa kuulemaan, millaiset tunnelmat Suomen suurimmalla vientialalla vallitsevat, mihin suuntaan teollisuuden tilaukset ovat vaiherikkaan loppuvuoden 2025 aikana kehittyneet ja millaiset ovat lähiajan näkymät? Tarjolla on tuoretta tietoa mm. tilausten, tilauskannan, liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä.
Tiedustelun tulokset esittelee johtava ekonomisti Hanne Mikkonen ja tilannetta arvioi toimitusjohtaja Minna Helle.
Saat linkin tilaisuuteen ilmoittautuessasi! Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään maanantaina 2.2.: masu@teknologiateollisuus.fi tai Marjo Ollikainen, puh: 050 5914 818, marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi.
Kuulemisiin!
Marjo Ollikainen
Yhteyshenkilöt
Marjo Ollikainen
Johtaja, viestintä
Teknologiateollisuus ry
Puh:+358 50 591 4818
marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi
