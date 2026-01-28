K.H.Renlundin museossa tanssitaan ja pelataan, kommentoidaan ja punastutaan
28.1.2026 14:32:30 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Vuosi 2026 puhaltaa Kokkolan museopalveluille uudistuksen tuulia. Roosin talon päänäyttely kokee täydellisen muodonmuutoksen eduskunnan nk. joululahjarahan mahdollistamana. Kesäksi avautuva uusi näyttely herättää henkiin Roosin 1800-luvun porvarisperheen henkilöt jännittävine kohtaloineen. Museon muu näyttelyohjelmisto avaa ovia taiteen, tarinoiden ja tunteiden maailmaan! Vuoden aikana K.H.Renlundin museossa nähdään monipuolinen ja yllätyksellinen kattaus suomalaista taidetta, kulttuuria ja historiaa – mestareiden klassikoista tämän päivän rohkeimpiin tekijöihin.
Historian herättäminen henkiin raikkaalla tavalla on nykyajan trendi, mikä näkyy niin tv-sarjojen ja elokuvien tuotannoissa kuin romaanikirjallisuuden eri genreissä. Roosin perheen seuraelämän kautta museon uudistuvassa päänäyttelyssä avataan ovia kokkolalaisen 1800-luvun porvariston elämään. Tanssijaisten lomassa rakastuneet vaihtavat katseita, ja toisaalla käydään kiivaita yhteiskunnallisia keskusteluja. Elämyksellisyyteen ja tarinallisuuteen pohjaava näyttely valottaa mm. teatteriuralle lähteneen perijän ja runoilijaan rakastuneen esikoistyttären elämäntarinoita.
Vuoden 2025 aikana K.H.Renlundin museon kohteissa vieraili yhteensä noin 32 000 kävijää. Kokkolan luonnontieteellisessä museossa Kiepissä vieraili hieman yli 14 000 kävijää. Vuoden 2025 yhteenlaskettu kävijämäärä laski kävijäennätysvuoteen 2024 verrattuna, mutta kokonaisuudessaan kävijämäärään ollaan museopalveluissa tyytyväisiä. Kävijämäärän lievään laskuun voidaan katsoa vaikuttaneen Roosin talon siirtyminen maksulliseksi sekä paikallisten sisältöjen vähyys näyttelyohjelmistossa.
KUUTTI LAVONEN: Rosea – Uniikkiteoksia ja grafiikkaa
24.4.–4.10.2026, Roosin talo
Museon kesän avaa yksi Suomen tunnetuimmista kuvataiteilijoista. Ensimmäistä kertaa K.H.Renlundin museossa esillä on Kuutti Lavosen laajempi teoskokonaisuus. Näyttelyssä esitellään taiteilijan näyttelyä varten toteuttamia uusia teoksia sekä eri museoiden kokoelmista ja yksityiskokoelmista lainattuja harvoin esillä olleita teoksia. Ranskalaisen ja italialaisen taidekulttuurin rikkauksista ja hienouksista oppinsa hakenut Lavonen kuvaa teoksissaan tämän päivän maailmaa ja ihmisten välisiä suhteita. Näyttelykokonaisuus koostuu maalauksista, piirroksista ja grafiikanteoksista arvostetun nykytaiteilijan uran eri vaiheilta.
PAULA PÄÄKKÖNEN: Karkkipäivä
8.5.–6.9.2026, Näyttelyhalli
Kesällä herkuttelemme Paula Pääkkösen makeilla lasiveistoksilla. Näyttelyn teokset kimaltelevat ja hehkuvat värikkäinä, luoden vastustamattoman houkuttelevan tunnelman. Iloisen pinnan alla näyttely tarjoaa myös kommentaarin nykykulttuurimme kääntöpuolesta. Teosten yltäkylläisyys ja visuaalinen runsaus heijastelevat ylikulutusta ja ylensyöntiä – ilmiöitä, jotka ovat tulleet osaksi arkielämäämme.
MARITA LIULIA: Elämän peli
Avautuu syyskuussa 2026, Näyttelyhalli
Syksyllä avautuva Marita Liulian näyttely tarkastelee ihmisen elämänkaarta. Taiteilija nostaa keskiöön naisten elämäntaidon sekä viisautta ja elämäntilanteita pohdiskelevat pelit ja leikit. The Player -teoksessa kävijä voi koskettimilla luoda oman teoksensa taiteilijan tarjoamista naamio- ja tanssikuvista. Liulia on tehnyt viime vuosina poikkitaiteellista yhteistyötä mm. tanssijoiden ja koreografien Tero Saarisen ja Minna Tervamäen kanssa.
PUNASTUMISEN ANATOMIA, Kuraattorina Veikko Halmetoja
Avautuu lokakuussa 2026, Roosin talo
Vuoden näyttelyt huipentuvat kuuden nykytaiteilijan rohkeaan ja puhuttelevaan yhteisnäyttelyyn, joka käsittelee kehollisuutta ja seksuaalisuutta suoraan ja häpeilemättä – teoksin, jotka haastavat, hämmentävät ja herättävät keskustelua. Punastumisen anatomia -näyttelyn on kuratoinut Veikko Halmetoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joanna Kurth, museopalvelujohtaja p. 044 780 9574 joanna.kurth@kokkola.fi
Elina Suutari, näyttelyamanuenssi, p. 044 7809 478, elina.suutari@kokkola.fi
Katrina Meller, taideamanuenssi (päänäyttelyn uudistus), p. 040 8050 818, katriina.meller@kokkola.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
På K.H.Renlunds museum dansar man och spelar, kommenterar och rodnar under året 202628.1.2026 14:33:04 EET | Pressmeddelande
År 2026 innebär betydande förnyelse för Karlebys museitjänster. Rooska gårdens huvudutställning genomgår en omfattande omgestaltning, möjliggjord genom riksdagens så kallade julklappsanslag. Den nya utställningen, som öppnas för allmänheten sommaren 2026, återger livet i familjen Roos – en borgerlig familj i 1800-talets Gamlakarleby – och lyfter fram deras individuella livsöden. Museets övriga utställningsprogram erbjuder under året en bred inblick i konst, berättelser och känslor. K.H.Renlunds museum presenterar en mångsidig helhet av finländsk konst, kultur och historia, från etablerade mästare till samtida konstnärer med ett djärvt uttryck.
K.H.Renlundin museossa tanssitaan ja pelataan, kommentoidaan ja punastutaan28.1.2026 14:33:04 EET | Tiedote
Vuosi 2026 puhaltaa Kokkolan museopalveluille uudistuksen tuulia. Roosin talon päänäyttely kokee täydellisen muodonmuutoksen eduskunnan nk. joululahjarahan mahdollistamana. Kesäksi avautuva uusi näyttely herättää henkiin Roosin 1800-luvun porvarisperheen henkilöt jännittävine kohtaloineen. Museon muu näyttelyohjelmisto avaa ovia taiteen, tarinoiden ja tunteiden maailmaan! Vuoden aikana K.H.Renlundin museossa nähdään monipuolinen ja yllätyksellinen kattaus suomalaista taidetta, kulttuuria ja historiaa – mestareiden klassikoista tämän päivän rohkeimpiin tekijöihin.
I Karleby omvandlas havsalger från Karibien till råvaror för välfärdsindustrin27.1.2026 12:59:19 EET | Pressmeddelande
Startup-företaget Origin by Ocean omvandlar miljöskadliga alger till råvaror till exempel för kosmetikaindustrin. Företagets första bioraffineri i industriell skala byggs på storindustriområdet i Karleby, som erbjuder utmärkta förhållanden för affärsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi.
Kokkolassa Karibian merilevä muuttuu hyvinvointiteollisuuden raaka-aineiksi27.1.2026 12:59:19 EET | Tiedote
Startup-yritys Origin by Ocean prosessoi ympäristölle haitallisesta merilevästä raaka-aineita esimerkiksi kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Yrityksen ensimmäinen teollisen mittakaavan biojalostamo nousee Kokkolan Suurteollisuusalueelle, joka tarjoaa erinomaiset puitteet kiertotalouteen pohjaavalle liiketoiminnalle.
Röjning av stormskador i stadens skogar har inletts30.12.2025 15:24:29 EET | Pressmeddelande
Stormen Hannes orsakade omfattande skador i Karleby. Staden inledde röjningen av skadorna på egen mark genast söndagen den 28 december. Kartläggningen av de drabbade områdena pågår dock delvis fortfarande och omfattningen av skadorna torde klarna under de närmaste dagarna och veckorna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme