K.H.Renlundin museossa tanssitaan ja pelataan, kommentoidaan ja punastutaan

Historian herättäminen henkiin raikkaalla tavalla on nykyajan trendi, mikä näkyy niin tv-sarjojen ja elokuvien tuotannoissa kuin romaanikirjallisuuden eri genreissä. Roosin perheen seuraelämän kautta museon uudistuvassa päänäyttelyssä avataan ovia kokkolalaisen 1800-luvun porvariston elämään. Tanssijaisten lomassa rakastuneet vaihtavat katseita, ja toisaalla käydään kiivaita yhteiskunnallisia keskusteluja. Elämyksellisyyteen ja tarinallisuuteen pohjaava näyttely valottaa mm. teatteriuralle lähteneen perijän ja runoilijaan rakastuneen esikoistyttären elämäntarinoita.

Vuoden 2025 aikana K.H.Renlundin museon kohteissa vieraili yhteensä noin 32 000 kävijää. Kokkolan luonnontieteellisessä museossa Kiepissä vieraili hieman yli 14 000 kävijää. Vuoden 2025 yhteenlaskettu kävijämäärä laski kävijäennätysvuoteen 2024 verrattuna, mutta kokonaisuudessaan kävijämäärään ollaan museopalveluissa tyytyväisiä. Kävijämäärän lievään laskuun voidaan katsoa vaikuttaneen Roosin talon siirtyminen maksulliseksi sekä paikallisten sisältöjen vähyys näyttelyohjelmistossa.

KUUTTI LAVONEN: Rosea – Uniikkiteoksia ja grafiikkaa

24.4.–4.10.2026, Roosin talo

Museon kesän avaa yksi Suomen tunnetuimmista kuvataiteilijoista. Ensimmäistä kertaa K.H.Renlundin museossa esillä on Kuutti Lavosen laajempi teoskokonaisuus. Näyttelyssä esitellään taiteilijan näyttelyä varten toteuttamia uusia teoksia sekä eri museoiden kokoelmista ja yksityiskokoelmista lainattuja harvoin esillä olleita teoksia. Ranskalaisen ja italialaisen taidekulttuurin rikkauksista ja hienouksista oppinsa hakenut Lavonen kuvaa teoksissaan tämän päivän maailmaa ja ihmisten välisiä suhteita. Näyttelykokonaisuus koostuu maalauksista, piirroksista ja grafiikanteoksista arvostetun nykytaiteilijan uran eri vaiheilta.

PAULA PÄÄKKÖNEN: Karkkipäivä

8.5.–6.9.2026, Näyttelyhalli

Kesällä herkuttelemme Paula Pääkkösen makeilla lasiveistoksilla. Näyttelyn teokset kimaltelevat ja hehkuvat värikkäinä, luoden vastustamattoman houkuttelevan tunnelman. Iloisen pinnan alla näyttely tarjoaa myös kommentaarin nykykulttuurimme kääntöpuolesta. Teosten yltäkylläisyys ja visuaalinen runsaus heijastelevat ylikulutusta ja ylensyöntiä – ilmiöitä, jotka ovat tulleet osaksi arkielämäämme.

MARITA LIULIA: Elämän peli

Avautuu syyskuussa 2026, Näyttelyhalli

Syksyllä avautuva Marita Liulian näyttely tarkastelee ihmisen elämänkaarta. Taiteilija nostaa keskiöön naisten elämäntaidon sekä viisautta ja elämäntilanteita pohdiskelevat pelit ja leikit. The Player -teoksessa kävijä voi koskettimilla luoda oman teoksensa taiteilijan tarjoamista naamio- ja tanssikuvista. Liulia on tehnyt viime vuosina poikkitaiteellista yhteistyötä mm. tanssijoiden ja koreografien Tero Saarisen ja Minna Tervamäen kanssa.

PUNASTUMISEN ANATOMIA, Kuraattorina Veikko Halmetoja

Avautuu lokakuussa 2026, Roosin talo

Vuoden näyttelyt huipentuvat kuuden nykytaiteilijan rohkeaan ja puhuttelevaan yhteisnäyttelyyn, joka käsittelee kehollisuutta ja seksuaalisuutta suoraan ja häpeilemättä – teoksin, jotka haastavat, hämmentävät ja herättävät keskustelua. Punastumisen anatomia -näyttelyn on kuratoinut Veikko Halmetoja.