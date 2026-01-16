Hartelan rakentamisen volyymi säilyi ja taloudellinen asema pysyi vahvana vuonna 2025
29.1.2026 13:30:00 EET | Hartela | Tiedote
Hartela teki vuonna 2025 285 M€ liikevaihdon. Liiketulos oli 3,6 M€ ja yhtiön omavaraisuusaste 42 %. Vahva likviditeetti ja korkea omavaraisuusaste sekä uusi operatiivinen toimintamalli luovat hyvät lähtökohdat vuodelle 2026. Toimintaympäristö jatkuu haastavana erityisesti asuntomarkkinan osalta.
Liikevaihto ja tulos
Hartela-konsernin liikevaihto oli vuonna 2025 285,0 miljoonaa euroa (283,2 M€). Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Liiketulos oli 3,6 miljoonaa euroa (9,0). Liikevoittoprosentti oli 1,3 % (3,2 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,5 miljoonaa euroa (6,8 M€). Tulosta heikensivät kiristynyt kilpailu, vertailuvuoden projektierät, kasvaneet rahoituskulut ja kertaluonteiset kulut. Omavaraisuusaste oli 42 % (42,1 %). Likviditeetti pysyi vahvana.
Asuntotuotanto
Hartela toteutti 1 116 asuntoa (789), jotka kaikki valmistuivat yleishyödyllisille toimijoille ja markkinaehtoisille sijoittajille. Hartelan oman tonttivarannon kautta valmistui 449 asuntoa (387). Urakoinnin kautta valmistui 667 asuntoa (402). RS-kohteiden asuntoja ei valmistunut (124). Tilikauden päättyessä myynnissä oli 51 valmista asuntoa (86). Vuodenvaihteessa rakenteilla oli kaksi uutta omaperusteista RS-kohdetta.
Toimitilahankkeet
Vuonna 2025 rakenteilla olivat mm. Turun musiikkitalo Fuuga, Sokos Hotel Break Ruka, Salon sairaala, Terveystalon lääkärikeskus ja sairaala Turun Kupittaalla, Laitilan palvelutalo sekä Papinpellon nuorisotila Raumalla.
Toimialamalli
Hartelan liiketoimintaa johdetaan 1.1.2026 alkaen kolmella päätoimialalla. Asuminen vastaa RS-tuotannosta ja asuntohankkeista yleishyödyllisille asiakkaille. Kiinteistökehitys ja sijoittajapalvelut vastaa asunto ja toimitilahankkeista kiinteistösijoittajille. Urakointipalvelut toteuttaa tilaajille monipuolisesti erilaisia hankkeita. Alueorganisaatiot vastaavat paikallisesta toteutuksesta. Uudistus tukee strategiaa ja vahvistaa asiakaslähtöisyyttä.
Tilauskanta
Konsernin tulouttamaton tilauskanta oli tilikauden lopussa 238,4 miljoonaa euroa (332,7 M€). Tilauskannasta 26 % kuului Asumiseen. Kiinteistökehitys ja sijoittajapalvelut -toimialan osuus oli 37 %. Urakointipalveluiden osuus oli 37 %.
Näkymät
”Markkina ei tuo vuonna 2026 myötätuulta uudisrakentamisen merkittävään kasvuun. Asuntorakentamisen kysyntätilanne on haastava. Tarkkaan kohdennetuille RS-kohteille odotetaan kuitenkin kysyntää ja orastavaa kasvua voi tulla vuoden jälkipuoliskolla. Yhtiö hakee maltillista ja kannattavaa kasvua säätäen toimialojen painopistettä”, sanoo Jani Nieminen.
”Hartela saavutti onnistumisia vaikeassa markkinassa vuonna 2025. Yhtiö säilytti liikevaihtotasonsa, teki positiivisen tuloksen ja kehitti toimintaansa. Vahva kassatilanne ja korkea omavaraisuusaste luovat hyvät lähtökohdat vuodelle 2026. Kiitän asiakkaita ja kumppaneita luottamuksesta sekä henkilöstöä hyvästä työstä”, jatkaa Nieminen.
Yhteyshenkilöt
Jani NieminentoimitusjohtajaHartelaPuh:0503734847jani.nieminen@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
