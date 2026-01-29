Kysely: Kaksi kolmesta suomalaismiehestä ei ole koskaan käynyt urologilla – eturauhassyöpä yleisin miesten syöpä

Vuosittain todetaan yli 5 500 uutta eturauhassyöpätapausta ja keskimäärin 930 miestä kuolee siihen. Kivessyöpä on nuorten miesten yleisin syöpä. Noin 160 miestä sairastuu kivessyöpään vuodessa. Tyypillisesti sairaus on 20–40-vuotiaiden miesten syöpä.

Tuoreen kyselyn mukaan valtaosa suomalaismiehistä tietää syövän hälytysoireita, mutta vain harva hakeutuisi nopeasti hoitoon. Vain joka neljäs mies ottaisi heti yhteyttä terveydenhuoltoon, jos huomaisi itsellään syöpään viittaavia oireita.

Harva mies käy urologilla

Kaksi kolmesta suomalaismiehestä ei ole koskaan käynyt urologilla, selviää kyselytutkimuksesta. Vain viisi prosenttia miehistä kertoo käyvänsä urologilla säännöllisesti. Peräti 78 % ei ole saanut koskaan kehotusta hakeutua urologille. Ne, joita on kehotettu, käyvät urologilla useammin ja tunnistavat paremmin eturauhassyöpään liittyviä perusasioita.

Kyselyn mukaan ne miehet, joita on kehotettu urologin vastaanotolle, ovat useammin myös sinne hakeutuneet. Urologilla käyneet miehet tunnistavat paremmin eturauhaseen liittyviä perusasioita ja kertovat todennäköisemmin syöpään viittaavista oireista läheisilleen kuin miehet, jotka eivät ole koskaan käyneet urologilla.

Miehet viivyttelevät hoitoon hakeutumisessa

Vaikka valtaosa miehistä tietää syövän hälytysoireita, vain harva toimisi nopeasti. Syöpäsäätiön teettämän kyselytutkimuksen mukaan 92 % miehistä tunnistaa vähintään yhden syövän hälytysoireen, mutta vain 25 % ottaisi heti yhteyttä terveydenhuoltoon, jos huomaisi itsellään syöpään viittaavia oireita. Yleisimpiä syitä viivyttelyyn ovat ajatukset siitä, etteivät oireet ole vakavia tai että ne menevät itsestään ohi. Kyselyyn vastanneista osa perusteli syytä olla ottamatta yhteyttä terveydenhuoltoon sillä, että oire olisi kiusallinen, joten ei haluaisi puhua siitä.

Läheisillä on merkittävä rooli miesten terveyskäyttäytymisessä

Läheisten merkitys korostuu miesten päätöksissä omaan terveyteensä liittyen. Kaksi kolmesta miehestä kertoisi syöpään viittaavista oireista puolisolle tai muulle läheiselle, ja kolmannes hakee terveystietoa nimenomaan läheisiltä.

Tulokset osoittavat, että miesten terveyden edistämisessä on tehtävää. Lääkärille hakeutumisen kynnystä tulisi madaltaa ja miesten terveyttä koskevaa keskustelua normalisoida. Tavoitteena on yleisten syöpien riittävän varhainen toteaminen, jotta niitä voidaan hoitaa tehokkaasti.

Tutkimuskysely nostaa esiin myös syöpäseulonnat. Vain hieman yli puolet miehistä tietää, että Suomessa seulotaan suolistosyöpää. Niistä, jotka muistavat saaneensa seulontakutsun, 90 % on osallistunut tai aikoo osallistua seulontaan. Tulokset kertovat oikea-aikaisen viestinnän ja matalan kynnyksen kannustuksen merkityksestä miesten terveydelle.

Munien puolesta -keräyksellä taklataan miesten syöpiä

Syöpäsäätiö järjestää Munien puolesta -keräyksen eturauhassyövän ja kivessyövän tutkimuksen tukemiseksi. Keräys on käynnissä 29.1. - 29.3. Mukana keräyksen keulakuvina ovat tutut Marko ”Mörkö” Anttila ja Arttu Wiskari.

Yhteistyökumppaneina keräyksessä ovat Liiga ja MTV. Yrityskumppaneina mukana ovat myös AIG, Black Horse, DAVA Kultamuna ja Oriflame.

Liigan jääkiekko-otteluissa tuomareilla nähdään Munien puolesta -paidat 27.2. – 8.3. ja Munien puolesta -teemaottelu Tappara-Ilves pelataan 6.3. Tampereella. Liigan verkkokaupassa ja seurojen fanikaupoissa myydään rannekkeita keräyksen hyväksi.

Syöpätutkimus tuottaa tuloksia

Syöpäsäätiö on rahoittanut miesten syöpien tutkimusta jo yli 70 vuotta. Tutkimuksen ansiosta eturauhassyövän hoito on kehittynyt viime vuosikymmeninä huimasti. Nykyisen, yhä paremman selviytymisen taustalla on parantunut diagnostiikka ja hoidot. Niiden kehitys on suora seuraus syöpätutkimuksen tuottamasta uudesta tiedosta.

Syöpätutkimuksen on jatkuttava, jotta tulevaisuudessa jokainen eturauhassyöpään sairastunut mies voitaisiin parantaa. Syöpäsäätiö varmistaa, että keräykseen annetut lahjoitukset päätyvät vaikuttavimmille tutkimushankkeille, joiden avulla voidaan pelastaa henkiä tulevaisuudessa. Lahjoittamalla keräykseen voi tukea miesten syöpien tutkimusta Suomessa.

Lisätietoa kyselytutkimuksesta:

Kysely toteutettiin Aula Research Oy:n toimesta tammikuussa 2025. Kyselyyn vastasi 539 täysi-ikäistä miestä eri puolilta Suomea. Aineisto on painotettu vastaamaan miesväestöä iän mukaan. Kyselyn laskennallinen virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tulosmateriaali liitteenä.