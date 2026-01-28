Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

28.1.2026 15:37:53 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.1.2026

LIIKENNEONNETTOMUUS NELOSTIE X HÄKKILÄNTIE ÄÄNEKOSKI

Pelastuslaitos sai tehtävän klo 14:51 liikenneonnettomuudesta. Risteysalueella oli kaksi henkilöautoa nokkakolarissa. Osallisia oli kummassakin autossa kaksi, eli yhteensä neljä. Heistä kolmelle tuli tilanteessa lieviä vammoja. Autot vahingoittuivat ajokelvottomiksi.

Nelostiellä on risteysalueen kohdalla liikennehaittaa, poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Pelastuslaitokselta on kohteessa neljä yksikköä.

Lisätietoja: uusi tiedote tilanteesta kun liikenne palaa normaaliksi.

