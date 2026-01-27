Asunto kaikille -hanke tekee työtä asunnottomuuden poistamiseksi

Asunnottomuusselvityksen mukaan asunnottomien määrä Suomessa nousi 20 % vuodesta 2024 vuoteen 2025. Asunnottomuus kasvoi valtakunnallisesti eniten nuorten ja naisten keskuudessa. Myös pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi. Erityisesti asunnottomuus kasvoi suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa, myös Vantaalla ja Keravalla. Vantaalla yksinelävien asunnottomien määrä kasvoi 269:tä 384:ään. Keravalla kasvu oli 15:ta 24:ään. Vaikka Asunto kaikille –hanke on kehittänyt monialaista asumistiedon kokoamisen tapaa, mikä näkyy myös asunnottomien määrän kasvussa tilastoissa, osa asunnottomista jää silti tilastoinnin ulkopuolelle piiloasunnottomina. “Olemme pystyneet asumispalveluissa vastaamaan kasvaneeseen kysyntään hyvin ja palvelukykymme on pysynyt hyvällä tasolla. Olemme myös kehittäneet tiedon keruuta asunnottomuudesta ja pystymme kohdentamaan palveluitamme paremmin niitä tarvitseville.” tehtäväaluepäällikkö Arja Wallenius kertoo.

Selvitykseen liittyneessä asunnottomuuskyselyssä asunnottomuuden kasvun keskeisimmiksi syiksi kerrottiin sosiaaliturvan muutokset sekä elin- ja asumiskustannusten nousu. Työttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä talousvaikeudet vaikeuttavat asunnon pitämistä sekä uuden asunnon saantia asunnottomuustilanteissa. “Asunnottomuuden kuva on aina ollut monimuotoinen, mutta viime vuosina se on laajentunut entisestään. Asunnottomaksi joutuu enenevässä määrin pienituloisia, työssäkäyviä, eri syistä velkaantuneita ihmisiä ja perheitä. Aiemmin heillä oli parempi taloudellinen tilanne ja myös tukiverkko esimerkiksi asumista turvaavien sosiaalietuuksien näkökulmasta. Kotitalouksien taloudellisen tilanteen heikentyminen johtuu samanaikaisesti tapahtuneista sosiaaliturvan heikentymisestä, elinkustannusten noususta sekä lisääntyneestä työttömyydestä. Pienetkin asiat voivat keikauttaa taloustilanteen raiteiltaan ja asuminen vaarantuu nopeasti.” kertoo Asunto kaikille –hankkeen projektipäällikkö Silja Wahlsten.

VAKE ehkäisee asunnottomuutta

Asunnottomuuden ehkäisy- ja poistamistyö näyttäytyy tutkimuksen tulosten valossa entistä tärkeämpänä. VAKEn alueella työtä asunnottomuuden poistamiseksi tehdään monipuolisesti, VAKEssa esimerkiksi asumis- ja sosiaalineuvontaa kehittämällä. Lisäksi alueen muut toimijat, esimerkiksi Vantaan ja Keravan kaupungit sekä näiden vuokrataloyhtiöt, tekevät ansiokasta työtä asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Vantaalla häätöjen määrä vuonna 2025 olikin 16 % pienempi kuin vuonna 2024.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn lisäksi kehitämme asunnottomille tarjottavia palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi, muun muassa yhdistämällä asunnottomille turvallisen yösijan tarjoavan asumispäivystyksen ja päiväsaikaan ohjausta ja päihteetöntä tekemistä tarjoavan avoimen olohuoneen samaan rakennukseen saumattomaksi kokonaisuudeksi. “Asumispäivystys sekä avoin olohuone -palvelu ovat asiakkaalle maksuttomia ja päivystysluonteisia. Palvelujen järjestäminen samassa rakennuksessa mahdollistaa joustavan tilojen ja henkilöstöresurssien käytön ja tekee palveluista asiakkaille helpommin käytettäviä.” Wallenius kertoo.

Asiakastyön lisäksi asunnottomuutta torjutaan myös yhteiskunnan rakenteissa. Asunto kaikille -hanke kehittää muun muassa yhteistyömalleja vuokranantajien kanssa häätöuhkatilanteiden ratkaisuun. Lisäksi kehitämme liikkuvia ja matalan kynnyksen terveyspalveluja asumisyksiköihin, asumispäivystykseen sekä päiväkeskukseen. “Haluamme hankkeen avulla saada aikaan pysyviä muutoksia, joiden tavoitteena on asunnottomuuden vähentäminen ja pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen. Työtä on tehtävä ja jatkettava myös hankkeiden jälkeen, ja siksi yhteistyön kehittäminen rakenteellisella tasolla on tae kehittämistyön ja uudistusten jatkuvuudelle.” Wahlsten toteaa.