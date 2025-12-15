Xplora lanseeraa ensimmäisen matkapuhelimen ilman sosiaalista mediaa ja internetiä

2.2.2026 07:45:00 EET | Xplora Mobile Oy | Tiedote

Kaikissa Euroopan maissa käydään parhaillaan yhteiskunnallista keskustelua lasten pääsystä sosiaaliseen mediaan. Laaja pohjoismainen tutkimus osoittaa, että 6 kymmenestä 8–12-vuotiaasta lapsesta on kokenut epämiellyttäviä tilanteita verkossa. Yli puoleen lapsista on ottanut yhteyttä tuntematon henkilö. Lisäksi lähes 40 prosenttia lapsista on itse huolissaan siitä, että he käyttävät puhelintaan liikaa.

Pohjoismainen teknologiayritys Xplora lanseeraa uusimman innovaationsa: XploraOne – puhelimen, joka on suunniteltu alusta alkaen lapsille.

– Lasten ei pitäisi joutua sopeutumaan aikuisille suunniteltuun teknologiaan, vaan teknologian täytyy mukautua lasten tarpeisiin. Siksi Xplora valmistaa kellopuhelimia ja puhelimia nimenomaan lapsille. Niissä ei ole somefeediä eikäa loputonta selaamista. Ei häiriötekijöitä. Vain teknologiaa, joka auttaa lapsia olemaan lapsia hieman pidempään, sanoo Xploran markkinointijohtaja Lise af Ekenstam.

XploraOne ei ole vain yksi puhelin muiden joukossa. Se on muistutus siitä, että lapsuus kuuluu internetin ulkopuolelle. Puhelin on tehty pysymään taskussa, ei hallitsemaan lapsen elämää.

Ei internetiä. Ei sosiaalista mediaa. Vain se, mikä on tärkeää: puhelut, turvallisuus ja leikki.

Yhteinen vastuu

Yhdeksän kymmenestä vanhemmasta uskoo olevansa vastuussa lastensa digitaalisesta turvallisuudesta. Silti vain yksi kymmenestä kokee olevansa hyvä digitaalinen esikuva. Samalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa toteutettu tutkimus osoittaa, että kuusi kymmenestä vanhemmasta kokee kehityksen vievän lasten digitaalista turvallisuutta huonompaan suuntaan.

– Vanhemmat eivät ole yksin lastensa suojelemisessa digitaalisessa maailmassa. Tarvitsemme yhteistä vastuuta, jossa vanhemmat, koulut, viranomaiset ja teknologiayritykset toimivat yhdessä, af Ekenstam sanoo.

– XploraOne-puhelimella kannamme vastuumme teknologiayrityksenä ja tarjoamme perheille turvallisen vaihtoehdon älypuhelimille.

Juuri sopivasti vapautta

XploraOne on suunniteltu lapsen ensimmäiseksi puhelimeksi. Sen avulla lapsi voi soittaa, lähettää viestejä ja jakaa sisältöä turvallisesti – samalla kun vanhemmat voivat olla levollisin mielin. 

– Tämä ei ole viihdekäyttöön tehty puhelin. XploraOne toimii parhaiten silloin, kun se ei ole lapsen kädessä, vaan turvallisesti taskussa.

Teknologia, joka kasvaa lapsen mukana

XploraOne on osa Xploran strategiaa, jossa teknologiaa otetaan käyttöön asteittain: älykellot perheen nuorimmille (5–8-vuotiaille), XploraOne alakouluikäisille (9–12-vuotiaille) ja myöhemmin kehittyneemmät ratkaisut, kun lapsi on siihen valmis.

Faktaa XploraOnesta:

  • Ei internetyhteyttä

  • Ei sosiaalista mediaa

  • Puhe- ja viestitoiminnot

  • Turvallinen sisällön jakaminen

  • Ikätasoinen muotoilu

