Enkät: Två av tre finländska män har aldrig varit hos en urolog, även om prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män

Årligen diagnostiseras över 5 500 nya fall av prostatacancer och i genomsnitt 930 män dör varje år i denna sjukdom. Testikelcancer är den vanligaste formen av cancer bland unga män. Ungefär 160 män insjuknar i testikelcancer varje år. I vanliga fall är det män i åldern 20–40 år som råkar ut för denna sjukdom.

Enligt en färsk enkät känner majoriteten av männen till varningssymptomen för cancer, men bara ett fåtal män skulle snabbt söka vård. Endast var fjärde man skulle omedelbart ta kontakt med hälsovården om de märker sådana symptom hos sig själv som tyder på cancer.

Bara ett fåtal män uppsöker urolog

Två av tre finländska män har aldrig varit hos en urolog, vilket framgår ur enkäten. Endast fem procent av männen berättar att de går hos en urolog regelbundet. Rentav 78 % av dem har aldrig uppmanats att kontakta en urolog. De som har uppmanats att göra det besöker urologen oftare och har en bättre uppfattning om grundläggande frågor som hör ihop med prostatacancer.

Enligt enkäten har de män som uppmanats att boka en mottagningstid hos urologen oftare faktiskt också gjort det. De män som har varit hos en urolog har en bättre uppfattning om grundläggande frågor som hör ihop med prostatan, och de berättar med större sannolikhet för sina närstående om sådana symptom som tyder på cancer, jämfört med män som aldrig har varit hos en urolog.

Männen sölar med att uppsöka vård

Även om majoriteten av männen känner till varningssymptomen för cancer, är det bara ett fåtal som uppger att de skulle agera snabbt. Enligt enkäten som Cancerstiftelsen lät utföra är 92 % av männen medvetna om åtminstone en av varningssignalerna för cancer, men endast 25 % uppger att de omedelbart skulle kontakta hälsovården, om de märkte sådana symptom hos sig själv som tyder på cancer. De vanligaste skälen till att männen sölar är tankarna om att symptomen inte är allvarliga eller går om av sig själv. Bland deltagarna i enkäten motiverade vissa sitt svar med att symptomen är pinsamma och att de därför inte vill prata om det.

Närstående har en betydande roll i fråga om männens hälsobeteende

De närståendes betydelse framhävs i männens beslut om sin egen hälsa. Två tredjedelar av männen uppger att de skulle berätta om sådana symptom som tyder på cancer för sin maka eller någon annan närstående, och en tredjedel av männen ber om hälsorelaterade råd just av sina närstående.

Resultaten visar att det finns mycket att göra när det gäller hälsofrämjande hos män. Man borde sänka tröskeln för att uppsöka en läkare och diskussionen kring männens hälsa borde normaliseras. Målsättningen är att tillräckligt tidigt diagnostisera de vanligaste cancerformerna, så att de kan behandlas på ett effektivt sätt.

Enkäten lyfter också fram cancerscreening. Endast något över hälften av männen vet att screeningar för tarmcancer utförs i Finland. Bland dem som minns att de har fått en screeningkallelse har 90 % redan deltagit eller kommer att delta i screeningen. Resultaten visar att information i rätt tid och uppmaningar att uppsöka vård med låg tröskel har stor betydelse för männens hälsa.

Insamlingen ”För kulornas skull” bidrar till att tackla cancer hos män

Cancerstiftelsen anordnar insamlingen ”För kulornas skull” i syfte att stöda forskningen av prostatacancer och testikelcancer. Insamlingen pågår under tidsperioden 29.1–29.3. Frontfigurerna för insamlingen är de välkända namnen Marko ”Mörkö” Anttila och Arttu Wiskari.

Våra samarbetspartner i insamlingen är den finländska hockeyligan Liiga och

tv-kanalen MTV. Som företagspartner deltar också AIG, Black Horse, DAVA Kultamuna och Oriflame.

I de hockeymatcher som ingår i Liiga har domarna tröjor med logotypen för kampanjen ”För kulornas skull” under tidsperioden 27.2–8.3. Temamatchen ”För kulornas skull”, där Tappara spelar mot Ilves, går av stapeln den 6.3 i Tammerfors. I nätbutiken för Liiga och i hockeyklubbarnas supporterbutiker säljs armband till förmån för denna insamling.

Cancerforskningen ger resultat

Cancerstiftelsen har finansierat forskning av cancer hos män i över 70 års tid. Tack vare forskningen har behandlingarna av prostatacancer utvecklats otroligt mycket under de senaste decennierna. Idag är det allt fler som klarar sig, vilket beror på bättre diagnostik och bättre behandlingar. Denna utveckling är en direkt följd av den nya kunskap som tas fram inom cancerforskningen.

Cancerforskningen måste få fortsätta så att varenda man som drabbats av prostatacancer i framtiden ska kunna botas. Cancerstiftelsen säkerställer att donationerna till denna insamling går till de mest verkningsfulla forskningsprojekten som bidrar till att rädda liv i framtiden. Genom att ge en donation till insamlingen kan du stöda forskningen av cancer hos män i Finland.

Bild: Marko Anttila och Arttu Wiskari slår ett slag ”För kulornas skull”. Fotograf: Karim Awad

Mer information om insamlingen: cancerstiftelsen.fi

Carita Päivänen, kommunikationschef, Cancerstiftelsen, tfn 050 590 5415, carita.paivanen@cancer.fi

Mer information om enkäten:

Melina Mäntylä, verkställande direktör, Aula Research Oy, tfn 040 821 7842, melina.mantyla@aularesearch.fi

Enkäten genomfördes av Aula Research Oy i januari 2025. Enkäten besvarades av 539 fullvuxna män på olika håll i Finland. Materialet fokuserar på att återspegla den manliga befolkningen enligt en fördelning i olika åldrar. Enkätens beräknade felmarginal är cirka 4 procentenheter åt båda hållen. Resultatmaterialet finns bifogat (på finska).