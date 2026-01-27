Radio Suomipopilla juontajamuutoksia - Janne Saarinen sukeltaa sunnuntaisin suomalaisjulkkisten elämän suuriin biiseihin

BritBox, BBC Nordic ja BBC News saapuivat Ruutuun – satoja brittiläisiä klassikkosarjoja, viihdeohjelmia ja dokumentteja nyt Ruutu+-tilaajien katsottavissa 26.1.2026 10:00:07 EET | Tiedote

Ruutu on laajentanut kansainvälistä sisältövalikoimaansa tuomalla BritBox, BBC Nordic, BBC Nordic+ ja BBC News -sisällöt Ruutu+-tilaajien katsottaviksi. Yhteistyön myötä Ruudusta löytyy nyt laaja kattaus brittiläisen television huippusisältöjä draamasta ja rikossarjoista dokumentteihin, komediaan ja viihteeseen.