Radio Suomipopilla juontajamuutoksia - Janne Saarinen sukeltaa sunnuntaisin suomalaisjulkkisten elämän suuriin biiseihin
30.1.2026 09:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
Helmikuu tuo muutoksia Radio Suomipopin iltapäiviin ja viikonloppuihin.
Tänä vuonna 25 vuotta täyttävän Radio Suomipopin radioperhe kasvaa ja uudistuu, kun Suomipopin päivälähetyksistä tuttu juontaja Janne Saarinen siirtyy viihdyttämään kuulijoita viikonloppuihin. Jannea kuullaan vastaisuudessa Suomipopin taajuuksilla lauantaisin ja sunnuntaisin klo 09-12.
Viikonlopun herkkupaloihin kuuluu myös Saarisen sunnuntai -ohjelma, jossa Janne sukeltaa tunnettujen vieraiden kanssa heidän omiin elämäntarinoihin kotimaisen musiikin kautta. Mitkä olivat ne kappaleet, jotka ovat soineet tunnettujen suomalaisten rakastuessa, erotessa tai muissa elämän suurissa käänteissä?
- Itselleni Egotripin Matkustaja on SE isoin biisi, se edustaa mulle rohkeutta tehdä juuri näitä asioita joita mä nyt teen. On mielenkiintoista päästä juttelemaan ihmisten kanssa siitä, miten joku heille tärkeä biisi voikin edustaa mulle itselleni jotain aivan muuta – että millaisia yhteneväisyyksiä näistä löytyy?, Janne Saarinen miettii.
Lauantaiaamut puolestaan ovat jatkossa omistettu kuuntelijoiden Suomalaisuuden soundtrack -toivebiiseille.
Uudistunutta Radio Suomipopin päivä -lähetystä puolestaan siirtyy juontamaan aiemmin HitMixin taajuuksilla kuultu Satu Kotonen. Suomipopin viikonloppupäivissä jatkaa tuttuun tapaan Elina Kottonen lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16.
Kaikki viikonlopun uutuusohjelmat starttaavat ystävänpäivänä 14. helmikuuta.
25-vuotisjuhlavuotta viettävä Suomipop vaalii tänäkin vuonna tuttua suomalaisuuden soundtrackia. Satu Kotonen soittaa Suomipopin iltapäivissä suomalaisten työpäiviin entistä enemmän Suomen parhaita biisejä, isoista Suomipop-klassikoista tämän hetken kuumimpiin hitteihin.
RADIO SUOMIPOPIN OHJELMAKARTTA
RADIO SUOMIPOPIN AAMULYPSY (Juuso, Tinni ja Tuukka) MA-PE klo 6-10
RADIO SUOMIPOPIN PÄIVÄ (Satu Kotonen) MA-PE klo 10-14
RADIO SUOMIPOPIN ILTAPÄIVÄ (Juho Keskitalo) MA-PE klo 14-18
RADIO SUOMIPOPIN ILTA MA-TO (ma-ti Alina Voronkova ja ke-to Tuuli Mattila) klo 18-21
RADIO SUOMIPOP SHOW (Alina Voronkova ja Tuuli Mattila) PE klo 18-21
RADIO SUOMIPOPIN LAUANTAIAAMU (Janne Saarinen) LA 9-12
RADIO SUOMIPOPIN VIIKONLOPPU (Elina Kottonen) LA 12-16
RADIO SUOMIPOP JA SAARISEN SUNNUNTAI (Janne Saarinen) SU 9-12
RADIO SUOMIPOPIN VIIKONLOPPU (Elina Kottonen) SU 12-16
RADIO SUOMIPOP TOP 10 (Satu Kotonen) SU 16-17
