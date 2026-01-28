Giellagas-instituutti tarjoaa merkkivuonnaan koko vuoden kestävän yleisöluentosarjan

Vuonna 2001 perustetun Giellagas-instituutin tehtävänä on saamelaisten kieliä, historiaa, yhteiskuntaa ja kulttuuri-ilmiöitä koskeva tutkimus ja opetus. Instituutilla on valtakunnallinen vastuu saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa.

Instituutin opetus ja tutkimus ovat ainutlaatuisia kansallisesti ja kansainvälisesti. ”Giellagas-instituutti tuo tärkeän väylän saamelaiseen kulttuuriin ja tarjoaa alkuperäiskansan näkökulman Pohjoiskalotin historiaan ja nykyisyyteen. Se on merkittävä osa Oulun yliopistoa”, johtaja Sigga-Marja Magga kuvaa.

Saamen kielen opetus alkoi Oulun yliopistossa vuonna 1970 suomen kielen laitoksessa. Vuodesta 2004 Giellagas-instituutti on toiminut Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan erillisenä yksikkönä. Nykyisin saamen kielten pääaineet ovat pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame. Henkilökuntaa instituutissa on 20 henkeä ja opiskelijoita noin 70. Saamen kielen professuuria hoitaa Ante Aikio.

Instituutti ylläpitää Saamelaista kulttuuriarkistoa, jossa on huomattava kokoelma saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvää aineistoa.

Saamelainen kulttuuri esillä koko vuoden

Juhlaseminaari pidetään 11. helmikuuta Oulun yliopistossa. Juhlassa muun muassa yliopistonlehtori emerita ja instituutin aiempi johtaja Anni-Siiri Länsman ja emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola kertovat Giellagas-instituutin perustamisesta ja sen vaiheista. Historian Ystäväin Liitto palkitsi vastikään Lehtolan teoksen Kenen ääni, kenen maa vuoden 2025 historiateoksena. Teosta esitellään seminaarissa.

Seminaarissa apulaisprofessori Marko Jouste ja tanssiantropologi Petri Hoppu kertovat kolttasaamelaisen tanssin tutkimuksestaan ja julkaisevat kolttasaamelaista tanssia käsittelevän teoksensa Skolt Saami Dance. Oulun yliopistossa järjestettävää juhlaseminaaria voi seurata myös etänä.

GieKu-opiskelijajärjestö järjestää Sámefeastan 12. helmikuuta.

Saamenkielinen juhlaseminaari Giđđafeasta järjestetään 17. huhtikuuta. Silloin julkaistaan taiteilija Alrik Palton vanhoihin pohjoissaamenkielisiin kauhutarinoihin pohjautuva sarjakuva-antologia Olbmuid rádjái jovden. Lokakuussa englanninkielisessä Čakčafeasta – Autumn Fest -seminaarissa on esillä saamelainen kulttuuri ja saamen kielet.

Koko vuoden kestävän yleisöluentosarjan teemoja ovat muun muassa saamen kielet, kirjallisuus, taide ja historia. Tutkijat kertovat muun muassa saamelaislasten koulunkäynnistä ja kouluasuntoloista sekä saamelaisista elinkeinoista ja duodjista eli saamelaiskäsitöistä.

Yleisöluennot järjestetään kerran kuukaudessa Oulun yliopistossa Linnanmaalla ja ne jatkuvat vuoden loppuun saakka. Luentotilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tapahtumia päivitetään Oulun yliopiston verkkosivuille.

Oulu on Suomen suurin saamelaisväestön keskittymä saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Oulu on myös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja saamelaisuus näkyy vahvasti vuoden ohjelmassa. Saamelaista tarjontaa voi etsiä ohjelmasivuilta esimerkiksi valitsemalla esityskieleksi pohjoissaamen.

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta.

