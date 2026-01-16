ENNAKKOTIEDOTE: Ylistetty, Saksaan myyty fantasiatrilogia jatkuu – Kirjailija-muusikko Niilo Seväsen Unten kruunu ilmestyy Kalevalan päivänä
29.1.2026 08:34:00 EET | Gummerus | Tiedote
Kirjailijana ja Insomnium-metalliyhtyeen tähtenä tunnetun Niilo Seväsen Ikitalvi-trilogian odotettu toinen osa jatkaa luutunsoittaja Orfeuksen ja hänen suojelemansa Halla-tytön tarinaa. Sarjan avausosa Ikitalven polku (2024) sai loistoarviot sekä kriitikoilta että lukijoilta. Unten kruunu (Gummerus) ilmestyy 28.2.
Rooma on ylimaallisten puiden kätköissä. Luvatun turvapaikan sijaan sormipuoli luutunsoittaja Orfeus ja hänen suojelemansa Halla-tyttö eksyvät synkkään metsään, jossa asuu outoja olentoja ja iätön pohjoinen tietäjä. Salaisuudet ja uhraukset repivät ikuiseen kaupunkiin taivaltavan leskikeisarinna Theofanan saattuetta. Keisarinnan vanki, pohjanmies Trym kohtaa näyissään verisen menneisyytensä Kalevan maan rannoilla ja kultakruunun kantajana. Hallan unissa värjyy musta kruunu. Ikitalven runtelema maailma odottaa pelastusta – tai tuhoa.
Niilo Seväsen Unten kruunu on suuri tarina on täynnä seikkailua, inhimillistä tragediaa ja kiehtovia olentoja. Se jatkaa keskiajan historiasta, Kalevalasta ja eurooppalaisesta mytologiasta ammentavaa Ikitalvi-sarjaa. Sarjan käännösoikeudet on myyty Saksaan, jossa poikkeukselliseen sopimukseen kuuluu koko trilogian lisäksi sarjan esiosa Talven portti.
Niilo Sevänen (s. 1979) on Kotkassa asuva kirjailija, muusikko ja isä. Hän varttui kirjojen keskellä Joensuussa ja opiskeli kulttuurihistoriaa Turun yliopistossa. Seväsen esikoisromaani Ikitalven polku (2024) on koukuttanut lukijat ja kriitikot eeppisen kiehtovalla kerronnallaan, ja romaani oli Tähtifantasia-ehdokas.
”Erinomaisesta teoksesta voi aistia kaikuja jopa sellaisten fantasiakirjallisuuden mestarien kuin J. R. R. Tolkienin ja G. R. R. Martinin tuotannoista” – Helsingin Sanomat arviossaan Ikitalven polusta
Niilo Sevänen: Unten kruunu (Gummerus)
463 sivua
Ilmestyy 28.2. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Raiko Häyrinen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
