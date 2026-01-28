Korjaustiedote: Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraatiin haetaan uusia jäseniä 28.1.2026 09:15:26 EET | Tiedote

27.1.2026 julkaistuun tiedotteeseen korjattu linkki kyselyn ja asiakasraadin hakulomakkeeseen. Aikaisempi linkki ei toiminut. Pahoittelemme virhettä. -- Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluita arvioivaan asiakasraatiin haetaan nyt uusia, eri ikäisiä ja eri kunnista tulevia jäseniä. Hakijoilta toivotaan kokemusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista omasta tai läheisen näkökulmasta sekä sitoutumista raatiin kahden vuoden toimintakauden ajaksi.