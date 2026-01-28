Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.1.2026 16:18:15 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.1.2026
JATKOTIEDOTE LIIKENNEONNETTOMUUS ÄÄNEKOSKI
Tilanne onnettomuuspaikalla ohi. Liikenne kulkee risteysalueella normaalisti. Onnettomuudessa osalliset neljä henkilöä toimitettiin jatkotutkimuksiin ensihoidon toimesta, kaksi osallista vakavilla vammoilla ja kaksi lievillä.
Päivystävä palomestari
Puh:0500542112
rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.1.2026 15:37:53 EET
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.1.2026 LIIKENNEONNETTOMUUS NELOSTIE X HÄKKILÄNTIE ÄÄNEKOSKI Pelastuslaitos sai tehtävän klo 14:51 liikenneonnettomuudesta. Risteysalueella oli kaksi henkilöautoa nokkakolarissa. Osallisia oli kummassakin autossa kaksi, eli yhteensä neljä. Heistä kolmelle tuli tilanteessa lieviä vammoja. Autot vahingoittuivat ajokelvottomiksi. Nelostiellä on risteysalueen kohdalla liikennehaittaa, poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Pelastuslaitokselta on kohteessa neljä yksikköä. Lisätietoja: uusi tiedote tilanteesta kun liikenne palaa normaaliksi.
