Jehki Härkönen nimitetty Greenpeacen vanhemmaksi luonto- ja ilmastoasiantuntijaksi –“Kaikkein kiireisintä on varmistaa, että Suomi suojelee valtion vanhat metsät ja saavuttaa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen.”

“Uusi toimenkuva innostaa valtavasti, sillä Suomen ilmasto- ja luontopolitiikassa on etenkin näin eduskuntavaalien lähestyessä paljon pelissä. Nykyhallituksen aikana on nähty huolestuttavaa jarruttelua sekä ilmastotoimissa että luontokadon torjumisessa, joten nyt tarvitaan uutta vauhtia ja tarmoa. Haluamme varmistaa, että valtion vanhat metsät suojellaan pikaisesti ja Suomi noudattaa ilmastolakiaan viemällä vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen maaliin”, Härkönen kertoo.



Härkönen on työskennellyt Greenpeacella eri tehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti jo 16 vuoden ajan. Hän on toiminut mm. ilmasto- ja energia-asiantuntijana Suomessa, eurooppalaisen energiapolitiikkakampanjan projektipäällikkönä ja arktisten alueiden suojelutyön tiimijohtajana. Hänellä on mittava kokemus energia-, ilmasto- ja monimuotoisuuskysymyksistä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta varsinkin EU:n ja Pohjoismaiden tasolla.



“Maailma on juuri nyt aikamoisessa myllerryksessä, mutta juuri Suomen kaltaiset maat voivat näyttää, että luonnonvarojen ylikulutukselle ja kyyniselle voimapolitiikalle on vaihtoehtoja. Euroopalla on ratkottavanaan tukku isoja haasteita esimerkiksi energiaomavaraisuuden ja globaalin luonnonvarojen käytön saralla. Suomesta löytyy näihin ratkaisuja, mutta se vaatii uudistavaa ja rakentavaa politiikkaa, joka asettaa ympäristön ja ilmaston samalle viivalle esimerkiksi turvallisuuskysymysten kanssa”, Härkönen jatkaa.

Härkönen on jo aloittanut tehtävässään. Hän on median käytettävissä erityisesti luonto- ja ilmastopolitiikkaan liittyvien kysymysten asiantuntijana 28.1.2026 alkaen.



Greenpeace on kansainvälinen, riippumaton ympäristöjärjestö, joka kampanjoi ja käyttää rauhanomaista suoraa toimintaa luonnon ja ilmaston suojelemiseksi. Greenpeacen alueelliset ja kansalliset toimistot toimivat yli 55 maassa eri puolilla maailmaa. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan toiminnasta vastaavan Greenpeace Nordenin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yli 170 työntekijää ja toiminnassa on mukana yli 450 vapaaehtoista.