Terveydenhuollon pullonkaulat eivät ratkea uusilla klinikoilla – Omply Health ratkaisee terveydenhuollon resurssipulan

Suomalainen Omply Health mullistaa hoidon saatavuuden tuomalla fyysisen lääkärikeskuksen tarkkuuden jokaiseen kotiin. Alustatalouteen pohjautuva malli yhdistää lääkärin ja potilaan samalla periaatteella kuin kyytipalvelu taksin ja matkalaisen. Tutkimuksiin pääsee silloin, kun sitä tarvitaan.

– Suomessa on joillakin alueilla runsaasti käyttämättömiä lääkäriaikoja joka päivä, kun taas toisaalla vastaanotolle pääsyä saa jonottaa viikkoja tai jopa kuukausia. Ratkaisemme tämän pullonkaulan päivittämällä vanhoja rakenteita uudenlaisella ajattelulla, Omply Healthin toimitusjohtaja Tatu Lintukangas kertoo.

Suomen perusterveydenhuollossa tehdään vuosittain noin 17 miljoonaa lääkärikäyntiä. Omply Healthin teknologian ansiosta suuri osa näistä käynneistä voidaan hoitaa etänä fyysisen vastaanoton tarkkuudesta ja monipuolisuudesta tinkimättä.

Omplyn etävastaanotolla lääkäri voi kuunnella sydämen ja keuhkot, tutkia ihoa ja katsoa korviin aivan kuin fyysisellä vastaanotolla. Uusia toimipisteitä ja raskasta infrastruktuuria ei tarvita, eikä liioin jopa tuntien matkustamista vastaanotolle. Hangossa sijaitseva lääkäri voi tutkia Inarissa olevan potilaan, jolloin hoidon saatavuus ei ole enää sidottu maantieteeseen.

– Suomi on korkean teknologian maa, ja meillä on kaikki tarvittava hoidon saatavuuden parantamiseksi. Meillä on tarpeeksi hoitoresursseja, on vain kyse niiden älykkäästä kohdentamisesta ja uudenlaisesta ajattelusta, lääkäri Juuso Juuri kommentoi.

Omply Health on suomalainen terveysalan ohjelmistoyhtiö (SaaS). Yhtiö keräsi osakeannissa nopeasti 500 000 € ja on matkalla kohti 2,5 miljoonan euron sijotuksia. Yhtiön etävastaanottomalli perustuu helppokäyttöiseen älypuhelinsovellukseen, joka löytää potilaalle tämän tarvitseman lääkärin nopeasti. Etätutkimuksissa hyödynnetään kolmannen osapuolen digitaalisia tutkimuslaitteita.