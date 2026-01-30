Alustatalous mullisti jo kyydit ja kuljetukset, nyt Omply Health tuo sen terveysalalle

Suomalainen Omply Health mullistaa hoitoon pääsyn tuomalla luotettavan ja tarkan lääkärin arvion suoraan potilaan kotiin. Ammattilaisten osaaminen saadaan parhaaseen käyttöön, ja potilaat pääsevät tutkimuksiin minuuteissa viikkojen tai kuukausien sijaan - kotoaan poistumatta.

Omplyn etävastaanotolla lääkäri voi tutkia potilaan kurkun, korvat, keuhkot ja paljon muuta fyysisen vastaanoton tarkkuudella, mutta ilman maantieteellisiä rajoitteita. Etäisyydet katoavat, kun sekä potilas että lääkäri voivat sijaita missä hyvänsä.

– Lääkäripulaa ei ratkaista vanhoilla ajatuksilla, vaan uusilla toimintatavoilla. Alustatalous on erinomainen keino yhdistää hoitoa tarvitsevat ja sitä tarjoavat aiempaa tehokkaammin. Avainsanoja ovat käyttäjäystävällisyys, avoimuus ja toimivuus, Omply Healthin toimitusjohtaja Tatu Lintukangas kommentoi.

Suomessa järjestetyt pilotit ovat todistaneet Omplyn etävastaanoton tehokkuuden ja toimivuuden sekä lääkärin että potilaan näkökulmasta. Mallin ansiosta jonotusajat lyhenevät hoidon saatavuuden samalla kohentuessa.

– Omplyn etävastaanotto on yhtä kattava kuin fyysinen, mutta saatavilla missä ja milloin tahansa. Lääkärinä voin tarjota palvelua mihin hyvänsä, eikä potilaan tarvitse enää matkustaa. Etätutkimuksen ja avoimen alustan ansiosta aikaa ja rahaa säästyy, lääkäri Juuso Juuri kommentoi.

Omply Health on suomalainen terveysalan ohjelmistoyhtiö (SaaS). Yhtiö keräsi osakeannissa nopeasti 500 000 € ja on matkalla kohti 2,5 miljoonan euron sijotuksia. Yhtiön etävastaanottomalli perustuu helppokäyttöiseen älypuhelinsovellukseen, joka löytää potilaalle tämän tarvitseman lääkärin nopeasti. Etätutkimuksissa hyödynnetään kolmannen osapuolen digitaalisia tutkimuslaitteita.