Merellistä hyvinvointia Turkissa – hamameja, mineraalikylpylöitä ja lempeää ilmastoa

Turkin monipuolinen tarjonta ulottuu vuosisatoja vanhasta hamam-perinteestä ja parantavista lähteistä moderneihin kylpylöihin, joogaretriitteihin ja terveelliseen Välimeren ruokavalioon. Erityisesti maan etelärannikolla ilmasto on lempeä ympäri vuoden. Myös Turkissa näkyy hyvinvointimatkailun vahva kasvu.

Hamam – turkkilaisen hyvinvoinnin ytimessä

Turkkilaista wellness-kulttuuria aidoimmillaan edustaa monelle tuttu hamam, turkkilainen höyrykylpy. Hamam lämmittää ja puhdistaa ihoa lempeästi, auttaa poistamaan kuona-aineita ja lievittää stressiä.

Hamameja löytyy ympäri maata, ja ne vaihtelevat arkisemmista korttelikylpylöistä luksuksenomaisiin hoitoloihin. Monet niistä ovat vuosisatoja vanhoja. Esimerkiksi Istanbulin Zeyrek Çinili Hamam, joka on valittu Time Magazinen maailman parhaiden kohteiden joukkoon, tarjoaa aidon tunnelman ja matkan menneisyyteen.

Jotkut hamamit pysyttelevät tiukasti perinteisissä palveluissa, mutta nykyisin etenkin kaupungeissa ja turistikohteiden kylpylöissä hamam-rituaaleihin yhdistetään innovatiivisia hyvinvointipalveluja, kuten terapeuttisia hierontoja, meditaatiota, joogaa, painonhallintaohjelmia, aromaterapiaa ja merivesihoitoja.

Kuumat lähteet ja mineraalikyvyt

Tiesitkö, että Turkin lämpövesivarannot ovat Euroopan suurimmat ja koko maailman seitsemänneksi suurimmat? Kuumien lähteiden ja mineraalikylpyjen parantavat vaikutukset tunnettiin jo antiikin aikana. Turkin kuuluisimpia kylpyläkaupunkeja olivat tuolloin muun muassa Hierapolis ja Pergamon.

Mineraalikylvyt kuumien lähteiden vedessä ovat perinteisesti tukeneet monien vaivojen, kuten reuman, ihosairauksien ja verisuonitautien hoitoa. Lähdevesien lämpötila vaihtelee 20 ja jopa 110 asteen välillä. Tunnetuimpia kohteita ovat Afyonkarahisar, Bursa ja Denizlin Pamukkale. Näiden lisäksi lämpökeskuksia löytyy ympäri maata, aina Ankarasta Ağrıin ja Bolusta Kappadokiaan.

Laadukkaita hyvinvointipalveluita edulliseen hintaan

Turkin merellinen ilmasto on lämmin ja lempeä ympäri vuoden niin Egeanmeren puolella kuin eteläisellä Välimeren rannikolla. Leuto ilmasto ja rauhallinen elämänrytmi luovat ihanteelliset puitteet rentoutumislomalle.

İzmir, Egean helmi, tunnetaan korkeasta elämänlaadustaan, Bodrum edustaa hienostunutta luksusta ja Antalya sykkii Välimeren elämää. Näissä kohteissa yhdistyvät aurinkoiset päivät, turkoosit vedet, huippuluokan hotellit ja laadukkaat hyvinvointipalvelut.

Rannikon luksuskohteissa on tarjolla erikoishoitoja, kuten thalassoterapiaa, joogaretriittejä ja monenlaisia wellnesshoitoja. Hintataso on verraten edullinen. Erityisesti Bodrum tunnetaan detox-retriiteistään – Bodrumin detox-klinikat ovat kansainvälisten julkkisten ja jetsetin suosiossa.

