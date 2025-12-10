Vuoden kasvuyritys -tuomaristoon kuusi piinkovaa ammattilaista
29.1.2026 07:37:49 EET | Kasvu Open | Tiedote
Kasvu Open jakaa Suomen halutuimman kasvun tunnustuksen vuosittain yhdelle yritykselle. Vuoden kasvuyrityksen valitsee Kasvu Openin kokoama tuomaristo. Tuomaristo edustaa näkemyksiä liiketoiminnan eri teemoista, viestintäosaamisesta kasvun rahoittamiseen.
Vuoden kasvuyritys -tuomaristo koostuu kuudesta kokeneesta yritysmaailman asiantuntijasta, jotka haluavat olla mukana kannustamassa suomalaisia yrityksiä kasvuun.
Tuomaristoon liittyy kaksi uutta jäsentä: satoja yrityksiä sparrannut kansainvälisen viestinnän ja rahoituksen ammattilainen Reetta Ilo Gilbert sekä yli 20 vuotta brändin rakentamisen, viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden parissa työskennellyt Susanna Aaltonen. Tuomariston puheenjohtajana jatkaa Unna Lehtipuu.
Vuoden kasvuyritys -tuomaristo vuonna 2026:
- Susanna Aaltonen: viestintäjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus
- Reetta Ilo Gilbert: toimitusjohtaja, San Francisco Agency
- Simo Kajaste: partner, hasan & partners
- Unna Lehtipuu: viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja
- Janne Pöysti: uutispäällikkö, Alma Media
- Vesa Riihimäki: kasvuyrityspankinjohtaja, Nordea Startup & Growth
Vuoden kasvuyritys valitaan Jyväskylässä 28.10.2026
Vuoden kasvuyritys valitaan Kasvupolku-sparrausohjelmaan osallistuneiden yritysten joukosta kriteereillä: näytöt, markkinapotentiaali, tiimi ja kasvukyky. Noin 200 kasvuyritystä käy ohjelmassa läpi lukuisia asiantuntijasparrauksia, joiden avulla etsitään konkreettisia työkaluja kasvun haasteisiin.
Tuomariston työ alkaa syksyllä, jolloin tuomaristo tapaa sparraajien arvioiden pohjalta valitut 30 semifinalistia. Tästä joukosta tuomaristo valitsee 10 finalistia, jotka jatkavat tittelin metsästystä.
TOP 10 pitchaa ja kisaa tittelistä yritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 28.10.2026. Tuomaristo tekee valinnan Vuoden kasvuyrityksestä paikan päällä tapahtumassa.
LISÄTIEDOT
Malla Karhunen
viestintä, Kasvu Open
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Malla KarhunenMarkkinointi ja viestintäPuh:050 543 1400malla.karhunen@kasvuopen.co
