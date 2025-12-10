Kasvu Open

Vuoden kasvuyritys -tuomaristoon kuusi piinkovaa ammattilaista

29.1.2026 07:37:49 EET | Kasvu Open | Tiedote

Jaa

Kasvu Open jakaa Suomen halutuimman kasvun tunnustuksen vuosittain yhdelle yritykselle. Vuoden kasvuyrityksen valitsee Kasvu Openin kokoama tuomaristo. Tuomaristo edustaa näkemyksiä liiketoiminnan eri teemoista, viestintäosaamisesta kasvun rahoittamiseen.

Vuoden kasvuyritys -tuomaristo / Unna Lehtipuu
Vuoden kasvuyritys -tuomariston puheenjohtajana jatkaa Unna Lehtipuu. Lehtipuu on ollut mukana tuomaristossa vuodesta 2020. Kasvu Open

Vuoden kasvuyritys -tuomaristo koostuu kuudesta kokeneesta yritysmaailman asiantuntijasta, jotka haluavat olla mukana kannustamassa suomalaisia yrityksiä kasvuun. 

Tuomaristoon liittyy kaksi uutta jäsentä: satoja yrityksiä sparrannut kansainvälisen viestinnän ja rahoituksen ammattilainen Reetta Ilo Gilbert sekä yli 20 vuotta brändin rakentamisen, viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden parissa työskennellyt Susanna Aaltonen. Tuomariston puheenjohtajana jatkaa Unna Lehtipuu.

Vuoden kasvuyritys -tuomaristo vuonna 2026:

  • Susanna Aaltonen: viestintäjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus
  • Reetta Ilo Gilbert: toimitusjohtaja, San Francisco Agency
  • Simo Kajaste: partner, hasan & partners
  • Unna Lehtipuu: viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja 
  • Janne Pöysti: uutispäällikkö, Alma Media
  • Vesa Riihimäki: kasvuyrityspankinjohtaja, Nordea Startup & Growth

Vuoden kasvuyritys valitaan Jyväskylässä 28.10.2026

Vuoden kasvuyritys valitaan Kasvupolku-sparrausohjelmaan osallistuneiden yritysten joukosta kriteereillä: näytöt, markkinapotentiaali, tiimi ja kasvukyky. Noin 200 kasvuyritystä käy ohjelmassa läpi lukuisia asiantuntijasparrauksia, joiden avulla etsitään konkreettisia työkaluja kasvun haasteisiin.

Tuomariston työ alkaa syksyllä, jolloin tuomaristo tapaa sparraajien arvioiden pohjalta valitut 30 semifinalistia. Tästä joukosta tuomaristo valitsee 10 finalistia, jotka jatkavat tittelin metsästystä. 

TOP 10 pitchaa ja kisaa tittelistä yritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 28.10.2026. Tuomaristo tekee valinnan Vuoden kasvuyrityksestä paikan päällä tapahtumassa.


LISÄTIEDOT
Malla Karhunen
viestintä, Kasvu Open
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co

Avainsanat

kasvu openvuoden kasvuyritys

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vuoden kasvuyritys -tuomaristo / Unna Lehtipuu
Vuoden kasvuyritys -tuomariston puheenjohtajana jatkaa Unna Lehtipuu. Lehtipuu on ollut mukana tuomaristossa vuodesta 2020.
Kasvu Open
Lataa

Linkit

Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta.  Lue lisää

Kasvu Open

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye