Puutiaisaivotulehdusrokotukset saa jatkossa maksutta postinumeroalueella 90410
29.1.2026 07:39:51 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on laajentanut tammikuussa 2026 kansallisen puutiaisaivotulehdusrokotusohjelman koskemaan Pohjois-Pohjanmaalla postinumeroaluetta 90410. Alueeseen kuuluu Oulussa osa Kaakkurista sekä Perävainio, Oulunlahti ja Oulun Kiviniemi. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat TBE- eli puutiaisaivotulehdusrokotukset annetaan maksutta henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat alueella, jolla puutiaisaivotulehduksen riski on korkea. Maksuttoman perusrokotussarjan saa myös Raahen Preiskarissa ja Hailuodossa. Perusrokotussarjan ensimmäinen rokote kannattaa ottaa jo alkuvuodesta.
Maksuton perusrokotussarja postinumeron 90410 asukkaille ja mökkiläisille
Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva TBE- eli puutiaisaivotulehdusrokotus annetaan maksutta henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat alueella, jolla puutiaisaivotulehduksen riski on korkea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrittelee riskialueet, joissa rokotusta tarjotaan maksutta. Maksuttomaan rokotusohjelmaan kuuluu kolmen rokotuksen perusrokotussarja.
Uutena ryhmänä tammikuusta 2026 alkaen maksuttomat rokotukset saavat 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka
- Asuvat vakituisesti postinumeroalueella 90410. Tähän kuuluu Oulussa osa Kaakkurista sekä Perävainio, Oulunlahti ja Oulun Kiviniemi.
- Oleskelevat pitkäaikaisesti postinumeroalueella 90410, esim. mökkiläiset Äimäraution siirtolapuutarhalla.
- Ovat päivähoidossa tai koulussa postinumeroalueella 90410, vaikka asuinpaikka olisi muualla.
- Ovat töissä ja oleskelevat työnsä puolesta ulkona Oulunlahden koulussa tai päiväkodissa, Sarasuon koulussa tai päiväkodissa sekä Piilikujan päiväkodissa.
Ajanvaraus rokotukseen postinumeroalueella 90410
Postinumeroalueella 90410 rokotusaika varataan ensisijaisesti sähköisesti. Varauksen voi tehdä myös digitaalisen sote-keskuksen chatissa tai puhelimella. Jokaiselle perheenjäsenelle varataan oma aika. Rokotukset järjestetään Kaakkurin sosiaali- ja terveyskeskuksessa, mutta halutessaan asiakas voi varata ajan myös omaan sosiaali- ja terveyskeskukseensa.
Neuvolassa rokotetta tarjotaan iänmukaisten tarkastusten yhteydessä lapselle ja yhdelle huoltajalle. Kouluterveydenhuolto tarjoaa rokotetta Oulunlahden ja Sarasuon koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Koulut tiedottavat rokotuksista erikseen Wilman kautta.
Tarkemmat ajanvarausohjeet löytyvät Pohteen verkkosivulta Punkkirokotus valitsemalla paikkakunnaksi Oulu.
Maksuton perusrokotussarja myös Preiskarin ja Hailuodon asukkaille ja mökkiläisille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella maksuttoman puutiaisaivotulehdusrokotuksen perusrokotussarjan saavat edelleen myös Raahen edustalla sijaitsevan Preiskarin saaren asukkaat ja mökkiläiset sekä Hailuodon asukkaat ja mökkiläiset. Tarkemmat ajanvarausohjeet paikkakunnittain löytyvät Pohteen verkkosivulta Punkkirokotus.
Pohde suosittelee rokotuksia rannikkokunnissa
Pohde suosittelee rokotuksia omakustanteisena kaikille Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseuduilla asuville luonnossa liikkuville henkilöille, koska monissa etenkin rannikkoseudun kunnissa esiintyy puutiaisaivotulehdusta. Pohjois-Pohjanmaan rannikkokuntia ovat Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki.
Myös muilla paikkakunnilla asuvat voivat halutessaan ottaa rokotteet. Omakustanteisena perusrokotussarjan voi ottaa 1–vuotiaasta lähtien.
Ensimmäinen rokote kannattaa ottaa alkuvuodesta
Rokotukset ovat sitä tarpeellisempia, mitä enemmän oleskelee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana.
THL suosittelee puutiaisaivotulehdusrokotteen kohderyhmiin kuuluvia ottamaan rokotteet jo alkuvuodesta. Näin ehtii ottaa kaksi rokotetta ennen kevättä, jolloin punkit heräävät.
Perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta. Toinen rokotus annetaan 1–3 kk ensimmäisen jälkeen. Kolmas rokoteannos annetaan 9–12 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Perusrokotussarjan jälkeen tarvittavat tehosteannokset eivät toistaiseksi kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan vaan ovat omakustanteisia. Tehosteannokset tulee ottaa 3–10 vuoden välein riippuen henkilön iästä.
Ajanvaraus rokotuksiin tapahtuu paikkakuntakohtaisesti, omakustanteiset rokotteet ostetaan apteekista reseptillä tai hankitaan yksityisestä terveydenhuollosta
Aika puutiaisaivotulehdusrokotukseen varataan paikkakuntakohtaisesti. Tarkemmat ohjeet rokotusajan varaamiseen löytyvät Pohteen verkkosivulta Punkkirokotus.
Henkilö, joka haluaa ottaa rokotteet omakustanteisena, voi pyytää reseptin OmaPohteen yhteydenottopyynnöllä. Reseptin voi pyytää myös samalla, kun varaa ajan rokotukseen.
Omakustanteiset rokotteet ostetaan apteekista reseptillä. Rokotussarjaan kuuluu kolme rokotetta, ja ne myydään yksittäin. Hinta on noin 30 euroa / kpl. Kerralla kannattaa ostaa ainakin kaksi rokotetta.
Rokotteen voi hankkia myös varaamalla ajan rokotusta varten yksityisestä terveydenhuollosta, jolloin rokotetta ei tarvitse hakea etukäteen apteekista reseptillä.
Suojautuminen punkin puremalta
Puutiaisaivotulehdusrokote suojaa vain viruksen aiheuttamalta puutiaisaivotulehdukselta. Rokote ei suojaa muilta puutiaisten eli punkkien välittämiltä taudeilta, kuten borrelioosilta, eikä se estä punkkeja tarttumasta ihoon. Kaikkia punkin levittämiä tauteja voi torjua suojautumalla punkin puremilta.
Kun liikkuu luonnossa alueilla, missä esiintyy punkkeja, on hyvä käyttää vaaleita pitkähihaisia ja -lahkeisia vaatteita sekä laittaa housunlahkeet sukkien sisään. Punkkeihin tehoava hyönteiskarkote voi antaa lisäsuojaa, kuten myös päivittäinen punkkisyyni. Se tehoaa erityisesti borreliaan, joka on merkittävästi puutiaisaivotulehdusta yleisempi Suomessa.
Lue lisää
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, tiedote 29.1.2026
THL: Rokotusohjelman ulkopuoliset TBE-rokotukset
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teija PuhtoOsastonylilääkäriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS, Infektioyksikkö
Lisätietojen antaja 5.1.2026 alkaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Lautakunta hyväksyi toiminta-avustukset ja lähetti hyvinvointikertomuksen aluehallituksen käsittelyyn29.1.2026 08:00:26 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 28.1.2026. Lautakunta päätti vuoden 2026 toiminta-avustusten jakamisesta ja lähetti hyvinvointikertomuksen edelleen aluehallituksen käsittelyyn.
Aluehallitus hyväksyi OYSin uuden H-rakennuksen kehitysvaiheen aloittamisen28.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 27.1.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää OYS2030-uudistamisohjelmaan kuuluvan H-rakennuksen eli logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen kehitysvaiheen.
Vastaanoton ja infektiontorjunnan sekä suun terveydenhuollon johtamiseen suunnitellut muutokset selkeyttävät toimintoja27.1.2026 15:01:21 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle on suunniteltu muutoksia johtamisen ja vastuuyksikköjen rakenteisiin. Muutoksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 23.1.2026.
Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Kempeleessä ja Limingassa27.1.2026 11:27:07 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa perusterveydenhuollossa vaiheittain käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän, jota käytetään myös Pohteen erikoissairaanhoidossa. Potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Kempeleessä ja Limingassa 27. tammikuuta 2026.
OYS mukana keuhkosyövän seulontapilotissa - tavoitteena parantaa taudin varhaista toteamista21.1.2026 10:09:00 EET | Tiedote
Tammikuussa käynnistyy keuhkosyövän seulontapilotti, josta vastaavat Suomen Syöpärekisteri yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Kyseessä on alueellisesti poikkeuksellisen laaja tutkimus. Tavoitteena on keuhkosyövän varhainen toteaminen ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme