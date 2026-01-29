Puutiaisaivotulehdusrokotukset saa jatkossa maksutta postinumeroalueella 90410

Maksuton perusrokotussarja postinumeron 90410 asukkaille ja mökkiläisille

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva TBE- eli puutiaisaivotulehdusrokotus annetaan maksutta henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat alueella, jolla puutiaisaivotulehduksen riski on korkea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrittelee riskialueet, joissa rokotusta tarjotaan maksutta. Maksuttomaan rokotusohjelmaan kuuluu kolmen rokotuksen perusrokotussarja.

Uutena ryhmänä tammikuusta 2026 alkaen maksuttomat rokotukset saavat 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka

Asuvat vakituisesti postinumeroalueella 90410. Tähän kuuluu Oulussa osa Kaakkurista sekä Perävainio, Oulunlahti ja Oulun Kiviniemi.

Oleskelevat pitkäaikaisesti postinumeroalueella 90410, esim. mökkiläiset Äimäraution siirtolapuutarhalla.

Ovat päivähoidossa tai koulussa postinumeroalueella 90410, vaikka asuinpaikka olisi muualla.

Ovat töissä ja oleskelevat työnsä puolesta ulkona Oulunlahden koulussa tai päiväkodissa, Sarasuon koulussa tai päiväkodissa sekä Piilikujan päiväkodissa.

Ajanvaraus rokotukseen postinumeroalueella 90410

Postinumeroalueella 90410 rokotusaika varataan ensisijaisesti sähköisesti. Varauksen voi tehdä myös digitaalisen sote-keskuksen chatissa tai puhelimella. Jokaiselle perheenjäsenelle varataan oma aika. Rokotukset järjestetään Kaakkurin sosiaali- ja terveyskeskuksessa, mutta halutessaan asiakas voi varata ajan myös omaan sosiaali-​ ja terveyskeskukseensa.

Neuvolassa rokotetta tarjotaan iänmukaisten tarkastusten yhteydessä lapselle ja yhdelle huoltajalle. Kouluterveydenhuolto tarjoaa rokotetta Oulunlahden ja Sarasuon koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Koulut tiedottavat rokotuksista erikseen Wilman kautta.

Tarkemmat ajanvarausohjeet löytyvät Pohteen verkkosivulta Punkkirokotus valitsemalla paikkakunnaksi Oulu.

Maksuton perusrokotussarja myös Preiskarin ja Hailuodon asukkaille ja mökkiläisille

Pohjois-​Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella maksuttoman puutiaisaivotulehdusrokotuksen perusrokotussarjan saavat edelleen myös Raahen edustalla sijaitsevan Preiskarin saaren asukkaat ja mökkiläiset sekä Hailuodon asukkaat ja mökkiläiset. Tarkemmat ajanvarausohjeet paikkakunnittain löytyvät Pohteen verkkosivulta Punkkirokotus.

Pohde suosittelee rokotuksia rannikkokunnissa

Pohde suosittelee rokotuksia omakustanteisena kaikille Pohjois-​Pohjanmaan rannikkoseuduilla asuville luonnossa liikkuville henkilöille, koska monissa etenkin rannikkoseudun kunnissa esiintyy puutiaisaivotulehdusta. Pohjois-​Pohjanmaan rannikkokuntia ovat Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki.

Myös muilla paikkakunnilla asuvat voivat halutessaan ottaa rokotteet. Omakustanteisena perusrokotussarjan voi ottaa 1–vuotiaasta lähtien.

Ensimmäinen rokote kannattaa ottaa alkuvuodesta

Rokotukset ovat sitä tarpeellisempia, mitä enemmän oleskelee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana.

THL suosittelee puutiaisaivotulehdusrokotteen kohderyhmiin kuuluvia ottamaan rokotteet jo alkuvuodesta. Näin ehtii ottaa kaksi rokotetta ennen kevättä, jolloin punkit heräävät.

Perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta. Toinen rokotus annetaan 1–3 kk ensimmäisen jälkeen. Kolmas rokoteannos annetaan 9–12 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Perusrokotussarjan jälkeen tarvittavat tehosteannokset eivät toistaiseksi kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan vaan ovat omakustanteisia. Tehosteannokset tulee ottaa 3–10 vuoden välein riippuen henkilön iästä.

Ajanvaraus rokotuksiin tapahtuu paikkakuntakohtaisesti, omakustanteiset rokotteet ostetaan apteekista reseptillä tai hankitaan yksityisestä terveydenhuollosta

Aika puutiaisaivotulehdusrokotukseen varataan paikkakuntakohtaisesti. Tarkemmat ohjeet rokotusajan varaamiseen löytyvät Pohteen verkkosivulta Punkkirokotus.

Henkilö, joka haluaa ottaa rokotteet omakustanteisena, voi pyytää reseptin OmaPohteen yhteydenottopyynnöllä. Reseptin voi pyytää myös samalla, kun varaa ajan rokotukseen.

Omakustanteiset rokotteet ostetaan apteekista reseptillä. Rokotussarjaan kuuluu kolme rokotetta, ja ne myydään yksittäin. Hinta on noin 30 euroa / kpl. Kerralla kannattaa ostaa ainakin kaksi rokotetta.

Rokotteen voi hankkia myös varaamalla ajan rokotusta varten yksityisestä terveydenhuollosta, jolloin rokotetta ei tarvitse hakea etukäteen apteekista reseptillä.

Suojautuminen punkin puremalta

Puutiaisaivotulehdusrokote suojaa vain viruksen aiheuttamalta puutiaisaivotulehdukselta. Rokote ei suojaa muilta puutiaisten eli punkkien välittämiltä taudeilta, kuten borrelioosilta, eikä se estä punkkeja tarttumasta ihoon. Kaikkia punkin levittämiä tauteja voi torjua suojautumalla punkin puremilta.

Kun liikkuu luonnossa alueilla, missä esiintyy punkkeja, on hyvä käyttää vaaleita pitkähihaisia ja -​lahkeisia vaatteita sekä laittaa housunlahkeet sukkien sisään. Punkkeihin tehoava hyönteiskarkote voi antaa lisäsuojaa, kuten myös päivittäinen punkkisyyni. Se tehoaa erityisesti borreliaan, joka on merkittävästi puutiaisaivotulehdusta yleisempi Suomessa.

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, tiedote 29.1.2026

THL: TBE-​rokote

THL: Rokotusohjelman ulkopuoliset TBE-​rokotukset

THL: Mikä on puutiaisaivotulehdus