TBE- eli “punkkirokotteen” suositus laajentunut – myös Länsi-Herttoniemen asukkaille tarjotaan rokote

Ajan voi varata 12.2.2026 lähtien. Aika varataan soittamalla terveysasemalle tai neuvolan puhelinpalveluun (puh. 09 310 55530, arkisin klo 8-14). Lapset ja nuoret saavat rokotuksen olemalla yhteydessä koulunsa terveydenhoitajaan.

Alueilla asuvat opiskelijat saavat rokotuksen opiskeluterveydenhuollossa olemalla yhteydessä oppilaitoksensa terveydenhoitajaan.

Maksuttomaan rokotussarjaan kuuluu 3 annosta

Maksuttoman rokotuksen saavat henkilöt, jotka asuvat vakinaisesti Länsi-Herttoniemessä tai Karhusaaressa, tai pitkäaikaisesti loma-asunnoissa alueilla. Lapset ja nuoret, jotka osallistuvat varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen näillä alueilla, saavat myös ilmaisen rokotuksen. Alueet kuuluvat THL:n kansallisen rokotusohjelman piiriin.

Rokotusta suositellaan myös muille, jotka oleskelevat luonnossa ja viheralueilla Länsi-Herttoniemessä ja Karhusaaressa sekä alueilla paljon ulkoileville henkilöille. Rokotus on heille omakustanteinen.

Kaksi annosta tulisi ehtiä ottaa ennen kesää. Toinen annos tulisi ottaa 1–3 kuukautta ensimmäisen jälkeen, ja kolmas annos 9–12 kuukautta toisen jälkeen.

Rokotusta suositellaan myös tietyillä muilla alueilla Helsingissä

Muut alueet, joilla suositellaan TBE-rokotusta:

Santahamina (00860, rokotussuosituksen uusi alue)

Östersundom (00890, rokotussuosituksen uusi alue)

Malminkartano (00410, rokotussuosituksen uusi alue)

Viikki (00790, rokotussuosituksen uusi alue)

Etelä-Laajasalo (00870)

Jollas/ Villinki (00850)

Kivinokka (00810)

Roihuvuori (00820, 00880)

Herttoniemenranta (00810)

Rokotusta suositellaan näillä alueilla luonnossa ja viheralueilla oleskeleville asukkaille ja pitkäaikaisille loma-asukkaille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille. Jos kuulut näihin ryhmiin, tarvitset reseptin terveysasemaltasi. Rokotteen ostat itse apteekista. Myös yksityiset lääkäriasemat tarjoavat maksullisia rokotuksia. Muilla alueilla Helsingissä ei ole rokotussuositusta.

Helsingin ulkopuolella oleskelevien helsinkiläisten rokotukset

Maksuttoman rokotuksen saa siltä hyvinvointialueelta, jolla rokotusohjelman alue sijaitsee. Rokotuksen voi saada myös Helsingissä, mutta se on silloin omakustanteinen. Kaikki TBE-rokotteen suositusalueet Suomessa voi tarkistaa THL:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Terveysasemien johtajalääkäri Kaisa Kivistö

kaisa.kivisto@hel.fi, puh. +358407255199